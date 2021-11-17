人民网北京11月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央广记者：我们注意到，2022年冬奥会和冬残奥会主题口号推广歌曲《一起向未来》新版MV上线后，立即引发了国内外热烈反响。发言人是否看了相关视频，对此有何评论？

赵立坚：和大家一样，我也看了这首新版MV。它讲述的是一个个冬奥百姓故事，描绘的是一幅幅百姓喜迎冬奥的缩影。通过一幕幕具有烟火气的画面，它全方位展示了北京作为东道主和双奥之城的发展情况，展现了中国民众热切期盼冬奥的心情。正如歌曲所唱“一起来，一起向未来”，相信北京冬奥会一定会带动全世界冬季运动爱好者点燃激情，拥抱冰雪！

时隔13年，北京再度点燃奥林匹克圣火。再过79天，北京将首次举办冬奥会，成为首个双奥城市。当前，北京冬奥会和冬残奥会各项筹备工作正紧锣密鼓，有序推进。据了解，北京冬奥会三大赛区多项赛事和保障测试正在有序进行。所有冬奥会场馆实现100%绿色电力供应，采取了诸多创新举措。北京冬奥会所产生的碳排放将全部实现中和。正如国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇表示，非常高兴和骄傲地看到北京冬奥组委在可持续发展方面作出巨大努力。北京冬奥会正在兑现碳中和的承诺，兑现“带动三亿人参与冰雪运动”的承诺。

中方将继续秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，同国际奥委会和各国一道，展现“更团结”的奥林匹克精神，为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会，为冬奥运动的普及推广和国际奥林匹克事业作出新的贡献。

路透社记者：据中国报道，中美将放松对方国家记者的入境限制。你能否证实？具体而言，去年和前年被中国驱逐的美国媒体记者可以回到中国吗？

赵立坚：中方高度重视媒体问题，一直尽最大努力为包括美国在内的外国记者在华依法依规报道提供协助、便利和服务。与此同时，对美方对中国驻美媒体的歧视性作法予以明确反对。经过多轮磋商，近日，双方本着相互尊重、对等互惠的原则达成三项共识：

一是双方相互保障在对方国家工作的现任常驻记者在严格遵守防疫政策和领事规定前提下可正常进出对方国家。

二是双方同意为对方国家记者颁发一年多次入境签证。美方承诺将立即启动国内程序解决中国记者签证停留期问题，中方则承诺在美方政策措施到位后，给予驻华美媒记者同等待遇。

三是双方将依法依规为符合申请要求的新任常驻记者对等审批签证。

这一成果来之不易，符合双方媒体利益，值得珍惜。希望美方信守承诺，尽快将有关措施政策落实到位，同中方共同努力，为两国媒体在对方国家工作生活持续创造有利条件。

法新社记者：你刚才重申了中美就媒体问题达成的三点共识，中美双方对于其中提到的改变是否规定了时间线？何时开始实施？

赵立坚：我刚才阐述了中美双方有关共识的情况。关于你提到的时间问题，我刚才也提到，希望双方能够根据达成的有关共识，尽快将有关措施政策落实到位。

澳亚卫视记者：美国总统拜登在11月16日中美元首会晤当天，签署总额约1.2万亿美元的“基础设施投资和就业法案”。白宫发言人普萨基表示，美中元首会晤是美方同中方建立竞争条款的良好机会。中方对此有何评论？

赵立坚：我愿再次强调，美国如何发展自己是美国内政。我曾在中国驻美使馆工作多年，对美国情况有一些了解。我们乐见美国取得更大发展进步。

中国的目标从来不是超越或者取代美国，不是为了跟美国搞你输我赢的竞争，而是不断超越自我，成为更好的中国，让中国人民过上更好的生活。作为世界前两大经济体，中美利益高度交融。中美合则两利，斗则俱伤。无论是从中美两国人民还是世界各国人民的共同利益出发，合作才是中美唯一正确选择。

美方应该端正心态，理性看待中国和中国发展，为中美关系健康稳定发展发挥建设性作用。

总台央视记者：据报道，16日，美国总统国家安全事务助理沙利文在布鲁金斯学会研讨会上，就中美元首视频会晤表示，两国元首都认为作为世界上两个最重要的国家，在管理美中关系和各自外交政策方面责任重大。美中将加强各层级接触，确保为两国关系设立“护栏”，避免竞争演变为冲突。中方对此有何回应？

