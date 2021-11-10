陈籽

近期，美西方又开始向中国“甩锅”了，这次瞄准了气候变化问题。

在近期举行的国际会议中，美政客“见缝插针”向中方泼脏水。G20罗马峰会结束之际，美方指责中俄在应对气候变化方面“缺乏承诺”；而在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化大会上，美方又拿所谓中俄领导人未出席会议说事儿。

事实上，中国领导人根本没有缺席这两次峰会，不仅向气候峰会发表书面致辞，还在以视频方式出席G20罗马峰会时重点阐述了对气候变化问题的看法。

在联合国气候变化大会上，拜登为上届美国政府退出《巴黎协定》向世界致歉，称该决定让美国在应对气候危机上拖了全世界的“后腿”。他还表示，美国已经制定了“野心勃勃的目标”。但拜登并未坦白的是，他在国内推动的相关法案遇到极大阻碍。据路透社报道，民主党参议员乔·曼钦宣布，他不会支持这项涉及社会支出和气候变化投资的法案。而这一法案对于达成美方提出的减排目标非常关键。

拿着还未通过的法案做宣传，美方无非是又给国际社会画了一张“空头支票”。不过回望美方这些年来在应对气候变化问题上的所作所为，人们应该早已司空见惯。

中美人均历史累计碳排放量以及从碳中和到碳达峰过渡期时长对比。数据来源：外交部 制图：崔译戈

英国能源研究机构“碳简报”的分析显示，自1850年以来，美国已经排放超过5090亿吨二氧化碳，在历史排放中占最大份额，约占全球总量的20%，美国累计排放的二氧化碳量几乎是中国的两倍。数据表明，世界各国的发达程度及财富积累都和二氧化碳排放密切相关。美国很早就已实现工业化，以排放大量二氧化碳为代价，积累了巨额财富成为世界头号强国。作为既得利益者，美国理应在应对气候变化问题上承担相应责任。

可美国是怎么做的呢？把公开承诺当儿戏，“毁约”“退群”成便饭。克林顿政府支持的《京都议定书》被小布什政府以“履行规定的减排义务将会影响美国经济发展”为由拒绝；奥巴马政府签署的《巴黎协定》被特朗普政府以带来“苛刻财政和经济负担”为由毁约；拜登在竞选期间就强调美国必须“再次领导”全球气候治理进程，一上台就立刻要求加入《巴黎协定》。美方总是一而再、再而三地推翻承诺，“美国优先”一以贯之。

面对气候变化问题，发达国家应该做出表率，充分照顾发展中国家的特殊困难和关切。可无论是减排承诺、资金支持、技术援助，美国无一例外都没有兑现。发达国家在2009年承诺过的到2020年每年给发展中国家提供1000亿美元的气候资金，实际真正到位的远不及预期。

在此次气候变化大会上，美方承诺将致力于完成其设定的减排目标，即到2030年将温室气体排放量从2005年水平削减50%-52%。但是看看美政客的实际操作——在气候变化大会召开前，拜登带了一支由85辆高油耗豪车组成的超长车队出访欧洲，人们不由得为美方的减排承诺捏了把汗。

在气候变化问题上，中方一直主动承担与国情相符合的国际责任，并不断提高应对气候变化行动力度。作为世界上最大的发展中国家，中国将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。

应对气候变化，需要开展全球行动、全球应对、全球合作。作为世界上最大的发达国家，美方更应该同各方一道，以切实行动承担责任，履行承诺。

(责编：崔越、常红)