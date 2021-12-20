人民网北京12月20日电 （记者胡泽曦）12月20日，国务委员兼外交部长王毅在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

王毅表示，亚洲是全球最具活力的地区，维护区域和平、促进共同发展是地区各国普遍呼声。但树欲静而风不止，个别域外大国通过所谓“印太战略”挑拨地区对抗，制造阵营对立，正在成为地区和平稳定的最大破坏因素。中国始终秉持亲诚惠容理念，与周边国家深化合作，推动双多边关系不断走深走实。

王毅说，我们聚焦区域合作，夯实友好根基。习近平主席同东盟国家领导人共同庆祝建立对话关系30周年，宣布将中国东盟关系提升为全面战略伙伴关系，实现新的跨越。我们率先批准《区域全面经济伙伴关系协定》，引导“一带一路”建设同东盟印太展望的重点合作领域对接，搭建澜湄立体合作新的架构。李克强总理出席东亚合作领导人系列会议，拓展数字经济、蓝色经济、绿色经济合作新的空间。上海合作组织在成立20周年之际接收伊朗为正式成员，“中国+中亚五国”首次举行外长线下会晤，地区团结不断迈出坚实步伐。习近平主席应约同日本新首相通话，就构建契合新时代要求的中日关系达成共识，为双边关系克服干扰健康发展指明方向。中印保持外交、军事途径对话，有效管控边境地区局部摩擦，共同致力于两国关系的改善和发展。中国与朝鲜、韩国、蒙古等邻国的友好合作也保持良好势头，成为地区稳定的积极因素。

我们发挥建设性作用，积极斡旋热点问题。美国及其盟友仓促撤离阿富汗，地区局势发生重大变化。作为友好近邻和负责任大国，中方主动施加正面、积极影响，推动建立阿富汗问题邻国外长会新机制，发挥邻国优势和独特作用。向阿富汗提供紧急人道援助，开启“松子空中走廊”，协助阿富汗改善民生。引导阿富汗新政权奉行包容、反恐、睦邻政策，坚决打击“东伊运”等一切恐怖组织，支持阿富汗防乱维稳、制恐止暴，走向良性发展。缅甸是中国的胞波友邻。面对缅甸国内政局变化，中国始终支持缅甸与东盟合作，逐步落实东盟提出的“五点共识”，坚决反对外部不当介入。同时，我们开展斡旋促谈，推动局势趋稳降温，鼓励缅甸各方通过和平方式妥善解决分歧，重启民主转型进程。

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