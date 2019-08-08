布隆迪疟疾肆虐致千人丧生 缺乏蚊帐或促疫情暴发

联合国人道主义机构6日说，东非国家布隆迪今年疟疾疫情严重，致使超过1800人丧生，与邻国刚果（金）暴发埃博拉疫情死亡人数不相上下。

联合国人道主义事务协调厅最新报告显示，布隆迪2019年确诊570万个疟疾病例，占总人口大约一半；1月1日至7月21日，合计1801人死于这种经由蚊子叮咬传播的疾病。

鉴于“缺乏蚊帐、气候变化影响以及来自高海拔地区人口流动加速共同触发这场危机”，人道主义事务协调厅呼吁包括布隆迪政府和合作伙伴在内的机构在疫情升级以前提供必要资源。

布隆迪政府2017年3月确认暴发疟疾疫情，当时确诊180万个疟疾病例，700人死亡。

布隆迪是非洲大湖地区贫困国家之一，毗邻刚果（金）。刚果（金）埃博拉疫情去年8月暴发至今致死大约1800人。

疟疾是非洲不少国家的“顽疾”，拖累公众健康和国家经济。世界卫生组织数据显示，全球2017年确诊近2.2亿例疟疾病例，致死大约43.5万人，超过90%疟疾病例和死亡病例发生在非洲。（刘江）【新华社微特稿】

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