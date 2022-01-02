新华社北京1月1日电 题：RCEP生效为世界经济带来宝贵暖意

新华社记者董越

在新冠疫情和保护主义带来的凛风中，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）1日正式生效。作为世界上最大的自贸区，RCEP生效将对提振成员国之间贸易、繁荣区域经济产生重要影响，并在多个维度上为世界经济带来宝贵暖意。

RCEP生效将为区域一体化续航提供动能，为世界经济贡献宝贵增量。

作为覆盖人口众多、成员结构多元、发展潜力巨大的自贸协定，RCEP正式起航将有效稳定区域供应链和产业链，盘活地区大市场，拉动国际贸易和投资，助力地区经济融合和世界经济复苏。

根据协定，已核准成员国之间90%以上的货物贸易将最终实现零关税。泰国中华总商会副主席暨各行业公会执行主任李桂雄说，RCEP的正式生效将提升区域内产业链、供应链的稳定性，加强互联互通，推动区域内自由贸易发展，有利于维护开放包容的多边贸易体制，有力支持疫情下的世界经济复苏。

RCEP生效将有力对冲保护主义、单边主义影响，提振各方参与自由贸易和多边合作的信心。

近年来，单边主义和保护主义严重阻碍全球自由贸易，成为世界经济复苏的重要障碍。RCEP成员国以坚定履约的行动向世界宣告，合作共赢是人类共同追求，自由贸易具有强大生命力。脱钩断链、以邻为壑的逆全球化暗流，纵使暂时掀起一些风浪，也无力逆转经济全球化的时代大潮。

正如东盟秘书长林玉辉所说，迅速完成RCEP核准程序，是各成员国致力于促进公平、开放且有益于本区域和世界的多边贸易体系的真实反映。

RCEP生效将增益经济全球化稳步升级，助力构建开放型世界经济。

长期以来，西方大国主导的经济全球化充斥着发展鸿沟、南北分化、治理体系缺陷等弊端，RCEP以其显著的开放性、包容性和普惠性，为经济全球化带来新活力，树立新标杆。

RCEP成员国既有发达国家，也有发展中国家；内容既涵盖关税减免、贸易便利化、服务投资开放等广泛领域，又最大限度兼顾了各方所处发展阶段和经济需求。这为处于十字路口的经济全球化，提供了重要发展启示。

RCEP生效将让合作伙伴更充分地分享中国开放机遇和发展红利。

作为区域经济合作的重要参与方，中国践行对周边国家亲诚惠容的合作理念,彰显了开放胸襟和大国担当。据介绍，自2020年11月RCEP签署以来，中国率先在2021年3月宣布完成核准工作。2021年11月，中国宣布在关税减让、原产地规则实施、协定约束性义务履约等方面的准备工作已经就绪。

新加坡前贸工部兼国家发展部高级政务部长李奕贤以中国和东盟签署自贸协定以来的经验为例指出，中国先让东盟较落后国家的商品进入中国市场，让利于邻，展示了和平共赢、共荣的姿态，广受东南亚国家赞赏。

人们有理由相信，RCEP生效将有力推动区域实现更高质量、更深层次的经济一体化，助力世界经济爬坡过坎，勇攀包容普惠、开放共赢的新高峰。（参与记者：宋宇、林昊）

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