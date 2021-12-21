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2021年国际形势与中国外交研讨会举行

王毅出席并发表演讲

2021年12月21日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月20日电  （记者胡泽曦）国务委员兼外交部长王毅20日在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

　　王毅表示，2021年，我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，秉持天下胸怀，践行为国为民，在全球变局中开创新局，在世界乱局中化危为机，在斗争与合作中勇毅前行。一年来，最坚定的指引是元首外交，最鲜明的旗帜是构建人类命运共同体，最突出的题目是讲好中国人民和中国共产党的故事，最显著的风格是科学应变、积极进取。归结为一条主线：在复杂博弈中服务民族复兴，在风云激荡中推进和平发展。

　　王毅指出，2022年将隆重召开党的二十大。外交战线将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢记“国之大者”，努力为党和国家的伟大事业营造更加稳定有利的外部环境。一是全力配合办好北京冬奥会。二是主动应对后疫情时期多重挑战。三是推动全球发展倡议落地生根。四是拓展深化全球伙伴关系。五是致力推动中美关系稳健前行。六是坚定捍卫国家核心利益。

　　研讨会由中国国际问题研究院与中国国际问题研究基金会联合举办。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月21日 03 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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