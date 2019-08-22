中国将继续向刚果（金）等国提供防控埃博拉疫情紧急人道主义援助

新华社北京8月22日电（记者王卓伦）国家国际发展合作署新闻发言人田林22日表示，根据疫情发展和非方需求，中国政府将继续向刚果（金）等非洲国家提供防控埃博拉疫情紧急人道主义援助。
当前，埃博拉疫情在刚果（金）仍在蔓延扩散，刚果（金）及周边国家人民的生命安全受到严重威胁。田林表示，中国政府已决定向刚果（金）及其周边乌干达、布隆迪、卢旺达、南苏丹等疫情输入风险较高国家紧急提供一批检测、防护、救治物资援助，并继续派遣公共卫生专家组赴非开展工作。
“有关援助物资将于近日分批空运至上述国家，专家组将同步赶赴疫区。同时，中国政府正积极推进与世界卫生组织、非盟委员会开展疫情防控合作，共同支持有关国家抗击埃博拉行动。”田林说。
田林说，自2018年埃博拉疫情在刚果（金）爆发以来，中国政府先期已通过多双边渠道为非洲有关国家防控埃博拉疫情提供了多轮包括资金、物资、技术、培训等多方面的支持。中方呼吁国际社会继续加大对刚果（金）等非洲国家防控疫情的关注和支持力度，共同帮助相关国家早日战胜疫情。
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