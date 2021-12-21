本报记者 李 强 张志文 俞懿春 王新萍

12月3日下午，伴随着《中老人民友谊之歌》，C3次和C82次客运列车分别从中国昆明和老挝万象同时发车，全长1035公里的中老铁路正式通车。这条现代化铁路不仅让老挝成为“陆联国”的梦想变成现实，也把中国和老挝及其他东南亚国家更紧密地连接在一起。

此前不久，两列首发的“上海号”和“进博号”中欧班列，分别从中国上海和德国汉堡发车，将欧洲企业急需的汽车配件、精密仪器以及第四届中国国际进口博览会外国参展商品安全及时送达。截至10月底，中欧班列已铺画73条运行线路，通达欧洲23个国家175个城市，运输货品5万余种。

中老铁路和中欧班列，是中国联通世界、实现共同发展的缩影。

2021年，百年变局和世纪疫情交织影响，给世界经济发展和民生改善带来严重挑战。在这一背景下，习近平主席提出全球发展倡议，呼吁国际社会加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，构建全球发展命运共同体，为全球发展合作擘画了蓝图，为推进全球发展事业指明了方向。

从根本上破解全球发展不平衡不充分，全球发展倡议展现强大感召力

2021年，习近平主席在多个重要场合阐述发展理念，为全球发展提供重要遵循。

在以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会时，习近平主席呼吁，国际社会应该着眼长远、落实承诺，为发展中国家发展提供必要支持，保障发展中国家正当发展权益，促进权利平等、机会平等、规则平等，让各国人民共享发展机遇和成果。

在中国共产党与世界政党领导人峰会上发表主旨讲话时，习近平主席强调，发展是实现人民幸福的关键。在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少。世界上所有国家、所有民族都应该享有平等的发展机会和权利。

在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上发表主旨讲话时，习近平主席表示，各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕。要践行共商共建共享的全球治理观，集众智、汇众力，动员全球资源，应对全球挑战，促进全球发展。

在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上发表重要讲话时，习近平主席指出，世界各国应该坚持以人民为中心，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

9月21日，习近平主席出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话，提出全球发展倡议，主张坚持发展优先、坚持以人民为中心、坚持普惠包容、坚持创新驱动、坚持人与自然和谐共生、坚持行动导向，呼吁国际社会加强在减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通领域合作。这是针对世界经济复苏艰难、疫情加剧“发展鸿沟”、2030年可持续发展议程落实受阻、气候变化挑战增多等现实难题给出的中国思路，是从根本上破解全球发展不平衡不充分的中国方案。

全球发展倡议一经提出，就赢得国际社会的高度认同——

“全球发展倡议对促进全球平等和平衡可持续发展具有重要积极意义，联合国方面完全支持，愿同中方就此加强合作。”联合国秘书长古特雷斯表示。

坦桑尼亚外长穆拉穆拉认为，新冠肺炎疫情大流行提醒人们，世界是一个共同体，国际社会需要整合资源，共同努力，探索出包容性发展路径。“全球发展倡议的提出正当其时。”

“全球发展倡议建立在中国取得伟大成就的基础上，将中国的发展经验和愿景介绍给世界，其内涵丰富，规划了全球发展的蓝图，契合当今世界的迫切需要。”美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，中国提出全球发展倡议，为全球发展注入“积极的正能量”。

10月，在中国—太平洋岛国外长会联合声明中，太平洋岛国欢迎全球发展倡议，愿意支持和加入这一重要倡议，并将该倡议同太平洋可持续发展路线图和蓝色太平洋2050战略相衔接。11月，中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，全球发展倡议被纳入成果文件。

12月，中非合作论坛第八届部长级会议达喀尔宣言中写道：非洲国家欢迎并支持中方提出的全球发展倡议。同月，中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第三届部长会议上，拉美和加勒比国家认为全球发展倡议是继“一带一路”倡议后，中方提供的又一重要全球公共产品，将为发展中国家实现2030年可持续发展议程带来新机遇……

全球发展倡议顺应世界各国发展大势，契合广大发展中国家需求，彰显了强大的感召力。

以实际行动推动共同发展，致力于做全球发展的贡献者

2021年，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，历史性地解决了绝对贫困问题。改革开放以来，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。这是人类减贫史乃至人类发展史上的大事件，为全球减贫事业发展和人类发展进步作出重要贡献。

荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权研究中心主任汤姆·兹瓦特认为，坚持以人民为中心的发展思想，是中国取得一个又一个胜利的重要原因。胸怀人民、以人民利益为根本出发点制定政策，是破解治理难题的唯一方法。中国的实践正是这一理念的绝佳证明。

中国始终把自身发展与世界各国发展紧密相连。数据显示，中国连续15年成为世界经济增长最大贡献国；中国积极开展南南合作，迄今已向166个国家和国际组织提供发展援助，为120多个发展中国家落实联合国千年发展目标提供有力支持。

与东盟国家共同开展乡村减贫推进计划，为非洲国家援建水利基础设施、职业技术学校等，在南太平洋地区开展基础设施建设和农业、医疗等技术合作援助项目，在拉美援建农业技术示范中心……联合国前秘书长潘基文评价，在人类通往消除贫困的道路上，“中国作用不可或缺”。

