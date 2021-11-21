习近平总书记19日在北京出席第三次“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话。在海外积极参与相关项目建设的中资企业代表接受本报记者采访时表示，习近平总书记对继续推动共建“一带一路”高质量发展作出部署、指明方向，中资企业将坚决贯彻、认真落实，为推动共建“一带一路”高质量发展贡献力量，为服务构建新发展格局作出应有贡献。

高标准，加强基础设施“硬联通”

习近平总书记提出共建“一带一路”倡议，旨在传承丝绸之路精神，携手打造开放合作平台，为各国合作发展提供新动力。8年来，共建“一带一路”高质量发展，取得实打实、沉甸甸的成就。

参与哈萨克斯坦国家公路建设的中国新兴建设开发有限责任公司董事长马健峰表示，目前，中方再次参与该国新首都机场公路项目建设。他说：“哈方高度认可共建‘一带一路’合作，我们将认真落实习近平总书记的重要指示，不断拓展和深化中哈务实合作，为促进当地基础设施建设和经济社会发展作出更大贡献。”

多年来，招商局集团与吉布提展开深层次务实合作，建设和运营了多哈雷多功能港口、吉布提国际自贸区等一批有影响力的重大基础设施项目，通过系统提升软硬件条件，打造中非产能合作平台，为中国企业走出去提供“一站式”服务，促进中非贸易便利化。招商局集团吉布提项目负责人贺飞说，吉布提新港投入运营后，船舶作业效率提升了近5倍，吉布提国际自贸区入园企业已达190家，为当地提供了大量就业岗位……“我们将认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，进一步夯实发展根基，优化完善业务布局，提升供应链服务能力，为推动共建‘一带一路’高质量发展助力。”

中国建筑集团在埃及已深耕38年。“共建‘一带一路’为我们在埃及发展提供了重要机遇。”中建埃及分公司总经理常伟才表示，2016年，中国建筑工程总公司与埃及住建部签署了埃及新行政首都中央商务区项目建设，在荒无人烟的沙漠里携手打造建筑奇迹。“未来，我们将以习近平总书记的重要讲话为根本遵循，继续推动中埃友好交往与合作发展。”

中国港湾中东区域管理中心总经理杨志远扎根中东市场15年，见证了中国企业在海外从艰难起步到获得当地市场信任的发展历程。“随着共建‘一带一路’不断走深走实，我们对当地市场的认知不断加深，中东国家对我们的认可也不断提升。我们将稳步拓展合作新领域，为共建‘一带一路’贡献更多力量。”

可持续，推进规则标准“软联通”

11月20日，中巴经济走廊首个水电投资项目卡洛特水电站顺利完成导流洞下闸，正式启动水库蓄水。卡洛特水电站经过中国三峡集团6年多艰苦建设，预计2022年上半年全部机组将投产发电，有力推动巴基斯坦能源建设和经济社会可持续发展。三峡集团卡洛特项目公司总经理王敏生说：“中巴经济走廊建设在巴基斯坦深受欢迎。能为巴基斯坦带来清洁高效的电能、优化巴基斯坦能源结构，我们感到自豪。”

匈塞铁路是中国—中东欧国家合作的旗舰项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的对接，多次得到塞尔维亚总统武契奇的“点赞”。中国铁路国际有限公司塞尔维亚分公司项目安全总监熊彬臣说，项目团队将提升项目管理水平、风险控制能力，为打造一条中欧贸易的国际大通道，带动沿线国家共同发展贡献力量。

300余名中交集团员工正奋斗在一线，承建克罗地亚佩列沙茨跨海大桥项目。3年的施工过程中，工地附近的海洋和土地环境、空气质量均保持优良，多次通过欧盟最高环境影响评价标准检测。克罗地亚佩列沙茨大桥及连接线项目副经理曾令华表示，共建“一带一路”带来了巨大的发展机遇。中国交通建设股份有限公司将紧跟号召，坚守岗位，推动合作共赢。

由中广核埃德拉电力控股有限公司承建并运营的吉打光伏项目，是马来西亚最大的单体光伏项目之一，每月可为当地约3万个家庭提供清洁电能。该公司首席运营官冯文彪说：“我们将积极响应习近平总书记号召，继续推进清洁能源开发建设，为马来西亚可持续发展添砖加瓦。”

惠民生，共建国家人民“心联通”

中国国家电网巴西美丽山特高压输电二期项目2017年全面开工建设，2019年正式完工投运，有效解决了亚马孙流域清洁水电外送和消纳难题，是共建“一带一路”在拉美的重要实践。在国家电网巴西控股公司助推下，里约热内卢北部的贫民窟马累成立明日之潮交响乐团，让当地许多年轻人“通过乐谱和乐器找到了新的梦想和努力方向”。国网巴控公司董事长吕世荣表示，今年该公司迈入在巴奋斗的第二个十年，公司将继续致力于深化中巴能源电力合作，建设更多惠民生的高质量项目。

柬埔寨6号公路升级改造项目、斯登特朗—格罗奇马湄公河大桥、金边市第三条环城路、 71C号国家公路……近年来，上海建工集团响应共建“一带一路”倡议，在柬埔寨交出了一份沉甸甸的答卷。“习近平总书记为共建‘一带一路’指明了方向，也极大地鼓舞了我们这些在海外的中企人。”上海建工集团海外事业部柬埔寨分公司常务副总经理辛国顺表示，17年来，公司在当地修建了6座特大桥和超过1800公里的道路；坚持人才本地化，为柬埔寨基建人才队伍建设作出贡献。“我们经常收到项目周边民众发来的感谢信，让我们感受到‘心联通’的重要性。”

赞中经贸合作区是中国在非洲设立的第一个境外经贸合作区，带动了一批重大产业项目落地，成为共建“一带一路”高质量发展的样板合作区。赞比亚中国经济贸易合作区董事长廖子彬说，近期，“老园区”又发展“新业态”，“我们正通过多元化的经营，努力实现园区转型升级和可持续发展，探索构建包括‘跨境电商—海外仓’、中文国际学校等新项目”。不久前，“赞比亚中国跨境电商产业园”合作备忘录在线签订，将进一步推动中赞两国贸易及投资可持续发展。

中建美国巴拿马公司近年来先后承建了“希望之城”安居项目、巴拿马国际会展中心和巴拿马城公交枢纽等当地重点民生项目。该公司总裁王大威表示，巴拿马是西半球重要的仓储配送物流中心，将在共建“一带一路”合作中释放更大发展潜力。“我们将继续认真学习和领会习近平总书记重要讲话精神，以高水准规划推进高质量项目建设，造福两国人民，也造福地区人民。”

（本报北京、里约热内卢、开罗、伊斯兰堡、罗马、曼谷、努尔苏丹、约翰内斯堡11月20日电 记者颜欢、吴杰、毕梦瀛、黄培昭、程是颉、韩硕、刘慧、赵益普、周翰博、闫韫明、邹松）

《 人民日报 》（ 2021年11月21日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)