新华社罗马10月31日电 二十国集团领导人第十六次峰会于10月30日至31日在意大利首都罗马以线上线下相结合方式举行。峰会通过了《二十国集团领导人罗马峰会宣言》。摘要如下：

二十国集团领导人于10月30日至31日在罗马举行会议，以应对当今最紧迫的全球挑战，汇聚合力，从新冠肺炎危机中更好复苏，推动二十国集团成员以及全世界实现绿色、更加公平的增长。我们对医护人员、一线工作者、国际组织和科学界为应对新冠肺炎疫情作出的不懈努力深表感谢。

我们强调多边主义对于寻求共同且有效解决办法的关键作用，我们同意进一步加强合作，共同应对新冠肺炎疫情，特别关注最脆弱群体的需求。我们采取了果断措施，给予最需要的国家支持，就应对气候变化达成了共同愿景，为实现性别平等采取了重要措施，还共同努力以确保数字化红利被广泛共享。

2021年，得益于疫苗接种推广和持续的政策支持，全球经济稳步复苏。我们决心运用所有可用的工具，以应对疫情带来的负面影响。我们将继续维持经济复苏，避免过早退出支持措施，同时维护金融稳定和长期财政可持续性，防范下行风险和负面溢出效应。我们对供应链中断等影响经济的全球挑战保持警惕。

我们认识到疫苗是抗击新冠肺炎疫情最重要工具之一，重申新冠疫苗广泛接种是全球公共产品，将加大努力，确保及时、公平、普遍获取安全、可负担、高质量、有效的疫苗、治疗和诊断工具，特别关注中低收入国家需求。为推动实现世界卫生组织全球疫苗接种战略建议的全球接种目标，即到2021年年底所有国家至少40%的人口接种、到2022年年中70%人口接种，我们将采取措施，帮助发展中国家增加疫苗、关键医疗产品和原料供应，解决相关供应和融资限制。我们支持中低收入国家提高疫苗分配、监管和本地生产能力，包括在多个地区设立技术转让中心，达成联合生产和处理安排。我们将共同努力，推动依据各国法律和国情，认可世界卫生组织认为安全有效的新冠疫苗。我们承诺大幅增加疫苗、治疗和诊断工具的提供和获取，确保疫苗在有需要的地方透明、快速和可预测地交付和接种。我们呼吁私营部门和多边金融机构加入这一努力。

我们对新冠肺炎危机的影响、特别是对发展中国家的影响深表关切，将加强行动落实《二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划》。我们欢迎相关工作进展并重申继续支持非洲国家，特别是通过二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议及其他相关倡议。

我们欢迎国际货币基金组织实施的新一轮特别提款权普遍增发，这为全球提供了6500亿美元等值的额外储备。我们欢迎二十国集团缓债倡议所取得的进展。初步估计表明，在2020年5月至2021年12月期间，该倡议下至少总计127亿美元的债务暂缓偿付，50个国家从中获益。我们强调包括私人债权人在内的各方共同努力的重要性。我们将继续推进国际货币基金组织治理改革进程，在2023年12月15日前完成第十六轮份额总检查，包括引入一个新的份额公式作为指引。

我们承诺加强行动，在2030年前遏止和扭转生物多样性丧失，并呼吁《生物多样性公约》缔约方在于昆明举行的第十五次缔约方大会（COP15）上通过富有雄心、平衡、务实、有效、强有力且具有变革性的“2020年后全球生物多样性框架”。

我们重申致力于全面有效落实《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》，在这关键十年采取减缓、适应和资金行动，基于现有最佳科学知识，体现共同但有区别的责任和各自能力原则，并考虑不同国情。我们仍然承诺《巴黎协定》目标，将全球平均气温升高幅度控制在低于2摄氏度之内，并努力将其限制在工业化前水平以上1.5摄氏度之内，也将其作为实现2030年议程的手段之一。

我们强调有效实施全球适应目标的重要性，我们还承诺扩大适应资金，以满足发展中国家的需求。我们忆及并重申发达国家承诺2020年前每年动员1000亿美元并延续至2025年，以解决发展中国家的需要，强调尽早完全兑现该目标的重要性。我们鼓励国际金融机构，加大努力在富有雄心的时间框架内同《巴黎协定》保持一致，支持新兴市场和发展中经济体的可持续复苏和转型战略、国家自主贡献和长期低温室气体排放发展战略，并制定计划根据其职责动员私人资金，同时继续支持落实联合国2030年可持续发展议程。我们将努力显著减少温室气体排放总量，同时考虑国情并尊重我们的国家自主贡献。我们承诺保持能源安全，同时应对气候变化，保证一个公正有序、确保可负担的能源体系转型，包括对最脆弱家庭和企业。

根据2030可持续发展议程和《巴黎协定》，推动向绿色、更可持续的经济与包容性社会有序和公正转型至关重要。我们承诺确保所有人都能获得优质教育，特别关注妇女、女童以及弱势学生。

我们欢迎金融稳定理事会从金融稳定角度总结新冠肺炎疫情教训的最终报告以及下步建议。我们鼓励继续深入分析央行数字货币在促进跨境支付方面的潜在作用及其对国际货币体系更广泛的影响。

我们确认开放、公平、平等、可持续、非歧视、包容、基于规则的多边贸易体制对恢复增长、创造就业、恢复工业生产率和促进可持续发展的重要作用，确认我们对加强以世界贸易组织为核心的多边贸易体制的承诺。

我们认识到高质量基础设施投资在经济复苏阶段发挥的关键作用。我们认识到强劲、资金充足、维护良好和管理优化的体系对在整个生命周期内保护基础设施资产，最大限度地减少损失和破坏，确保提供安全、可靠和高质量的基础设施服务至关重要。

我们认识到技术和创新作为全球复苏和可持续发展的关键推动因素的作用。我们认识到制定政策打造有利、包容、开放、公平、非歧视的数字经济的重要性。我们重申致力于完善针对包括中小微企业在内的脆弱和服务不足群体的数字普惠金融，推进普惠金融全球伙伴关系工作，落实《2020年二十国集团普惠金融行动计划》。

我们重申对于在公私领域反腐败中秉持零容忍态度、在国际反腐败斗争中实现共同目标的承诺，通过《二十国集团2022年至2024年反腐败行动计划》。

我们期待北京2022年冬奥会和冬残奥会。这是来自世界各国的运动员竞技的重要机会，也是人类韧性的象征。

《 人民日报 》（ 2021年11月01日 02 版）

(责编：袁勃、郝江震)