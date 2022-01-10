人民网北京1月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。实录如下：

总台央视记者：我们了解到，王毅国务委员兼外长刚刚同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季通了电话。发言人能否介绍有关情况？

汪文斌：今天，国务委员兼外长王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季通电话。

王毅在通话中表示，作为哈萨克斯坦永久全面战略伙伴，在事关哈前途命运的关键时刻，中方愿对哈方维稳止暴表达坚定支持。三天前，习近平主席专门向托卡耶夫总统致口信，公开表达支持，充分体现了中哈永久全面战略伙伴关系的高水平，也再次印证了危急时刻两国安危与共的深厚情谊。中方愿同哈方共同落实好两国元首达成的重要政治共识，并愿尽己所能向哈方提供必要支持和帮助。

特列乌别尔季衷心感谢习近平主席在哈危急时刻向托卡耶夫总统致重要口信，率先向托卡耶夫总统和哈人民表示支持，表示在哈全国哀悼日之际，中国外长致电再次彰显了中方对哈方的坚定支持和兄弟情谊。

王毅表示，值此哈萨克斯坦全国哀悼日之际，中方愿向哈打击暴恐而牺牲的一线执法人员表示敬意，向无辜死伤者表示哀悼和慰问。此时此刻，中国政府和人民同哈政府和人民坚定站在一起。“风雨过后见彩虹”，相信在托卡耶夫总统坚强领导下，哈定能完全恢复安宁稳定，战胜这段“至暗时刻”，哈萨克斯坦将更加坚韧和强大。

王毅强调，此次哈突变生乱表明，中亚地区形势仍面临严峻挑战，也再次证明某些外部势力并不希望我们这个地区和平安宁。作为邻国，我们比任何人都希望中亚保持长期稳定，实现发展振兴。中方愿同哈方加大执法、安全部门合作，加大反干涉双边合作，维护两国政治制度和政权安全，预防和反对任何“颜色革命”图谋，共同反对任何外部势力的干涉渗透；确保中哈合作重大项目安全和顺利运营，相信哈方将切实保障在哈中方机构和人员安全。

特列乌别尔季表示，哈方完全赞同中方建议，愿同中方密切沟通，加强安全合作，共同打击“三股势力”。

中哈双方还就下阶段两国高层交往进行了沟通。王毅表示，中方欢迎托卡耶夫总统出席北京冬奥会开幕式，将确保哈方冬奥之行安全顺利、圆满成功。特列乌别尔季表示，即将举行的北京冬奥会是具有国际影响和重要象征意义的世界盛会，将促进世界和平合作，增进各国人民相互理解。哈方将同中方共同做好有关筹备工作。

法新社记者：我有三个问题。第一，中方是否会同意斯里兰卡提出的的债务减免请求？有人认为，斯里兰卡经济困难的部分原因是中国在斯合资项目造价昂贵、收益不佳。中方对此有何回应？第二，能否介绍海合会国家外长访华有关情况？第三，据伊朗媒体报道，伊朗外长本周将访华，此访或与伊核谈判有关。你能否确认？

汪文斌：在回答你的提问之前，我想首先介绍一下王毅国务委员兼外长访问马尔代夫和斯里兰卡的情况。此访恰逢中马建交50周年以及中斯建交65周年暨《米胶协定》签署70周年，具有重要意义，取得了丰硕成果。

访问马尔代夫期间，王毅国务委员同马尔代夫总统萨利赫举行会见，同沙希德外长举行会谈并共同会见记者。两国外长共同启动中马建交50周年庆祝活动并发布建交50周年的官方标识。王毅表示，作为全面友好合作伙伴，中方始终支持马方加快经济社会建设，提高自主发展能力。中马共建海上丝绸之路符合两国人民共同利益，两国正在共同走出一条希望之路、繁荣之路、幸福之路。中方愿以建交50周年为契机，同马方携起手来，继续开展抗疫、重点项目等领域合作，探讨协助马方发展海洋经济、应对气候变化，推动自贸协定尽快批准生效，共同开辟中马关系更加光明的未来。

马方表示，马中友谊在马尔代夫家喻户晓，中国帮助在马尔代夫处处可见。马中共建“一带一路”成果丰硕，造福了民生，彻底改变了马社会面貌。中方提供的大量物资和疫苗为马方实现80%的疫苗高接种率发挥了关键作用。马方坚定奉行一个中国政策，愿同中方深化务实合作，办好建交50周年系列庆祝活动，推动马中关系实现更加强劲的发展。

