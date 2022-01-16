1月15日，中国海军第40批护航编队从广东湛江某军港解缆起航，官兵们在码头挥手送别。新华社发（江晓卫 摄）

新华社广州1月15日电（孙鲁明、杨捷）中国海军第40批护航编队15日从广东湛江某军港解缆起航，奔赴亚丁湾、索马里海域接替第39批护航编队执行护航任务。

伴随着热烈的军乐声，编队舰艇依次解缆，驶离码头。甲板上，任务官兵整齐列队，精神抖擞，挥手告别。

1月15日，中国海军第40批护航编队从广东湛江某军港解缆起航。这是编队中的导弹驱逐舰呼和浩特舰。新华社发（陈润楚 摄）

这批护航编队由导弹驱逐舰呼和浩特舰、导弹护卫舰岳阳舰和综合补给舰骆马湖舰组成，携舰载直升机2架、特战队员数十名，任务官兵共700余人。其中，呼和浩特舰是首次执行护航任务。

任务准备期间，编队紧盯任务要求，精细制定方案预案，多次组织实际使用武器、反恐反海盗、航行补给等针对性训练，有效检验了方案预案可行性和装备可靠性，锤炼提升了编队遂行远洋任务能力。

1月15日，中国海军第40批护航编队从广东湛江某军港解缆起航，这是官兵为编队中的导弹护卫舰岳阳舰解开缆绳。新华社发（江晓卫 摄）

1月15日，中国海军第40批护航编队从广东湛江某军港解缆起航，特战队员在甲板上整齐列队。新华社发（江晓卫 摄）

1月15日，中国海军第40批护航编队从广东湛江某军港解缆起航，这是编队中的综合补给舰骆马湖舰驶离码头。新华社发（江晓卫 摄）

(责编：艾雯、燕勐)