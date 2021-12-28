人民网北京12月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持28日例行记者会。记者会实录如下：

中国新加坡双边合作联委会第十七次会议以及中新苏州工业园区联合协调理事会第二十二次会议、中新天津生态城联合协调理事会第十三次会议、中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第五次会议将于12月29日以视频方式举行。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正将同新加坡副总理王瑞杰共同主持上述会议。

总台央视记者：英国《经济学家》杂志发表文章称，中国单方面宣布将中立外交关系降为代办级，要求立外交官上交在华身份证件，变更其外交使团身份，逼走立驻华使馆人员。立官方无法确保其驻华使馆人员的外交身份，也不接受立驻华使馆降级，只能选择让全体外交官和家属离开中国。中方对此有何评论？

赵立坚：中国“逼走”立陶宛驻华使馆人员？这纯属污蔑。立陶宛背信弃义，公然在国际上制造“一中一台”，严重损害中国国家主权和领土完整，破坏了中立赖以建立大使级外交关系的政治基础。中方为了维护自身核心利益和一个中国原则这一国际关系基本准则，将两国外交关系降为代办级，完全正当合理。在中立关系已降为代办级的情况下，中方要求立陶宛驻华外交机构重新申办外交人员和行政技术人员身份证件，这是中方做好驻华使团服务与管理的正常程序，符合相关国际法和国际惯例，并不影响立陶宛外交人员在华正常履职和生活。同时，中方根据《维也纳外交关系公约》保障所有在华外交机构的安全及合法权利，保障包括立陶宛在内的各国驻华外交机构正常开展工作。

立陶宛政府在事先没有通知中方的情况下，突然安排所有驻华外交人员不辞而别，随后又散布不实信息，企图转移矛盾，中方对此表示坚决反对。立陶宛即使罔顾是非曲直，颠倒黑白，也不能掩盖其一而再再而三的错误行径。我们相信广大国际社会能够坚持客观公正立场，不会偏听偏信。

澳亚卫视记者：习近平主席提出“一带一路”倡议8年来，高质量共建“一带一路”取得丰富成果，为全球发展注入了强大动能。今年9月，习近平主席提出“全球发展倡议”，致力于推动更加强劲、绿色、健康的全球发展。请问“全球发展倡议”同“一带一路”倡议之间是什么关系，在促进全球共同发展方面，这两个倡议是否各有侧重，如何相互促进？

赵立坚：全球发展倡议和“一带一路”倡议都是习近平主席提出的重大国际合作倡议，都是推动构建人类命运共同体的重要实践，都是中方向世界提供的重要全球公共产品，都致力于推动互利共赢的国际合作，都将为落实2030年可持续发展议程作出重要贡献。这两个倡议都秉持开放、包容的伙伴精神，中方欢迎各方积极参与。同时，这两个倡议分别自成一体，各有侧重，合作方向和重点各有聚焦。

全球发展倡议以加快落实2030年可持续发展议程为宗旨目标，致力于深化全球发展伙伴关系，促进国际发展合作，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。该倡议聚焦发展合作，着眼疫情下各国特别是发展中国家复苏面临的最紧迫问题，提出减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等八个重点合作领域，为疫情下加快落实2030年议程提出可行路径。

“一带一路”倡议是国际经济合作倡议，以互联互通为主线，推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，并在健康、绿色、数字等领域挖掘新增长点，协同推进基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”、共建国家人民“心联通”。

新华社记者：当前形势下，中国和新加坡举行双边合作机制会议对双边关系有什么重要意义？

赵立坚：新加坡是中国的友好邻邦、共建“一带一路”重要合作伙伴。面对新冠肺炎疫情持续延宕和国际地区形势复杂演变，两国关系保持积极发展势头，彰显蓬勃活力与强劲韧性。今年10月，习近平主席同李显龙总理通电话，对中新关系发展作出重要战略指引。双方统筹抗疫与发展合作，助力各自国家发展，也为地区经济复苏作出积极贡献。

中新两国副总理级双边合作机制是两国最高层级的机制性沟通渠道，按惯例每年都在两国轮流举行，对深化中新互利合作、服务两国发展发挥了重要作用。受新冠肺炎疫情影响，今年双方将继续以视频方式举行会议，韩正副总理将同新加坡副总理王瑞杰共同主持。会后双方还将举行中国旅新大熊猫新生幼仔命名仪式。

此次机制会议是中新之间一次重要的高层战略沟通。双方将一道因应新形势、锚定新航向，探索更多利益契合点和合作增长点，开创新时期中新互利共赢合作的新局面，携手为构建更为紧密的中国东盟命运共同体作出新贡献。

《环球时报》记者：据报道，美军驻日本冲绳汉森营地暴发新冠肺炎聚集感染事件，超过200名美方人员确诊，截至25日已造成10例冲绳当地奥密克戎毒株关联病例。即便如此，冲绳街头仍有大量美军人员不戴口罩出入繁华街市和娱乐场所。发言人对此怎么看？

