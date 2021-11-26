人民网记者 孙广勇

有一条铁路，承载着老挝“陆锁国变陆联国”的国家战略梦想，更承载着无数中老两国人民对于未来的期许。它就是全长1000公里的中老铁路，是一个以中方为主投资建设、共同运营并与中国铁路网直接连通的境外铁路项目。老挝主席府部长开玛妮·奔舍那对记者表示：“中老铁路将让老挝人民乘着火车走向世界，我们的梦想正一步步实现。”

为中老铁路开辟出最坚实的通道

2020年7月14日，随着拉孟山隧道横洞口一声轰鸣声响起，中老铁路全线六座重难点隧道之一贯通。

在多山国家里修建这条铁路，不是架桥，就是打隧道，工程难度可想而知，当地人感叹“中老铁路不是铺出来的，是架出来的，是挖出来的。”

“协调各方力量，发挥资源优势，把中老铁路建设成为‘一带一路’中老友谊标志性工程，造福中老两国人民。”老中铁路有限公司董事长鞠国江表示，项目集结参建中企精干力量，统筹一盘棋，拧成一股绳，以“匠心”雕琢每一处路、桥、隧，为中老铁路开辟出最坚实的通道。

进入拉孟山隧道，宽阔的隧道拱面平整、墙壁光滑，一缕阳光投入隧道，映照出一片金色光芒。拉孟山隧道是中国电建在中老铁路施工的第一座隧道，使用单线铁路隧道软弱围岩段初支变形换拱等施工工法，顺利实现了贯通，为2021年中老铁路建成通车奠定了坚实基础。

在中老铁路的“硬骨头清单”中，全线控制性工程5座、重难点工程12座，中国电建管段就分别占了其中的3座和4座。中国电建中老铁路工程指挥部指挥长李斌说：“中老铁路建设体量庞大、地形地貌复杂，桥隧比高达60.9%。在施工过程中，充分展现出中国建造的技术水准与建设者的攻坚奋斗精神。能够帮助老挝人民实现美好愿望，为‘一带一路’作出贡献，我们感到骄傲！”

随着一座座隧道顺利贯通、一条条桥梁高高架起、一条条铁轨平稳铺设……中老两国建设者即将迎来收获果实的那一天。

中老铁路承载着近680万民众融入现代社会的企盼

在中老铁路中国电建水电三局项目部的焊接车间，焊花在阳光下飞溅，耀眼的电弧划出优美的曲线。记者看到一位皮肤黝黑的老挝工人虽然汗水湿透了背颊，但依然在专心致志地焊接配件。这位老挝工人就是被老中铁路公司评为“铁路工匠”的电焊工康鹏。

几年来，在中国师傅的指导下，康鹏技术大有长进，现在是带领10位焊工的班长。帮助康鹏快速成长的是中国电建联合琅勃拉邦省开办的外籍员工专业技能培训学校，有多个工种，提高了老挝当地员工的技能。康鹏说：“参与老中铁路建设，铁路通了，我们全家要一起坐火车去中国，也希望我的孩子以后能到中国念书。”

而在中老铁路V标项目部工作的中老语翻译颂尼，成为了村子里年轻人学习的榜样。不仅个人专业能力水平随着中老铁路建设获得了飞速成长，家庭生活也发生了极大的变化，变得越来越现代化。中老铁路吸纳沿线大量人员就业，为铁路建设作贡献，也培养了一大批老挝籍工程管理人才和技术工人，推动了当地经济发展，为老挝的社会进步以及经济发展注入了新的活力。

一条铁路连接两国多地，无论是参与建设运营的人们，还是在沿线生活的群众，都从中感受到了变化与机遇。从他们每个人的脸上记者看到了幸福的微笑。“中老铁路通车后，我想到火车站跑货运，赚钱盖新房。”“希望在车站开个店铺，卖老挝土特产给游客，早日致富。”围绕着这条铁路，老挝民众的心愿朴素又诚恳。

中老铁路承载着老挝近680万民众融入现代社会的企盼，这一天越来越近，这一天不再遥远。

中老铁路是构建中老命运共同体的具体实践

23.6万平方公里的老挝国土，被中柬越泰缅5个国家包围。而国土面积的80%，又是山地和高原，这使得老挝交通极不顺畅。“陆锁国”锁住了老挝民众的内外往来，锁住了老挝经济的发展节奏。变“陆锁国”为“陆联国”，是老挝的重要国家发展目标。最终，老挝从中国这里找到了破解困局的钥匙——中老铁路。

2021年6月6日，中老铁路167座隧道全部贯通；10月16日，中老铁路“澜沧号”动车组交付；11月5日，中老铁路磨万段动态检测全部完成……老挝人民感受现代化铁路的梦想越来越近。

老挝公共工程与运输部发布的一份报告认为，中老铁路将帮助老挝实现与中国和其他东盟国家间的对外合作和联通战略，将成为老挝吸引外国投资、现代技术和人力资源的重要工具。并将推动整个东盟地区经济向更有活力、更可持续和高度一体化的方向发展，有助于强化东盟互联互通以及缩小各国发展差距。

中老铁路是共建“一带一路”倡议提出后，首条以中方为主投资建设、全线采用中国技术标准、使用中国设备并与中国铁路网直接联通的国际铁路。“一带一路”践行共商共建共享原则，促进更多惠民项目落地，让沿线群众过上好日子，中老铁路就是生动案例。

“中老铁路将成为老中、东盟—中国，增进经贸、投资、旅游、就业、文化交流和人员往来等合作的重要驱动力。该项目是推进新时代中老全面战略合作伙伴关系以及构建中老命运共同体的具体实践。”老挝总理潘坎说。

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