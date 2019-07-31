中国新任常驻联合国代表张军向联合国秘书长古特雷斯递交全权证书

中国新任常驻联合国代表、特命全权大使张军向联合国秘书长古特雷斯递交全权证书。 李凉摄

人民网纽约7月30日电 （记者李晓宏 杨俊）中国新任常驻联合国代表、特命全权大使张军30日在纽约联合国总部向联合国秘书长古特雷斯递交了全权证书。

张军表示，中国高度重视联合国的作用，双方合作保持良好势头。上个月，习近平主席在二十国集团领导人峰会期间与阁下会见，就当前国际形势深入交换意见，为中国与联合国合作指明了方向。面对单边主义、保护主义带来的严峻挑战，中国坚定维护多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。今年是新中国成立70周年，明年是联合国成立75周年，中国与联合国的关系正站在新的起点上。中国作为安理会常任理事国和最大的发展中国家，将以负责任、建设性态度参与联合国事务，恪守《联合国宪章》宗旨和原则，积极推动国际合作，共同应对气候变化、恐怖主义、网络安全、核不扩散等全球性挑战，为维护国际和平与安全，促进共同发展，构建人类命运共同体作出新的贡献。

张军表示，中国坚定维护发展中国家和中国自身合法权益。发展是当今世界最大的挑战之一，联合国绝大多数成员国是发展中国家，世界上绝大多数人口生活在发展中国家。中国支持联合国始终将促进发展、推动实现2030年可持续发展议程置于优先位置。对一个国家的发展水平，要全面、客观、综合地看。中国坚决反对任何国家拿发展中国家定位问题做文章，也决不允许为发展中国家制造障碍、剥夺实现发展的权利。

古特雷斯秘书长表示，欢迎张军大使履新。在当前多边主义面临挑战的困难时刻，中国作为安理会常任理事国、最大的发展中国家和第二大联合国财政贡献国，是联合国的重要支柱。联合国高度赞赏中方在财政、维和、反恐、气候变化、数字合作等方面提供的巨大支持。中方提出的“一带一路”倡议同联合国2030年可持续发展议程高度契合。联合国愿同中方保持密切协调与合作。

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