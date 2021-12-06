人民网北京12月6日电 （记者苑基荣）12月6日，新疆维吾尔自治区第62场涉疆问题新闻发布会在北京举行。近来，关于民主的话题备受瞩目，特别是美国将于12月9日至10日召开所谓的“领导人民主峰会”，引起国际社会普遍谴责。来自新疆维吾尔自治区的代表线上线下与中外媒体交流，揭露“美式民主”的虚伪本质。

新疆维吾尔自治区人大常委会法制委员会委员乃比江·依不拉伊木在发布会现场表示，民主的本意是人民当家作主，而美国的“民主”却只服务于少数权贵阶层，无法保证人民真正在国家事务中参与管理、体现意志。正如美国历史学家比尔德所说：“美国民主是一伙有才干的资本家投机商形成的集团，成功地哄骗一般老百姓去接受一个旨在有利于少数显贵而设计的政体。”

公民选举权受到限制。在美国，少数种族选民选举权被剥夺，低收入者投票权受到严苛限制，老年人、残疾人行使投票权面临更多障碍。据《天主教国家纪事报》网站2018年5月22日报道，2010年以来，美国有23个州通过了某种形式的选民压制法，其中有17个州针对的是印第安人等土著居民。据美国《新闻周刊》网站2017年11月21日报道，成千上万的美国人因贫穷而被剥夺了投票权，已有9个州通过立法，剥夺任何未付律师费或法院罚款者的投票权。据《纽约时报》网站2017年11月24日报道，美国投票站设置的投票机器很难被老年人或残疾人使用。

选举腐败问题愈演愈烈。众所周知，“以金钱换选票”是美国选举过程中司空见惯的现象。据英国《卫报》网站2018年8月7日报道，公众普遍认为美国选举是腐败的，国会议员被企业、富人和特殊利益集团俘获。美国前总统吉米·卡特曾接受采访时表示：“现在美国只有寡头政治，无限制的政治贿赂成为提名总统候选人或当选总统的主要影响因素。州长、参议员和国会成员的情况也是如此。现在我们的政治体系已经遭到颠覆，它只是用来为主要的献金者提供回报。”

民众利益无法得到保障。美国政治极化现象日益严重，两党利用“民主”机制，彼此缠斗不休，结果是政府陷入内耗，国家治理失灵。一方上台，就将另一方留下的医保等法案推倒重来，民生工程难以取得持续性进展。政客口舌生花的竞选演讲只为赢得选票支持，满足背后的集团利益，执政时却没有几句能落实为给民众实惠。在疫情暴发失控的危机局面下，美国两党不仅在诸多议题上一再缠斗，还把应对疫情冲击的第二轮纾困法案当作竞选工具，为了捞取选票拉锯扯皮拒不妥协，导致数百万底层民众生计艰难，很多新冠疫情感染者得不到及时救治就已经死亡。

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