人民网布鲁塞尔11月14日电 （记者郑彬）近日，中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议在北京胜利召开。全会公报发布后，在旅欧华侨华人中产生了热烈反响，许多侨胞纷纷表示，此次全会将对开启中国特色社会主义建设新阶段具有重要意义。

欧洲东北同乡会暨商会会长盖琳表示，党的十九届六中全会是一次具有重大历史意义的全会。会议总结了党的百年奋斗重大成就和历史经验，树立了正确的历史观。作为旅欧华侨华人，我们要更好地响应党和国家的号召，同全国各族同胞一道，大力弘扬伟大的建党精神，不忘昨天的苦难辉煌，无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想，以史为鉴、埋头苦干、勇毅前行，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

德国福建商会执行会长郭卓明表示，当地华侨华人对党的十九届六中全会所带来的新发展充满期待。我们虽然身在海外，但对党的伟大历程和祖国的成就感到无比自豪。我们相信，党的十九届六中全会将是又一个全新的、更加辉煌历程的开启，我们满怀希望和信心，并祝福祖国明天更好。

北京市侨联海外委员、塞尔维亚北京商会会长李静表示，作为海外华侨华人的一员，我深深体会到中华民族从“站起来，富起来到强起来”的非凡征程。一代又一代的海外中华儿女热情支持祖国发展建设，发挥海外侨胞的独特作用，坚持维护祖国和平统一，积极应对新局势、新发展、新思路，努力团结广大华侨华人，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

意大利（中国）北方华侨华人商会会长何春贤表示，党的十九届六中全会的胜利召开，使我们这些身在海外的华侨华人倍感鼓舞和振奋。一年多来，在世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响下，中国共产党高举中国特色社会主义伟大旗帜，统筹国内国际两个大局，兼顾疫情防控和经济社会发展，各项事业取得了新的重大成就。祖国的日益强盛，使我们这些海外侨胞感到扬眉吐气。衷心希望伟大祖国在中国共产党领导下，日益繁荣富强，人民生活幸福安康。

芬兰华人联谊会副会长佟帅表示，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央带领中国人民取得了令人瞩目的成就，这是每一个海内外中华儿女都能切身感受到的历史事实。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国所采取的一系列行之有效的防控措施让我们正切感受到党和国家“以人民为中心”的发展理念。大量事实充分体现了中国特色社会主义制度的优越性。国家的富强使海外中华儿女空前团结，更加自信，我们深切感受到，无论在何时何地，祖国就是我们最强大的靠山。我们要积极发挥身在海外的优势，对外讲好中国故事，树立中国人良好形象，并积极参与国内建设，为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

(责编：苏缨翔、常红)