中马双方签署了互免签证等一系列合作协议。王毅欢迎沙希德作为联大主席出席北京冬奥会开幕式，沙希德表示对北京之行充满期待，相信北京冬奥会将取得圆满成功。

在访问斯里兰卡期间，王毅国务委员同斯里兰卡总统戈塔巴雅、总理马欣达共同出席中斯建交65周年暨《米胶协定》签署70周年庆祝活动启动仪式，并分别同戈塔巴雅总统、马欣达总理、佩里斯外长举行会见。王毅表示，中斯友好源远流长，《米胶协定》彰显了两国不畏强权的民族风骨。2014年习近平主席对斯里兰卡进行了历史性国事访问，开启了双方友好合作新篇章。中方坚定支持斯方维护国家主权、独立和领土完整，愿以建交65周年暨《米胶协定》签署70周年为契机，弘扬“独立自强、团结互助”的米胶协定精神，进一步深化政治互信、携手抗击疫情、对接发展战略、弘扬多边主义，巩固拓展好中斯战略合作伙伴关系。用好科伦坡港口城和汉班托塔港旗舰项目，助力斯里兰卡实现“繁荣与辉煌愿景”，更好造福两国和两国人民。

斯方表示，中国是斯里兰卡伟大的朋友，从不干涉斯内政，在斯面临困难时总是挺身而出、伸出援手，斯方对此始终铭记在心。斯方将继续坚定奉行一个中国政策，在国际场合坚定支持中方正当主张，愿同中方办好庆祝斯中建交65周年和《米胶协定》70周年系列活动，加强经贸、金融、旅游、基础设施建设等各领域合作，为两国人民带来更多福祉。

访问期间，王毅国务委员还表示，印度洋岛国有着类似的经历和共同需求，自然禀赋与发展目标也十分接近，具备加强互利合作的有利条件和充分潜力。中方建议可以适时召开印度洋岛国发展论坛，汇聚共识，形成合力，共同发展。

从我刚才介绍的情况中大家可以了解到，所谓中斯合作项目造价昂贵、收益不佳的说法完全不属实。中斯合作是互利共赢的，受到斯各界欢迎。

回到你提到的斯方债务问题，中斯建交以来，两国始终相互理解、相互支持，中方一直在力所能及范围内为斯里兰卡经济社会发展提供帮助，未来也将继续这么做。相信在斯政府和人民团结努力下，斯里兰卡一定能够尽快克服暂时的困难，迎来新的更大发展。

关于海合会有关国家外长和海合会秘书长访华事宜，我们已经发布了相关消息，应国务委员兼外长王毅邀请，沙特外交大臣费萨尔、科威特外交大臣兼内阁事务国务大臣艾哈迈德、阿曼外交大臣巴德尔、巴林外交大臣扎耶尼、海合会秘书长纳伊夫将于1月10日至14日对中国进行访问。我们会及时发布访问消息，请大家保持关注。

关于伊朗外长访华事宜，我们会适时发布消息，也请大家保持关注。

《中国日报》记者：中方此次邀请沙特等海合会国家外长和海合会秘书长同期访华，有何考虑？中方对此次访问有何期待？

汪文斌：海湾阿拉伯国家合作委员会成员国同中国传统友谊深厚，是中国在西亚北非地区重要的合作伙伴。当前，中国开启建设社会主义现代化国家新征程，海合会国家也在积极推进经济、社会全面发展，中国同海合会国家关系站在新的历史起点上，面临广阔发展前景。我们相信这次海合会国家外长和海合会秘书长访华，将进一步深化中国同海合会国家关系，促进中海各领域交流合作取得更多成果，更好造福中国和海合会国家人民。

深圳卫视记者：据报道，7日，阿富汗塔利班临时政府代理副总理巴拉达尔表示，近期雨雪天气加剧阿民众缺衣少食困境，呼吁全球不带任何政治偏见向阿提供人道主义援助。他还强调对阿富汗的制裁是残酷的，美国的经济制裁使阿富汗面临严峻挑战。发言人对此有何评论？

汪文斌：中国人民对当前阿富汗人民遭受的困难感同身受。美军虽然已撤出阿富汗，但美国对阿富汗长达20年的军事占领造成的后遗症仍在延续并有进一步加剧之势。作为阿富汗危机的始作俑者，美方不应一走了之，更不应出台单边制裁措施使阿经济民生雪上加霜。我们要求美方深刻认识并反省自身错误，承担起应尽的国际责任，尽快解除对阿资产冻结和单边制裁措施，以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害，而不是再在阿富汗人民的伤口上撒盐。

彭博社记者：还是关于斯里兰卡的问题。中方是否会同意斯里兰卡债务重组的请求？王毅国务委员表示，双方应探讨重启中斯自贸协定谈判。这是债务重组的前提条件吗？中方是否会帮助斯里兰卡偿还即将到期的债务？

