陈籽

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

“北部湾事件”曾是美国精心炮制的一场骗局，导致越南战争全面升级。

1964年8月4日，时任美国总统约翰逊发表讲话，宣称美国军舰当天在北部湾遭到越南民主共和国鱼雷艇袭击，双方“发生武装冲突”。随后，美国国会通过了所谓“北部湾决议”，同意约翰逊针对“袭击”采取相应措施。

然而，“北部湾事件”完全是子虚乌有的。2005年，美国国家安全局发布报告承认，1964年8月4日，美国军舰附近“有很大可能”根本没有越南民主共和国的军舰。根据美国海军的档案记录，美国两艘驱逐舰在那一天共发射了近400枚炮弹和5枚深水炸弹，但实际上这些炮弹根本就没有目标。据当晚执行任务的飞行员詹姆斯·斯托克代尔回忆，当时他们的驱逐舰只是对着假想目标开火，那里根本没有鱼雷艇，除了漆黑的水面和美国自己的火力外，什么都没有。

即便没有“北部湾事件”，美国也会寻找新的借口来介入战争。因为，继续霸权主义才是美国的真正目的。

部分资料来源：新华网

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