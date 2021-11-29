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中联部向朝鲜、越南、老挝、古巴

通报十九届六中全会精神

2021年11月29日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月28日电  近日，中共中央对外联络部部长宋涛以线上或线下方式分别向朝鲜、越南、老挝、古巴党中央代表通报十九届六中全会精神。老挝人革党中央政治局委员、中央书记处常务书记、国家副主席本通，古共中央第一书记特使、古共中央书记处书记布洛切，越共中央对外部部长黎怀忠，朝鲜驻华大使李龙男等参加。

　　宋涛表示，中共十九届六中全会是在重要历史关头召开的一次具有重大历史意义的会议，审议通过《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，特别是十八大以来的原创性思想、变革性实践、突破性进展和标志性成果，突出强调了“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。中国共产党愿同社会主义国家政党一道，弘扬传统友谊，加强治党治国经验交流，推动社会主义事业进一步发展，为人类文明进步贡献智慧和力量。

　　外方热烈祝贺中共十九届六中全会胜利召开，感谢中方通报全会精神，高度评价中共十八大以来在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国取得的一系列重大成就，认为习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思主义的重要发展，中共百年来的理论和实践经验对社会主义国家具有重要借鉴意义，表示愿同中共加强党际交流，提升党的执政能力和水平，推动各自国家社会主义建设事业取得新成就。


　　《 人民日报 》（ 2021年11月29日 03 版）
(责编：郝江震、袁勃)

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