挪威驻华大使白思娜。人民网 张若涵摄

人民网北京12月14日电 （吴超岚）挪威驻华大使白思娜日前接受人民网专访时表示，挪威将派出一个由运动员和支持人员组成的300多人的庞大代表团参加北京2022年冬奥会。

白思娜介绍，挪威运动员将参加包括越野滑雪、冬季两项和高山滑雪在内的多个冬季奥运会项目。“在明年冬奥会和冬残奥会期间，大多数赛事场馆都将出现挪威运动员的身影。”白思娜说。

白思娜对即将到来的北京2022年冬奥会充满期待。“目前，挪威运动员们正在积极备战。挪威是获得冬奥会奖牌数最多的国家，我们希望在明年的比赛中取得佳绩。”

冬奥会不仅是各国运动员公平竞技的舞台，也是一个全民共享冰雪运动的平台。白思娜表示，在挪威，冬季运动是几乎人人都参与的国民运动。2022年冬奥会、冬残奥会的举办将推动冰雪运动在中国的普及和发展。

北京冬奥会将助力中国完成“带动三亿人参与冰雪运动”的宏大愿景。她说：“我希望在奥运结束后，越来越多的中国民众爱上包括滑雪在内的冬季运动。”

冬奥会拉近了中挪之间的距离，为两国深化体育合作提供了机遇。2017年4月，中挪两国体育主管部门签署《中挪体育合作谅解备忘录》，此后，双方又陆续签署多项交流合作执行计划。白思娜指出，自2017年以来，挪中两国的冬季运动交流合作蓬勃发展。作为冰雪运动强国，挪威是中国冬季运动项目外训合作的重点国家。许多越野滑雪、冬季两项和跳台滑雪项目的中国运动员赴挪威备战比赛，在挪威教练的指导下同当地运动员一起进行训练。

白思娜强调，挪中两国在冬季运动方面的合作生动地诠释了奥林匹克运动的参与精神。“我们希望更多的国家参与冰雪运动，各国之间应当交流互鉴、携手合作。”

中挪两国关系稳健发展，双边合作前景广阔。白思娜表示，除冬季运动之外，两国在经济、新能源和环境可持续性等领域开展了深入合作，取得一系列丰硕成果。她希望，未来挪中两国能够在社会福利方面进一步展开交流和合作。

“挪中两国的双边合作十分广泛，并呈现出健康稳定、蓬勃发展的良好局面。”白思娜说。

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