汪文斌：你提到的三个问题，实际上我刚才已经做了回答。我愿重申，中方一直在力所能及范围内为斯里兰卡经济社会发展提供帮助，未来我们还会继续这样做。我们也相信斯里兰卡一定能够尽快克服暂时的困难，迎来新的更大发展。

关于中斯自贸协定谈判相关事宜，请你向主管部门了解。

湖北广电记者：据报道，近日美国印第安人肖肖尼部落的一名活动人士在接受采访时表示，美国政府在其印第安原住民同胞居住的家园里进行了900多次核试验，试图对他们进行种族清洗。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。报道提及，在2009年前的40多年里，美国政府在印第安人肖肖尼部落区域总计进行了928次核试验，产生了大约62万吨放射性沉降物，是1945年日本广岛原子弹爆炸后所产生放射性沉降物的近48倍。根据肖肖尼部落的说法，美国政府核试验项目已经造成数千人死亡，许多人罹患癌症等疾病，美国政府却并不关心他们的健康问题。

对于肖肖尼部落等美国印第安原住民的遭遇，我深表同情。历史上，美国从肉体、土地、文化等各个方面对印第安人进行屠杀、驱逐、同化，全方位、系统化侵犯印第安人人权，犯下罄竹难书的罪行，早已构成事实上的种族灭绝。时至今日，美国政府不但没有痛定思痛、反省错误，反而变换形式，继续严重侵犯印第安人的生命权、健康权等基本人权。美国印第安人的历史和现实遭遇揭开了美式人权的真实面目，那就是：剥夺他人人权、满足自身利益。

美国应该做的，不是挥舞“人权大棒”对他国指手画脚，而是正视自身对印第安人犯下的累累罪行，真诚忏悔，采取切实行动改正错误、作出弥补，让已经逝去的印第安人亡魂得到安息，让至今幸存的印第安人享受基本人权，不再遭受种族主义之苦。

半岛电视台记者：还是关于海合会国家外长访华的问题。你能否进一步介绍会谈地点、内容等相关情况？此访是否与伊核问题或能源有关？我们知道，哈萨克斯坦是中国重要的能源来源国。考虑到哈当前局势，双方外长会谈是否会提到这些问题？

汪文斌：首先感谢你对海合会国家外长访华的关注。我刚才介绍了中方有关情况，愿稍做一点补充。中国同海合会关系历经40年的发展，日臻成熟、稳健。我们同海合会国家在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，深入推进各领域务实合作，并取得累累硕果。双方就地区热点问题保持密切沟通，为维护地区和平稳定作出积极贡献。新的历史条件下，中方愿同海合会各方携手努力，共同发展，推动双方关系迈上新台阶。我们会适时发布此访消息，请你保持关注。

澎湃新闻记者：据报道，7日，缅甸领导人敏昂莱在内比都会见到访的柬埔寨首相洪森。双方发表联合声明称，缅欢迎东盟缅甸问题特使参加缅方同民地武及民地武之间的停火谈判，将根据缅局势安排特使与各相关方会面，强调落实东盟“五点共识”应同实现缅甸“五点路线图”互补。中方对这一进展有何评论？

汪文斌：缅甸是东盟大家庭的成员，中方支持东盟以“东盟方式”妥善处理缅甸问题，在东盟框架下顺利落实“五点共识”。我们赞赏缅方愿为东盟特使履职创造有利条件，并推动缅甸“五点路线图”和东盟“五点共识”有效对接。中方将全力支持东盟轮值主席国柬埔寨发挥积极作用，为缅各方通过政治对话妥处分歧、尽快恢复稳定和发展作出重要贡献。

北京日报记者：7日，美国贸易代表戴琪同欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基通电话，表示美坚定支持欧盟和立陶宛应对中国“经济胁迫”。中方对此有何评论？

汪文斌：谈到所谓“胁迫”，美国政府自己将1994年迫使海地军政府下台称为“胁迫外交的范例”，2003年把303亿美元军费用途明确列为“开展胁迫外交”。美国不择手段打压法国阿尔斯通、日本东芝公司等竞争对手，胁迫台积电、三星等企业交出芯片供应链数据，是赤裸裸的“勒索外交”。美方将中方维护国家主权的正当举措歪曲为“胁迫”，充分暴露了美国“话语霸凌”的虚伪性和欺骗性。

立陶宛违背中立建交时作出的政治承诺、在国际上制造“一中一台”的事实十分清楚。立国内有识之士也对此提出批评。美方不仅从一开始就挑动立当局破坏一中原则，还不断为立当局撑腰打气，妄图拿立陶宛当炮灰，配合美“以台制华”的政治算计。

我们敦促立方纠正错误，不要充当反华势力棋子。我们也正告美方，打台湾牌得不偿失，只会引火烧身。

(责编：王禹蘅、常红)