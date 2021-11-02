俞晓

美国国务卿布林肯近日发表所谓声明，鼓吹“支持台湾有意义地参与联合国系统”。美方言行严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，违背自身所作承诺，违反国际关系基本准则，向“台独”势力发出严重错误的信号，充分暴露美方“以台制华”的冷战思维和险恶图谋。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。包括美国在内，全世界有180个国家在坚持一个中国原则的基础上与中国建立了外交关系。一个中国原则是国际社会普遍共识，是公认的国际关系基本准则，不容美方单方面挑战和曲解。

联合国是主权国家组成的国际间政府组织，台湾是中国的一部分，根本没有资格加入联合国。关于中国台湾地区参与国际组织及其活动问题，国际社会有定论、有惯例，那就是：必须坚持一个中国的原则。联大第2758号决议已从政治上、法律上和程序上彻底解决了中华人民共和国在联合国的代表权问题。联合国系统、各专门机构和联合国秘书处任何涉及台湾的事务，均应遵循一个中国原则和联大第2758号决议。

美国一些政客一面口口声声说坚持一个中国政策、不支持“台独”，一面吹捧粉饰台湾所谓民主和贡献，为台湾打气撑腰，妄图偷换概念、混淆视听，将对一个中国原则的无理挑战包装为所谓“价值观”问题。他们的所作所为，无非是企图打“台湾牌”来牵制中国发展。

民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认“九二共识”，极力拓展所谓“国际空间”，在“台独”分裂的道路上越走越远。这是对台海和平与稳定最大的现实威胁，也是造成台湾近年来参与国际民航组织、世界卫生组织等多边机构活动屡屡碰壁的症结所在。其每每叫嚣“台湾代表权”“台湾的国际空间”等谬论，本质就是搞“台独”。

美国多名政客近来利用各种场合，接连炮制编织出各种说法，鼓吹推动台湾地区参与联合国活动，助台拓展所谓“国际空间”，其本质就是要在国际上制造“一中一台”，公然挑战一个中国原则。50年前，美国妄图在联合国制造“一中一台”或“两个中国”，遭到挫败。今天，美国如果还想要开历史的倒车，就是站在14亿中国人民和世界绝大多数国家的对立面，注定要失败。

台湾问题属于中国内政，不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。一段时间以来，美方在台湾问题上错误言行不断，中方都已经作出坚决必要回应，如果美方继续在打“台湾牌”的道路上一条路走到黑，必然会给中美关系造成颠覆性的巨大风险，严重损害台海和平稳定，也必将严重损害美方自身利益。

中国的态度一向明确——敦促美方恪守承诺，切实按照一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守联大第2758号决议，停止发表不负责任的错误言论，停止助台拓展所谓“国际空间”，不向“台独”势力发出错误信号，以实际行动维护中美关系的政治基础。

(责编：刘洁妍、常红)