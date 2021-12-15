崔小涛

近日，美国政府举办谋划已久的所谓“民主峰会”，大谈全球民主面临“挑战”，吹嘘美国民主，并声称要“再次引领人类走向进步与自由”。然而，在这些所谓的民主、人权言辞背后，凸显的是衰败中的美国“难以割舍”的霸权主义追求。

美国妄图借民主之名垄断民主价值观的话语权。美国政府把这次会议命名为“民主峰会”，以美式民主标准确定参会方，其背后逻辑是美国要充当世界民主的“裁判官”，由美国来评定国际社会中哪些国家是民主国家，哪些是非民主国家。

同时，美国政府要垄断对民主的内涵和实现方式的定义。在峰会上，美国总统吹嘘在国内如何保障民主和人权，并拔高到美国“以榜样作用”支持全世界民主事业的高度，其潜台词是美式民主及其实现方式是唯一标准，是世界的榜样。

美国还试图做美式民主的“推销员”，宣布设立所谓的“全球反腐败协调员”“反贪污基金”“公共利益媒体国际基金”等，实际上是利用上述工具在全球范围内维护和推广“美式民主”价值观及其实践方式。

美国妄图借民主之名推进其地缘政治战略。拜登政府把当今美国内政中惯常的“先分裂后征服”策略运用到国际政治上，在国际社会中人为制造民主价值观方面的“身份政治”，即用民主标签把世界各国划分为以美国为中心的“民主国家”和其他“非民主国家”，挑动分裂与对抗，威逼利诱更多国家加入美国阵营。

美国政府的最终目的是试图打造一个以美国为中心、唯美国马首是瞻的国家集团，即拜登总统所称的“全球民主共同体”，以孤立和对抗美国视为竞争对手和敌人的国家。

同时，美国政府进一步展现出以民主之名推行干涉主义政策的姿态。其所谓的“民主复兴基金”和“民主伙伴关系”项目要求“美国国务院和国际开发署在必要时提供紧急资金，支持美国在世界各地民主前线辛劳的合作伙伴们”，毫不掩饰地表达了美国继续支持其在全球各地的民主代理人、干涉他国内政的野心。

美国妄图借民主之名维护科技霸权。拜登总统在会上称，“要与伙伴合作，降低一些国家滥用高科技压制人民权利的可能性”。其实是延续捆绑高科技与价值观的做法，给高科技打上民主、人权的标签，将技术问题政治化、意识形态化，为对他国实施技术封锁寻找借口，以维护美国的科技霸主地位。

民主从来不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利，是全人类共同价值。各国有权选择适合自身国情的民主发展道路。美式民主绝对不是民主的唯一标准，更谈不上是世界榜样。当前美国的社会撕裂、种族矛盾、政治极化、贫富差距等系统性危机越发严重，充分暴露出“美式民主与人权”的结构性弊病。截至目前，美国新冠肺炎死亡病例已超80万。美国政治体制在应对新冠疫情方面的糟糕表现也没能令美国政府警醒。

美国假借民主之名在世界各地推行颜色革命的做法，屡遭水土不服并制造大量动乱、战争与人道灾难。伊拉克、叙利亚、阿富汗等被美国军事干涉或所谓民主改造过的地方仍然深陷动荡。迷信“榜样力量”，抱持“民主灯塔”和“天赋使命”的执念，继续借民主之名推行霸权主义、干涉主义政策，美国必然给世界带来新的动荡与灾难。（作者是中国国际问题研究院国际战略研究所助理研究员）

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