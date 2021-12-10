美方任何“以台制华”的图谋，任何混淆是非、颠倒黑白的言行，任何政治恫吓，只会将台海局势推向进一步紧张

美政府高官近日宣称从威慑和外交角度来看，美国将采取一切行动确保中国大陆武力统一台湾“永远不会发生”。美方不负责任的挑衅言行，无异于火上浇油，严重威胁台海和平稳定。美方利用“台独”这颗棋子，歪曲抹黑中国大陆对台政策，以此为借口推进“以台制华”，是对中国人民实现国家统一的坚强决心、坚定意志和强大能力的严重误判。

当前台海局势面临新一轮紧张，根源在于台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。一段时间以来，美军在台海地区大刷存在感，美国议员和政府高级官员频频访台，高调炒作所谓“台湾国际空间问题”，怂恿盟国政客在台湾问题上挑起事端……美方种种行径破坏台海现状，助长“台独”势力嚣张气焰，挑战一个中国原则，无疑是在玩火。美方最新表态还将其“过去8个月在印太地区所做努力”与台湾问题关联，再次证明美国所谓“印太战略”不针对第三方的说法，不过是为了掩人耳目。究其根本，美方是在纵容“台独”，煽动台海局势紧张，以实现其遏制打压中国的地缘政治图谋。

美方处心积虑打造谎言链条，声称“中国单方面改变台海现状、美方不得不采取行动”，既不符合当前台海现实，也是对中方相关政策立场的曲解。以和平方式实现祖国统一，最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体利益。我们是有耐心的，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但如果“台独”分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。民进党当局“倚美谋独”、美方“以台制华”动作不断，美台勾连挑衅在先，中方作出坚决回应在后，事实不容抵赖。美方颠倒因果，刻意渲染中国“改变现状”，这种倒打一耙的言行，恰恰证明其在意的不是台海和平，而是利用台海紧张局势遏制打压中国。

台湾是中国的一部分，解决台湾问题完全是中国内政。中方拥有捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。这是看待台海局势发展时应该准确把握的一个基本点。无论美方搞什么动作、如何提高调门，都不可能阻挡中国完全统一的历史大势。美方应充分认识台湾问题的高度敏感性，慎重妥善处理涉台问题，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号。美方任何“以台制华”的图谋，任何混淆是非、颠倒黑白的言行，任何政治恫吓，只会将台海局势推向进一步紧张。

中国实现完全统一是不可阻挡的历史潮流，不会因任何人、任何势力、任何国家而改变。我们正告美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止挑战一个中国原则、破坏台海和平稳定，立即停止与“台独”势力勾连、给“台独”势力制造幻想，否则必将玩火自焚。

《 人民日报 》（ 2021年12月10日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)