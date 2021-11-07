新华社英国格拉斯哥11月6日电 特写：中国气候变化事务特使笑驳傲慢与偏见

新华社记者郭爽 许凤

日前在英国格拉斯哥市苏格兰会展会议中心内，一场在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）期间举办的国际媒体记者会被意外打断。

“打断一下，你能不能直接用英文回答问题？”美联社记者的突然发问，让在场记者纷纷一愣。

“不如你用中文提问。”记者会的采访对象——中国气候变化事务特使解振华哈哈一笑。在现场随即爆发出的大笑声中，美联社记者垂下头。

随后的提问中，美联社记者抛出又一个“无稽之谈”：“中国总是要反过来指责美国，说美国是历史上最大的排放国。虽然拜登总统已经承认（这一点），但中国目前才是排放最大的国家，请问你如何评论？”

“你这个问题《巴黎协定》已经说得很清楚了，”曾参加过12年联合国气候变化谈判的解振华对此付之一笑，“大家早已有了结论，气候变化、全球变暖的原因，主要是发达国家在工业化城镇化过程中无序排放造成的历史原因，这是共识。也因此，《巴黎协定》要求发达国家带头减排，并应向发展中国家提供支助。”

解振华指出：“有个库兹涅茨曲线，各国在发展阶段，肯定会随之增加排放。中国仍处于发展阶段，但是中国已经大大降低了排放峰值。事实上，在碳达峰时，发达国家人均排放的都比中国高得多。我们既要压低峰值、又要缩短这个时间，这也是中国为应对气候变化做的努力。所以要历史地看、全过程地看这个问题。”

“我还要补充一句，”这位《巴黎协定》签署的亲历者说，正是在中美双方共同努力下，2015年联合国气候变化大会达成了《巴黎协定》。《巴黎协定》反映了世界发展的大趋势，来之不易，不能轻言放弃，但美国上届政府后来却宣布退出《巴黎协定》，“耽误全球应对气候变化多边进程长达5个年头，美国现在应该赶紧追上来，与我们一起合作”。

美国有线电视新闻网紧接着提出一个歪曲事实的问题：“中国反对在本世纪内将全球温度升幅控制在1.5摄氏度之内的目标，中国又会为应对全球变暖做出什么实际的事情？”

“我们从不反对1.5摄氏度目标，（中国签署的）《巴黎协定》中就包括1.5摄氏度的目标，怎么能说我们反对？”解振华回答。他指出，《巴黎协定》是气候变化多边进程的一个里程碑，基于科学、基于规则，展现了最大的包容性、可达性，协定提出的在本世纪内将全球温度升幅与前工业化时期相比控制在2摄氏度以内，并力争控制在1.5摄氏度之内的浮动目标，是现实的，是符合实际的。

“去查一查就知道了。这个目标不仅在《巴黎协定》中有所表述，在《中美应对气候危机联合声明》《第二次中欧环境与气候高层对话联合新闻公报》《二十国集团领导人罗马峰会宣言》等重要文件中都有相关表述，这些目标和表述不是中国能够左右的，是各方讨论之后确定的目标。”

解振华同时强调，相关目标表述的是整体目标，而国别目标的确定则需要根据《联合国气候变化框架公约》确定的国际合作应对气候变化的基本原则，包括公平、共同但有区别的责任和各自能力原则，考虑不同国情，做出“各自最大的努力”。

“最关键的是光定目标不行，光喊口号不行，关键是在各国的行动，这个行动路径必须是清晰的，必须要在经济社会进行转型，要创新，要合作，才能真正解决问题。”解振华说。

中国承诺力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。“中国不光是说，而且在实实在在地做，不仅确定目标，还确定了相配套的政策措施、行动、投资，有时间表、路线图，说了我们就得做到，这才能真正体现行动力度。”解振华说。

依照原计划，记者会召开时间为45分钟。而回答完最后一个记者的问题时，记者会已进行了两个多小时。解振华微笑着说：“大家问题都提完了，如果还有什么问题，随时可以来找我，我们的大门是开着的。”

“中国在气候变化问题上完全开放、公开透明，你们有什么问题尽管来谈，尽管来提。”他说。全场掌声响起。

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