2021年，世界见证了中国与世界共同发展的新举措。

在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，习近平主席倡议中国东盟共建和平家园、安宁家园、繁荣家园、美丽家园、友好家园，朝着构建更为紧密的中国—东盟命运共同体迈出新的步伐。

在中非合作论坛第八届部长级会议上，习近平主席提出构建新时代中非命运共同体的四点主张，坚持团结抗疫、深化务实合作、推进绿色发展、维护公平正义，宣布实施“九项工程”，涵盖卫生健康、减贫惠农、贸易促进、投资驱动、数字创新、绿色发展、能力建设、人文交流、和平安全各个领域。

面对新冠肺炎疫情挑战，中国率先与发展中国家开展疫苗生产国际合作，并向国际社会作出将疫苗作为全球公共产品的庄严承诺。至今，中国已对外提供超过18.5亿剂疫苗，为促进疫苗公平分配，实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出切实的中国贡献。

在推动共同发展过程中，中国坚定不移走生态优先、绿色发展之路，让绿色成为高质量发展的底色。中国大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，宣布不再新建境外煤电项目；率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业；加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系……联合国环境规划署生态系统和生物多样性项目非洲协调员莱维斯·卡瓦吉高度赞扬中国的绿色发展理念，认为中国将在推动恢复地球健康方面发挥巨大作用。

为了人民而发展，发展才有意义；依靠人民而发展，发展才有动力。中国倡议的全球发展，是要增强人民发展能力，形成人人参与、人人享有的发展环境，创造发展成果更多更公平惠及每一个国家每一个人的发展局面，让每一片土地都孕育希望。

不断扩大高水平对外开放，为全球发展提供更多新机遇

高举真正的多边主义旗帜，中国坚持与世界相交，与时代相通，在实现自身发展的同时，为全球发展提供更多机遇、作出更大贡献。

共建“一带一路”正在成为中国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案。8年来，共建“一带一路”提高了国内各区域开放水平，拓展了对外开放领域，推动了制度型开放，构建了广泛的朋友圈，探索了促进共同发展的新路子，实现了同共建国家互利共赢。

今年，中企承建的巴基斯坦卡洛特水电站启动水库蓄水。水电站投产发电后，将进一步为巴产业和经济发展提供充足动力。

今年，匈塞铁路塞尔维亚境内诺维萨德至苏博蒂察边境段开工。项目建成后，塞尔维亚首都贝尔格莱德至匈牙利首都布达佩斯的行车时间将缩短至两小时左右。

今年，柬埔寨斯登特朗—格罗奇马湄公河大桥通车。大桥成功连通湄公河两岸现有公路网络，将增强柬中东部地区的横向交通运输能力，有效带动沿线地区经济发展。

今年，旨在帮助马达加斯加提高粮食产量的中国项目顺利签约。该项目将在马达加斯加分期建设杂交水稻制种基地等，可帮助20万农户增产增收，助力马达加斯加实现多年目标——恢复非洲大米出口国地位。

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推动共建“一带一路”高质量发展的背后，是中国不断扩大高水平对外开放的坚定承诺和坚实行动。

今年是中国加入世界贸易组织20周年。20年来，中国已成为50多个国家和地区最大贸易伙伴、120多个国家和地区前三大贸易伙伴。最新出炉的中国经济“成绩单”显示，今年前11个月，按人民币计价，中国进出口总值35.39万亿元，同比增长22%，比2019年同期增长24%，这也是中国外贸连续18个月同比正增长。

开放的中国，展现出足够的诚意与善意，有着足够的担当和底气：修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，出台自由贸易试验区跨境服务贸易负面清单，深度参与绿色低碳、数字经济等国际合作，在非东盟成员中率先完成《区域全面经济伙伴关系协定》核准工作，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和申请加入《数字经济伙伴关系协定》……

持续深化的改革开放，为全球投资者提供的发展机会越来越多，外商在华投资信心持续提升，一批标志性外资大项目或落地或增资——在北京，戴姆勒投资11亿元人民币打造的中国研发技术中心投入运营；在上海，乐高乐园度假区项目正式开工；在广东，埃克森美孚惠州乙烯项目进入全面建设阶段……国际货币基金组织亚太部副主任克里希纳·斯里尼瓦桑认为：“中国经济发展将带动全球增长。”

中国的发展离不开世界，世界的和平发展、繁荣稳定离不开中国。中国持续扩大与各国的利益交汇点，让发展成果惠及各方。2021年，从消博会到服贸会，从广交会到进博会，一个个展会形成“矩阵”，成为各国共享机遇、扩大交流的国际平台，给多重风险挑战下艰难复苏的世界经济带来暖意和期待。

当世界站在历史的十字路口，各国人民更需要携手努力、共同担当。中国愿同各国一道共克时艰、共创机遇，共同构建全球发展命运共同体，共同建设更加美好的世界！

《 人民日报 》（ 2021年12月21日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)