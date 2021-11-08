开放带来进步，封闭必然落后。开放不会一马平川，而是机遇与挑战相伴，在曲折中前行。

“我们能不能做到既利用对外开放机遇而又不被腐蚀或吃掉？”2016年1月，在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上，习近平总书记提出了很多人关心的一个问题。

在习近平看来，只要主动顺应世界发展潮流，不但能发展壮大自己，而且可以引领世界发展潮流。

2021年11月4日晚，习近平以视频方式出席第四届中国国际进口博览会开幕式并发表题为《让开放的春风温暖世界》的主旨演讲。新华社记者 李学仁摄

一

近代以降，工业革命给外部世界的生产力带来巨大变化。然而，腐朽堕落的清王朝统治者沉浸于“天朝上国”的迷梦，闭关锁国终致落后挨打，中华民族遭受空前劫难。

新中国成立后，面对西方世界的封锁，我们在相对封闭的环境中艰辛探索社会主义建设道路。十一届三中全会后，改革开放春潮奔涌，现代化建设阔步向前。

当今世界正经历百年未有之大变局。全球经济处于下行期，“蛋糕”不容易做大，甚至变小了，增长与分配、资本与劳动、效率与公平的矛盾加剧，发达国家和发展中国家都感受到压力和冲击。新冠肺炎疫情蔓延，全球公共卫生面临严重威胁。人类经历着史上罕见的多重危机。

形势复杂严峻，挑战前所未有。是否开放、为何开放、怎样开放，是考验各国决策者的一道“必答题”。

“现在的问题不是要不要对外开放，而是如何提高对外开放的质量和发展的内外联动性”“经济全球化确实带来了新问题，但我们不能就此把经济全球化一棍子打死，而是要适应和引导好经济全球化，消解经济全球化的负面影响，让它更好惠及每个国家、每个民族”“我们要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而不要脱钩”“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”……在很多场合，习近平都给出了明确答案。

2015年10月，十八届五中全会首次提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，开放成为重要组成部分。

在十九大报告中，习近平擘画了对外开放的宏美蓝图：“形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”“主动参与和推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济，不断壮大我国经济实力和综合国力”。

“孤举者难起，众行者易趋。”新冠肺炎疫情阴霾未散，世界经济复苏前路坎坷，各国人民更需要同舟共济、共克时艰。在今年11月4日举行的第四届进博会开幕式上，习近平提到3个“不会变”：中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。

“中国愿同各国一道，共建开放型世界经济，让开放的春风温暖世界！”中国向世界张开怀抱。

二

“火车一响，黄金万两。”一列列满载集装箱的中欧班列奔驰在亚欧大陆上。最新数据显示，中欧班列累计开行超4万列，打通73条运行线路，通达欧洲23个国家的170多个城市，运输货品达5万多种……

中欧班列兴起，是“一带一路”建设的重要成果，是新时代中国对外开放的纽带之一。8年来，141个国家同中方签署了共建“一带一路”合作协议，“朋友圈”越来越广。各方积极推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，启动大批务实合作、造福民众的项目，构建起全方位、复合型的互联互通伙伴关系。

“‘一带一路’是大家携手前进的阳光大道，不是某一方的私家小路。所有感兴趣的国家都可以加入进来，共同参与、共同合作、共同受益。”习近平向世界发出邀请。

开放是当代中国的鲜明标识。

在全国设立21个自贸试验区，复制推广大量对外开放经验；设立世界上第一个以进口为主题的国家级展会——进博会；在海南设立举办消博会；推动在北京举办的服贸会快速发展壮大；降低外资准入门槛，“负面清单”越来越短；保护知识产权，推动《中华人民共和国外商投资法》和《优化营商环境条例》落地见效；正式加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）；积极申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）……中国扩大开放的脚步从未停歇。

今年是中国加入世界贸易组织20周年。20年间，中国全面履行入世承诺，关税总水平由15.3%降至7.4%，低于9.8%的入世承诺；中国中央政府清理法律法规2300多件，地方政府清理19万多件，激发了市场和社会活力。

20年来，中国不断扩大开放，激活了中国发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水。更多境外市场主体选择用实际行动“加码中国”。2020年，中国实际使用外资1443.7亿美元，这个数字是1990年的约14倍。

中国拥有14亿多人口和4亿以上中等收入群体，每年进口商品和服务约2.5万亿美元，市场规模超大。据美国CNN报道，贝莱德公司、高盛公司、富达国际公司等知名金融机构最近都建议客户继续“买入中国”。

“中国用实际行动兑现了扩大开放、提高开放水平的承诺。”连续4年参加进博会的美国亿滋大中华区总裁范睿思说。

三

扩大开放，绝不等于放弃独立自主。中国要把发展主动权牢牢掌握在自己手中。

“坚持独立自主和对外开放相统一”“建设更高水平开放型经济新体制”，面对新形势，十九届四中全会指明方向。

“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，十九届五中全会作出全面部署。

习近平指出，我们只有立足自身，把国内大循环畅通起来，努力炼就百毒不侵、金刚不坏之身，才能任由国际风云变幻。

如今，中国已是世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，国内生产总值超过100万亿元。2020年全国货物进出口总额达46462.6亿美元。同年，中国对外直接投资1537.1亿美元，流量规模首次位居全球第一。

不久前，联合国项目事务署（UNOPS）发布了农业机械长期采购资质招标项目，中联重科获得“长期供应商”资格，迈开“走出去”的关键一步，打破了国外品牌在该领域的长期垄断。

在世界经济舞台上，中国的占比越来越大，影响力“杠杠的”。现在，大到高铁列车、能源装备，小到智能手机、家用电器，中国制造、中国建造、中国创造，不仅服务国内市场，更受到全球市场欢迎。

最新数据显示，今年前三季度，全国货物贸易进出口达28.33万亿元人民币，进出口、出口和进口的国际市场份额均有提升。其中，手机、家用电器、汽车、船舶等高附加值产品出口增势强劲。

2020年10月，在考察广东潮州三环（集团）股份有限公司时，习近平对围拢过来的员工们说——

“历史总是螺旋式地上升。过去我们的开放是‘跟跑’，现在我们的开放是要‘领跑’，这是更高水平的开放。”

文/王俊岭 孔德晨

视频/人民网报道组

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