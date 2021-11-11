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漫评美国捏造事实打击对手罪行之四：

炮制“育婴箱事件” 煽动仇恨激化战争

陈籽
2021年11月11日08:39 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

1990年10月，美国情报部门炮制“育婴箱事件”，煽动了美国民众对伊拉克的怒火，激化了海湾战争。

“我看到伊拉克士兵拿着枪冲进医院，闯入病房，育婴箱内有15名婴儿。他们把婴儿从育婴箱里取出来，任由孩子们躺在冰冷的地面上死去。”当时，一位自称是“科威特志愿者”的15岁少女在美国国会上声泪俱下地对伊拉克士兵进行指控。

这则新闻被美国媒体大肆报道，点燃了美国民众对伊拉克的怒火。美国政客也总是声情并茂地讲述这一“惨案”。据英国广播公司报道，时任美国总统老布什至少6次公开引用这段证词，作为美国出兵参加海湾战争的理由。

随后，美国国会批准对伊拉克宣战的决议，海湾战争爆发。但在这场战争结束后，有美媒曝光“育婴箱事件”完全是美方炮制的谎言，科威特医护人员早就指出该“科威特志愿者”不存在。

“育婴箱事件”不过是美国政客与媒体联袂出演的一出戏。他们通过舆论操纵民众的喜怒和爱恨，只为实现其政治目的。

部分资料来源：新华网

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(责编：崔越、常红)

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