赵立坚：昨天上午，习近平主席同拜登总统举行了视频会晤。两国元首都认为，此次会晤是坦率、建设性、实质性和富有成效的，有利于增进双方了解，增加国际社会对中美关系的正面预期，向中美两国和世界发出了强有力的信号。双方同意继续通过各种方式保持密切联系，推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道，造福中美两国人民和世界各国人民。

彭博社记者：中美关于记者签证达成的共识是否只适用于在美国媒体工作的美籍记者？另外，据《南华早报》报道，美方要求中方释放原油储备，作为中美双方正在进行的讨论中的一部分。你能否证实？

赵立坚：关于你的第一个问题，我刚才已经介绍了中美双方达成的共识。

关于你的第二个问题，在昨天举行的中美元首视频会晤中，两国元首谈及了能源安全问题。习近平主席指出，中美应该倡导国际社会共同维护全球能源安全，加强天然气和新能源领域合作，同国际社会一道，维护全球产业链供应链安全稳定。

共同社记者：据美国媒体报道，拜登政府会以中国“人权问题”为由宣布，将不派遣政府官员参加北京冬奥会。中方对此有何评论？

赵立坚：我不对猜测性的报道作出评论。我愿重申，北京2022年冬奥会和冬残奥会是世界各国冬奥运动员的舞台，他们才是主角。

当前，北京冬奥会筹备工作已进入倒计时冲刺阶段，包括国际奥委会在内的国际社会高度认可筹办工作，外国冬奥运动员热切期待来华参赛。我们坚信，在奥林匹克精神的指引下，在各方共同努力下，我们一定能为全世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会，共同推动国际体育事业的蓬勃发展。

巴通社记者：11月15日，中巴经济走廊事务局举办座谈会，向在巴中资企业介绍更多在巴基斯坦投资的机会。70多家在巴中资企业参加。中方对此有何回应？

赵立坚：我们注意到有关报道，赞赏巴方对中巴经济走廊建设加大支持和投入。

中巴经济走廊是“一带一路”重要先行先试项目，已步入高质量发展阶段。中方愿同巴方一道落实好两国领导人重要共识，在建设好、运营好现有项目基础上，进一步聚焦产业、农业、社会民生等领域合作，将中巴经济走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范性工程。我们也期待巴方持续优化营商环境，为各国投资者在巴经营提供更多便利。

美联社记者：下周，国际刑警组织将在伊斯坦布尔召开大会，选举新一届执行委员会的13名成员。中国公安部副局长胡彬郴是中国的提名人吗？有些国家议员对此表示关切。中方对此有何回应？

赵立坚：我想告诉你的是，中国警方长期以来同国际刑警组织、各成员国执法部门保持务实友好的合作关系，严格按照国际法和国际刑警组织有关章程规则开展各项合作。国际刑警组织是打击跨国犯罪的专业组织，不应受到政治等因素的干扰。中方推荐合适人选竞选国际刑警组织执委，是作为该组织成员国之一，积极支持该组织打击恐怖主义、打击跨国犯罪、“让世界更安全”的目标，为国际警务合作作出积极贡献的一个具体举措。中方将继续支持国际刑警组织依照章程和规则，发挥多边警务合作平台的重要作用。

路透社记者：美国总统国家安全事务助理沙利文称，在拜登总统和习近平主席的会晤中，中方同意在核武器条约方面与美方开展合作。你能否证实？

赵立坚：中方已经发布了两国元首会晤的消息稿。我没有更多的信息向你提供。

彭博社记者：周二，拜登总统告诉记者，台湾自己做决定，是独立的。之后，拜登又称，美国不鼓励“台独”，美国完全不会改变对台政策，鼓励台湾严格依据“与台湾关系法”行事，这就是美国正在做的事情，让台湾自己做决定。中方对此有何评论？

赵立坚：昨天我给大家已经详细介绍了中美两国元首视频会晤关于台湾问题的有关情况。中方也发布了相关的消息稿。

我想强调的是，美方应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报，这是中美两国的重要政治共识，也是中美关系的政治基础。所谓“与台湾关系法”也好，对台“六项保证”也罢，这些纯粹是美国内一些势力炮制出来的，都与中美三个联合公报背道而驰，其实质是将美国的国内法凌驾于国际义务之上，是非法和无效的。

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