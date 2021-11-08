人民网北京11月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

总台央视记者：我们注意到联合国秘书长古特雷斯日前表示，习近平主席提出的“全球发展倡议”对促进全球平等和平衡可持续发展具有重要积极意义，联合国方面完全支持，愿同中方就此加强合作。发言人对此有何评论？

汪文斌：当前世纪疫情和百年变局叠加共振，国际发展事业面临十字路口。为应对全球发展挑战，习近平主席在第76届联大一般性辩论上郑重提出“全球发展倡议”。倡议秉持以人民为中心的核心理念，遵循务实合作的行动指南，倡导开放包容的伙伴精神，呼吁国际社会加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，构建全球发展命运共同体，为国际发展合作擘画了蓝图，为推进全球发展事业指明了方向。

习近平主席的这一重要倡议在国际社会引发强烈反响，不仅发展中国家积极支持和呼应倡议，不少发达国家也对倡议表示欢迎，对倡议提出的理念和合作领域表示认同。各方普遍认为，这一重大倡议有助于凝聚全球合力，加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。迄今，已有数十个国家和多个国际组织明确表示支持倡议或就倡议作出积极表态。各方纷纷表示，倡议中体现的核心发展理念和原则彰显了中国在当今世界的道义力量，为发展中国家加快发展、实现共同繁荣注入了强劲动力，愿同中方开展交流合作，共同推动倡议落实。

“全球发展倡议”面向全球开放，欢迎各国共同参与。中国愿同世界各国一道，秉持共商共建共享理念，践行真正的多边主义，为加快落实联合国2030年可持续发展议程、推动构建人类命运共同体作出不懈努力和新的贡献。

新华社记者：11月7日，中国海关总署公布数据显示，今年前10个月，中国进出口总额同比增长31.9%。有评论认为，这充分体现了中国经济发展的活力与韧性，印证了中国坚定不移推动构建开放型经济的决心和成果。发言人对此有何评论？

汪文斌：正如你提到的那样，今年前10个月，按美元计价，中国进出口总额同比增长31.9%，持续保持两位数增长。对东盟、欧盟、美国、日本等主要贸易伙伴进出口均显著增长，对“一带一路”沿线国家进出口也强劲增长。我还注意到，中方近期公布的外资使用情况显示，前三季度中国全国实际使用外资8595.1亿元人民币，同比增长19.6%，绝大多数在华外资企业对未来发展充满信心。这些都充分表明，中国经济充满韧劲和活力，同世界经济的融合越来越深入紧密。

中方一贯主张，各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕。中国扩大高水平对外开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。我们将进一步优化进出口、进一步缩减外资准入负面清单、修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，以积极开放态度参与数字经济、贸易和环境等领域谈判，为全球带来更多新机遇，为世界经济注入更多新动能，推动世界经济实现更高质量、更有韧性的发展。

香港中评社记者：据报道，台湾地区外事部门官员近日称，台密切关注洪都拉斯总统大选，并强化与洪方朝野各界沟通，防范中国大陆借机利用各种手段破坏“台洪关系”。发言人对此有何评论？

汪文斌：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，坚持一个中国原则是人心所向，大势所趋。我们正告台湾当局，“台独”是绝路，“金元外交”没有出路，任何逆历史潮流、挟洋自重的图谋注定将以失败告终。

总台国广记者：近日，尼日尔蒂拉贝里大区接连发生两起恐怖袭击事件，造成包括巴尼邦古市长在内的80余人死亡。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方对发生在尼日尔蒂拉贝里大区的恐怖袭击事件表示强烈谴责，向遇难者致以哀悼，向遇难者家属表示慰问。

中方坚决反对一切形式的恐怖主义，将继续坚定支持尼日尔政府维护国家稳定和人民安全的努力。

法新社记者：近日，来自美国的一张卫星图片显示，中国在新疆塔克拉玛干沙漠地带建造了美国航母和驱逐舰模型，作为导弹目标。中方能否证实？

汪文斌：我不了解你提到的情况。

北京广播电视台记者：据报道，当地时间11月7日凌晨，伊拉克首都巴格达“绿区”内的总理官邸遭无人机袭击，伊拉克看守政府总理卡迪米未受伤。中方对此有何评论？

汪文斌：中方谴责袭击伊拉克总理官邸的行径。当前，伊拉克政治进程处于关键时刻，中方希望伊拉克各派别加强团结，共同维护国家安全稳定。

彭博社记者：日本政府发言人周一宣布，日本首相岸田文雄将任命中谷元担任其人权事务特别顾问，该官员曾批评中国对待新疆维吾尔族的做法。中方对这一任命有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。日方政府人事安排是日本内政，我不予评论。我想指出的是，中国内政不容外部势力干涉。

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