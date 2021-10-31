本报记者 邹志鹏

国家主席习近平10月25日在北京出席中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议并发表重要讲话时指出：“推动发展、安居乐业是各国人民共同愿望。为了人民而发展，发展才有意义；依靠人民而发展，发展才有动力。世界各国应该坚持以人民为中心，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。”

发展是解决一切问题的总钥匙，是实现人民幸福的关键。百年变局和世纪疫情交织叠加之下，促进共同发展任重道远。作为最大的发展中国家，中国的发展本身就是对世界和平与发展的巨大贡献。中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，坚持合作共赢、共同发展。中国人民始终同世界各国人民团结合作，维护国际公平正义，为世界和平与发展作出重大贡献。

深化南南合作，助力可持续发展

“大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展”“我们要坚持走开放发展、互利共赢之路，共同做大世界经济的蛋糕”“可持续发展是破解当前全球性问题的‘金钥匙’”“让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场”……党的十八大以来，习近平主席从全球视角思考大国责任担当，提出构建人类命运共同体、共建“一带一路”等新思想新倡议，倡导正确义利观和真实亲诚、亲诚惠容理念，在一系列重大国际场合宣布务实合作举措，为破解全球发展难题、推动落实联合国2030年可持续发展议程提出中国方案、贡献中国智慧、注入中国力量。

不久前，习近平主席在第七十六届联合国大会上提出全球发展倡议，强调坚持发展优先、坚持以人民为中心、坚持普惠包容、坚持创新驱动、坚持人与自然和谐共生、坚持行动导向，倡导构建全球发展命运共同体。这是中国作为负责任大国，就全球发展事业和国际发展合作，向世界提供的又一个重要公共产品，为各国聚焦发展、团结发展、共同发展提供了行动指南。

中国积极推动国际社会照顾发展中国家关切，通过缓债、发展援助等方式，促进可持续发展目标的落实，有力支持联合国重大议程。中国迄今已向166个国家和国际组织提供援助，为120多个发展中国家落实联合国千年发展目标提供帮助。

2015年9月，在联合国成立70周年系列峰会期间，习近平主席宣布5年内向发展中国家提供“6个100”项目支持，包括100个减贫项目、100个农业合作项目、100个促贸援助项目、100个生态保护和应对气候变化项目、100所医院和诊所、100所学校和职业培训中心等，提出设立南南合作援助基金、中国—联合国和平与发展基金、南南合作与发展学院和国际发展知识中心等重要举措。

在中非合作论坛、上海合作组织、中国—阿拉伯国家合作论坛、中国—拉共体论坛、中国—太平洋岛国经济发展合作论坛等双多边会议上，习近平主席提出一系列援助措施，帮助发展中国家促进经济社会发展、增进民生福祉。

联合国秘书长古特雷斯称赞中国是落实可持续发展目标的领军者，是联合国事业的坚定支持者，在推动可持续发展方面坚定履行承诺，促进南南合作。肯尼亚执政党朱比利党总书记拉斐尔·图朱表示，中国的发展在世界上广受欢迎，中国在谋求自身进步的同时，也在推动世界其他地区的发展。

共建一带一路，注入发展动力

2013年秋，习近平主席提出“一带一路”倡议，开启了全球共同发展的崭新征程。8年来，共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续的目标，以互联互通为主线，促进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。

截至目前，141个国家和包括19个联合国机构在内的32个国际组织签署了“一带一路”合作文件。一大批合作项目成功落地，提升了国家和地区间互联互通水平，有效促进有关国家和地区经济社会发展和民生改善。

携手共建“一带一路”，尼日利亚有了西非地区首条现代化双线标准轨铁路——拉伊铁路；在肯尼亚，中国援建的蒙内铁路成为该国半个世纪以来最大的基础设施工程，项目累计为当地创造逾4.6万个工作岗位……

携手共建“一带一路”，白俄罗斯第一次拥有本国的轿车制造业，马尔代夫实现了梦寐以求的桥梁梦想，吉布提多哈雷多功能港口日益成为地区运输枢纽……

携手共建“一带一路”，埃塞俄比亚、科特迪瓦等国民众饮水难等问题得以缓解；巴基斯坦、老挝、柬埔寨等国电力短缺问题显著改善；莫桑比克、刚果（金）等国民众看病变得便捷……

疫情背景下，共建“一带一路”展现出强劲韧性与旺盛活力。作为示范性工程的中欧班列目前累计开行突破4万列，通达欧洲23个国家的170多个城市，成为稳定全球产业链供应链的“钢铁驼队”。2021年上半年，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额8245.5亿美元，同比增长37.9%。

“一带一路”沿线国家和地区积极推动健康、绿色、数字丝绸之路建设，打造新合作增长点。世界银行报告认为，“一带一路”倡议全面实施将使全球贸易额和全球收入分别增长6.2%和2.9%。巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯表示，共建“一带一路”聚焦互联互通，深化务实合作，推动共同发展。

推动开放合作，实现共同发展

“当前，经济全球化遇到一些回头浪，但世界决不会退回到相互封闭、彼此分割的状态，开放合作仍然是历史潮流，互利共赢依然是人心所向。”面对保护主义、单边主义持续蔓延，习近平主席在多个国际场合，旗帜鲜明地提出中国主张什么、反对什么，以多边主义的中国表达，诠释中国对全球治理体系改革的深刻理解，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

中国坚定不移全面扩大开放，以实际行动推动构建开放型世界经济，维护全球产业链供应链稳定，维护全球开放合作环境，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

从统筹推进21个自贸试验区建设，到高质量高标准建设海南自由贸易港；从颁布实施外商投资法，到签署区域全面经济伙伴关系协定；从广交会到进博会，从服贸会到消博会……中国持续推进更高水平的对外开放，中国市场向世界展现出强大的磁场效应。

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。1979年至2020年，中国国内生产总值年均增长9.2%，成为世界经济增长的重要引擎。从2006年开始，中国已经连续15年成为世界经济增长的最大贡献国，对世界经济增长的平均贡献率超过30%。中国成为50多个国家和地区的最大贸易伙伴、120多个国家和地区的前三大贸易伙伴，在国际大循环中的地位日益突出。

“随着中国对外开放的大门越开越大，中国对世界发展的贡献越来越显著。”西班牙前首相萨帕特罗表示，中国不断与世界共享发展红利，推动经济全球化更好造福各国人民，从而实现共同发展繁荣。

拥抱世界，才能拥抱明天；携手共进，才能行稳致远。中国将继续以人类命运共同体理念为指引，坚定不移奉行互利共赢的开放战略，不断加深与各国经济合作。中国发展将为各国带来更多新机遇，为世界经济注入更多新动能。

《 人民日报 》（ 2021年10月31日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)