赵立坚：我注意到有关报道。美军驻日本冲绳人员不受管束地随意活动，严重威胁当地民众健康，已经在日本国内引发极大愤怒和强烈不满。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，疫情防控是各国共同面临的紧迫任务。美国海外军事基地遍布全球、海外驻军人数最多，有责任、有义务管好自己的人，看好自己的门，尊重和遵守当地防疫规定。遗憾的是，我们看到美国驻军一而再、再而三地违规运作，大搞特权。我给大家举一个例子，去年，驻日美军就曾发生过确诊病例刻意隐瞒行程逃避疫情防控的丑闻。今年9月，美方又以完成疫苗接种为由,免除所有士兵赴日之前的新冠病毒筛查义务。除驻日美军外，驻韩美军此前也曾被曝出在景点违反防疫规定，骚扰游客。如果类似事件持续不断地发生，不知要给当地疫情防控徒增多少阻力，为全球抗疫平添多少负担。

美国在海外驻军，提供安全保障始终是一条冠冕堂皇的理由。如果美军连保障防疫安全这样最起码的事情都做不到，甚至自身成为疫情隐患和风险，这就等于视驻在国民众的生命安全于不顾，不得不让人怀疑美方的安全承诺究竟有多少信誉。

总台央广记者：据报道，联合国和平利用外层空间委员会官网近日发布消息称，12月3日，中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团向联合国秘书长致以普通照会，通报了美国太空探索技术公司（SpaceX公司）发射的星链卫星今年先后两次接近中国空间站，对中国空间站上的航天员生命安全构成威胁。发言人能否证实？作为《外空条约》的缔约国，美国应对相关活动承担哪些国际责任？

赵立坚：我可以负责任地向大家证实，今年7月和10月，美国太空探索技术公司发射的星链卫星先后两次接近中国空间站。在此期间，中国航天员正在空间站内执行任务。出于安全考虑，中国空间站采取了紧急避碰措施。

1967年《外空条约》是公认的当前外空领域国际法基石。该条约规定，航天员是全人类派往外层空间的使节，各国应尊重、保护航天员安全，并将在外空发现的对航天员生命或健康构成危险的现象通知联合国秘书长或其他缔约国；各国还应为其国内私人公司的一切外空活动承担责任。为履行条约义务，维护航天员生命安全，中国政府于12月3日通过中国常驻维也纳代表团向联合国秘书长通报了上述危险情况和中方采取的措施，并请秘书长周知各缔约国。美国口口声声宣称所谓“负责任外空行为”概念，自己却无视外空国际条约义务，对航天员生命安全造成严重威胁，这是典型的双重标准。

探索与和平利用外空是全人类共同的事业。中方始终本着为全人类谋福利的精神和平利用外空。美方应该尊重以国际法为基础的外空国际秩序，立即采取措施防止此类事件再次发生，采取负责任的态度维护在轨航天员的生命安全和空间设施的安全稳定运行。

凤凰卫视记者：第一个问题，27日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在欧盟对外行动署网站刊文回顾全年工作和国际形势，涉华部分提及欧盟在涉华议题上保持一致立场，将中国同时视为合作伙伴、竞争者和制度性对手。2021年中国恶化的人权状况、地区行为、对欧洲议会议员和欧盟官方机构制裁及对立陶宛的胁迫，均对欧中关系造成负面影响。中方对此有何评论？另外，27日，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，西方不希望在国际舞台上有任何影响力不相上下的竞争对手。这一态度也解释了其对中国崛起的“歇斯底里”。中国接受了西方的游戏规则，并按照西方的规则在其领域战胜了西方。中方对此有何评论？

赵立坚：关于你提的第一个问题，今年中欧关系遭遇了一些波折和困难，主要原因是欧方基于不实之词和虚假信息，执意对华进行单边、非法制裁，造成双方都不愿意看到的局面，教训十分深刻。2019年欧盟出台对华政策文件，将中国视为合作伙伴、竞争者和制度性对手，这对中欧关系、对世界带来了什么影响，欧方也应作出反思。

中国和欧盟是全球两大独立自主力量，拥有广泛的战略共识和共同利益，双方合作远大于竞争，共识远大于分歧。做伙伴才能解决困难，做对手只能制造困难。希望欧方尊重事实、尊重彼此，秉持正确的对华认知，维护中欧对话合作的主导面，坚持中欧互利共赢的主基调，共同推动中欧关系健康稳定发展，为世界稳定和繁荣作出中欧贡献。

关于你提的涉中俄关系问题，我们赞赏拉夫罗夫外长的有关表态。中国始终奉行独立自主的和平外交政策，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，始终致力于推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

我想强调的是，中俄新时代全面战略协作伙伴关系百炼成钢，坚如磐石。同时，中俄合作的目的从来不是为了打败谁，而是为了促进两国各自发展，促进各方实现互利共赢。我们愿同俄方及国际社会一道，共同坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，支持和践行多边主义，促进各国深化互利合作，为世界和平发展不断注入新的动力，提供更多稳定性。

