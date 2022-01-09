新华社伊斯兰堡1月8日电（记者李浩 蒋超）据巴基斯坦政府官员和当地媒体8日消息，巴基斯坦多地近日遭遇的雨雪天气已导致至少32人死亡，另有多人受伤。

这是1月8日拍摄的巴基斯坦北部度假胜地穆里山区的雪灾现场。新华社发

巴基斯坦内政部长拉希德8日对当地媒体说，巴北部度假胜地穆里山区连日来降雪不断，7日晚的大雪导致数以千计的车辆在返程途中被困，至少16名游客被冻死。穆里当地警方消息人士对新华社记者说，多台车辆被完全埋在雪中，死亡人数恐将进一步上升。

拉希德呼吁当地民众向被困在车内的游客提供毛毯等保暖物资。他说，前往穆里的道路已被封闭，仅向提供救援的车辆开放。巴准军事部队已参与救援行动。记者从中国驻巴基斯坦大使馆获悉，目前未收到中国公民在穆里地区被困的消息。

1月8日，士兵在巴基斯坦北部度假胜地穆里山区的雪灾现场开展救援。新华社发

据当地媒体报道，7日晚以来，除穆里地区外，降雪和降雨还在巴基斯坦多地引发房屋坍塌和滑坡事故，导致至少16人死亡，多人受伤。

其中，巴基斯坦西北部开伯尔－普什图省一处房屋因降雪坍塌，导致一家5人死亡。连日降雨还在该省引发3起滑坡事故，导致至少3人死亡。在巴东部旁遮普省和西南部俾路支省，连日降雨引发多起房屋倒塌事故，造成至少8人死亡。

1月8日，士兵在巴基斯坦北部度假胜地穆里山区的雪灾现场开展救援。新华社发

1月8日，士兵在巴基斯坦北部度假胜地穆里山区的雪灾现场开展救援。新华社发

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