人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

漫评美国捏造事实打击对手罪行之三：

制造“北部湾事件” 升级战争

陈籽
2021年11月10日08:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

“北部湾事件”曾是美国精心炮制的一场骗局，导致越南战争全面升级。

1964年8月4日，时任美国总统约翰逊发表讲话，宣称美国军舰当天在北部湾遭到越南民主共和国鱼雷艇袭击，双方“发生武装冲突”。随后，美国国会通过了所谓“北部湾决议”，同意约翰逊针对“袭击”采取相应措施。

然而，“北部湾事件”完全是子虚乌有的。2005年，美国国家安全局发布报告承认，1964年8月4日，美国军舰附近“有很大可能”根本没有越南民主共和国的军舰。根据美国海军的档案记录，美国两艘驱逐舰在那一天共发射了近400枚炮弹和5枚深水炸弹，但实际上这些炮弹根本就没有目标。据当晚执行任务的飞行员詹姆斯·斯托克代尔回忆，当时他们的驱逐舰只是对着假想目标开火，那里根本没有鱼雷艇，除了漆黑的水面和美国自己的火力外，什么都没有。

即便没有“北部湾事件”，美国也会寻找新的借口来介入战争。因为，继续霸权主义才是美国的真正目的。

部分资料来源：新华网

相关阅读：

漫评美国捏造事实打击对手罪行之一：发起“知更鸟计划” 操纵舆论

漫评美国捏造事实打击对手罪行之二：策划“北方森林”行动 妄图出兵他国

(责编：崔越、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部