陈籽

漫画作者：陆凌兴

一出可笑的戏码又将在国际社会上演。

12月9日至10日，美国将通过视频形式举办所谓“世界领导人民主峰会”。会议主题将聚焦反对所谓“威权”主义、腐败和保护人权。

事实上，自美方野心勃勃地宣布将举办这一所谓“民主峰会”以来，国际社会的质疑声便不绝于耳。

美方真的有资格搞所谓“民主峰会”吗？民主是全人类的普遍权利，而非某个国家的专利。实现民主并没有一个统一的模式，通向民主的道路也并非只有一条。每个国家都应该探索符合本国国情的民主道路。归根结底，能否符合人民的期待、需要和愿望才是评判一个国家是否民主的关键，任何一个国家都没有资格垄断对民主的定义权和裁判权。

美国若有精力对他国指手画脚，倒不如先关心本国日渐糟糕的民主状况。外媒《商业内幕》文章指出，美国被列为“民主倒退”国家。美国是否民主，民众心里最清楚。美国全国公共广播电台公布的一项民调结果显示，81%的美国民众认为美国民主正面临严重威胁。皮尤研究中心报告显示，绝大多数美国人对自己国家的政治制度深感失望。只有17%的人认为美国的“民主”值得效仿，而23%的人认为美国的“民主”从来不是什么好例子。美国自封的所谓“民主灯塔”早已崩塌，只有美政客还沉醉于“美式民主”的神话不能自拔。

美方举办所谓“民主峰会”是真的为了民主吗？根据日前公布的参会名单，在国际社会200多个国家和地区中，只有部分成员受邀参加所谓的“民主峰会”。中俄两个举足轻重的大国均未被邀请；多数欧洲国家都受邀，而美国认证的一些“民主国家”——北约盟友匈牙利、土耳其却被排除在外；在中东国家里，只有以色列和伊拉克受邀；被美国务卿公开批评民主倒退的印度也拿到了邀请函。

由此可见，民主与否根本不是重点，美国喜不喜欢才是能否拿到峰会通行证的唯一考量。所谓的“民主”不过是一块遮羞布，它掩饰着美国想要用其推进自身地缘战略目标、打压他国、分裂世界、服务自身、谋取私利的肮脏图谋。与其说美国是本次峰会的东道主，不如称其为霸主。正如俄罗斯外长一针见血指出的那样：美国与受邀国实际上是一种“君主-家臣式关系”。

香港明报一针见血评论说，美所谓“民主峰会”是披着民主外衣，推行集团政治，挑动阵营对抗之举，是在创造新的“分界线”。

一直以来，美方打着民主的幌子，干涉别国内政，侵犯别国主权，为达到自身的政治目的不择手段。对内，美政客滥用选民的信任，将各种承诺挂在嘴边却从不兑现；对外，他们编造谎言发动战争，将多少无辜平民推向悲惨的深渊。这样的美国，何谈民主？

世界需要团结而非分裂，需要合作而非对抗。作为大国，美方更应该发挥表率作用，而不是大搞集团政治，逆潮流而动。

(责编：高歌、常红)