路透社记者：日本政府今天公布了福岛核电站核污染水的排海计划。该计划包括补偿标准和编写安全评估报告。你对这一最新进展有何评论？

赵立坚：中方对日方单方面宣布有关核污染水排海计划表示严重关切。中方曾多次就有关问题阐明立场，并向日方作出交涉。

日本在没有穷尽安全处置手段、没有全面公开相关信息、没有同周边国家和国际机构充分协商，没有得到日本国内和国际认可的情况下，单方面作出有关决定，中方对此坚决反对。

中方的一贯立场是，日方应认真回应包括周边邻国在内的国际社会关切，尽快撤销排海决定，并停止一切相关准备工作。

巴通社记者：上周，巴基斯坦在中国电商平台京东设立了首个“巴基斯坦馆”。此举有何意义？你对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关消息，对此表示欢迎。

中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴和“铁杆”兄弟。中国自2011年起成为巴基斯坦最大贸易伙伴。近年巴基斯坦对华出口也在快速增长。我们愿同巴方继续加强跨境电子商务和数字贸易合作，支持更多巴基斯坦优质特色产品进入中国市场，用实实在在的行动推动双边经贸合作高质量发展，为两国人民带来更多福祉。

澳亚卫视记者：据报道，12月27日，美总统拜登签署7700亿美元2022财年“国防授权法案“（NDAA），使其正式成法。此项法案包含多项涉华内容。中方对此有何评论？

赵立坚：你刚才提到的有关法案在本质上属于美国国内立法，但我们坚决反对美方借有关法案夹带通过涉华消极内容、或进行政治操弄拿中国说事。我们敦促美方摒弃过时的冷战零和思维和意识形态偏见，客观理性看待中国发展和中美关系，不得将有关法案针对中国、损害中方利益的消极内容和条款付诸实施，不得损害中美关系大局和双方在重要领域的合作。

澎湃新闻记者：我们注意到美国之音日前发表年终报道，称2021年中国破坏香港人权法治、在新疆制造“种族灭绝”等。发言人对此有何评论？

赵立坚：美国之音一贯罔顾客观事实，戴着有色眼镜看中国。我们要想从他们的报道中听到几句说中国的好话，可谓是“难于上青天”。有意思的是，不久前，一位曾为美国之音工作的记者表示，他来到中国之后，才意识到他从前每天念的美国之音新闻稿和中国的真实情况截然相反。他还表示美国之音一些负责人因为提倡增加对华正面报道而被撤换。可以想象，一群不想真正了解中国的人为美国之音工作，连篇累牍地报道评论中国，这真是细思极恐。

美国之音和美国政府的关系，地球人都知道。明白了这一点，我们就不难理解美国之音的行为方式。一段时间以来，美国之音配合美国政府力图把很多问题政治化、污名化，极力遏制打压中国。从挑起对华贸易摩擦，到炮制“中国病毒”；从打压中国科技企业，到不派官员出席北京冬奥会；从妄称中国压制自由，到炒作香港、新疆所谓的人权问题，美国之音搞政治化染指经贸、抗疫、科技、体育、新闻、人权等各个领域。

我想补充强调的是，搞政治化是美国的“优良传统”。中国人权研究会昨天发布《美国人权政治化行径毁损人权善治根基》研究报告。报告强调，美国无论是早期对人权的漠视甚至拒斥，还是后期热衷于挥舞人权大棒，侵犯他国主权，美国都把人权变成推行外交政策的工具。美国和美国之音推行人权政治化，给世界带来灾难性影响，把一个又一个国家推入社会动荡的深渊。世界各国人民只会越来越认清美国所谓“人权卫士”面具之下的真面目。

彭博社记者：台湾“外交部”强烈谴责尼加拉瓜12月27日“侵吞”包括前台湾“大使馆”在内的台湾资产，并将其移交给北京。外交部对此有何评论？

赵立坚：首先我要告诉你的是，台湾没有外交部，只有台湾省的外事负责部门。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府自成立起就是代表包括台湾在内的全中国的唯一合法政府，这是不可动摇的历史和法理事实。根据尊重国家主权和领土完整等国际法基本原则，中国的全部国家财产，无论是在中国境内还是在海外，其所有权应归于中华人民共和国政府。中方上述主张在多年外交实践中已经得到广泛认可。

中方高度赞赏尼加拉瓜政府尊重中国主权，恪守一个中国原则的正义之举。台湾当局试图利用转赠中国国家财产达到不可告人的目的，这种伎俩是非法的，无效的，绝不会得逞。

澳亚卫视记者：据报道，27日，在中国外交部证实收到美国政府人员在北京冬奥会期间赴华签证申请的消息后，美国白宫国家安全委员会发言人称，美国政府本月初宣布的立场不会改变。美将不会有任何外交或官方代表。任何其他说法都是错误的。任何签证申请都是针对这些领事和外交安全人员的。让这些人员在当地工作是标准做法，这些人员不是参加奥运会的官方或外交代表。中方对此有何评论？

赵立坚：你刚才念了很多，我的回答很简短。美方一方面声称“不会有任何外交或官方代表”，一方面又为来自国务院、国防部等多个部门的官员申请签证，这一套说辞令人费解。无论美方如何解释，事实就摆在那里。

我们再次敦促美方践行奥林匹克精神，停止把体育运动政治化的行径，停止任何干扰北京冬奥会的错误言行。

(责编：崔译戈、吴成良)