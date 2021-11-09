王 毅

今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。10月25日，习近平主席出席中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议并发表重要讲话。这是在新冠肺炎疫情同百年变局叠加震荡的时代背景下，以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，为引领疫后国际秩序发展方向开展的一次重大外交行动，也是我国最高领导人首次出席新中国恢复联合国合法席位纪念活动，具有重大和深远意义。

习近平主席在纪念会议上的重要讲话高屋建瓴、内涵深邃，蕴含了习近平主席对联合国和世界和平与发展事业的不懈追求，彰显了习近平主席作为大国领袖的全球视野和人民情怀。习近平主席的重要讲话全面总结了中国50年来在国家发展建设、参与全球治理、支持联合国事业等方面作出的贡献、发挥的作用、取得的成就，深刻揭示了构建人类命运共同体这一宏伟目标的路径和方向。这篇重要讲话是新时代中国特色大国外交的重要宣示，也是对人类前途命运提出的有益启迪，必将产生重要和深远影响。

一、深刻诠释了新中国恢复联合国合法席位的重大历史意义

习近平主席指出，新中国恢复在联合国合法席位，是世界上的一个大事件，也是联合国的一个大事件。这是世界上一切爱好和平和主持正义的国家共同努力的结果。这标志着占世界人口四分之一的中国人民从此重新走上联合国舞台。这对中国、对世界都具有重大而深远的意义。习近平主席的重要讲话铿锵有力，深刻揭示了新中国恢复联合国合法席位的重大历史定位、其间的曲折历程、为之付出的艰辛努力。

这首先是中国人民的胜利。新中国成立后，中国人民曾被非法阻挡在联合国大门之外长达22年之久。但自力更生、艰苦奋斗的中国人民从未停止推动国家建设发展、争取国际社会支持的坚定步伐；热爱和平、主持公道的中国人民从未动摇支持各国民族解放正义事业的坚定意志。22年孜孜以求、22年坚持不懈，中国共产党团结带领中国人民重新拿回在联合国的一切合法权利，中华民族堂堂正正屹立于世界民族之林。一些势力敌视、孤立和封锁中国人民的政策彻底破产了，少数国家在联合国制造“两个中国”的图谋彻底失败了。

这也是世界各国人民的胜利。作为第二次世界大战东方主战场和世界反法西斯阵线重要力量，中国以3500多万军民伤亡的惨重代价，为挽救人类命运、维护世界和平建立不朽功勋，为构建集体安全机制、创立联合国作出卓越贡献。新中国在联合国合法席位被长期窃据，引发世界上主持正义国家的强烈不满和愤慨。苏联1950年在安理会提出解决中国代表权问题的决议草案后，越来越多的国家支持恢复新中国在联合国的一切合法权利。1971年10月25日，联大以压倒多数通过第2758号决议，彻底纠正了当时国际社会的最大不公。这意味着二战后国际秩序得以巩固，构建更加公正合理国际关系的伟大进程得以开启。

二、全面回顾了新中国恢复联合国合法席位50年来为人类社会作出的伟大贡献

过去50年对中国是极不平凡的，对世界也是极不平凡的。习近平主席指出，新中国恢复在联合国合法席位以来的50年，是中国和平发展、造福人类的50年。习近平主席的重要讲话掷地有声，道出了50年来中国共产党团结带领中国人民披荆斩棘，在国家建设发展方面取得的伟大成就，在维护公平正义、推动世界和平发展方面作出的重大贡献，在维护联合国权威、践行多边主义方面付出的巨大努力。

50年风雨兼程，见证了中国自身发展振兴的伟大历程。中国特色社会主义从开创到坚持再到发展，成果卓著；中国从一穷二白，一跃成为世界第二大经济体；中国创造了经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”，解决了困扰中华民族几千年的绝对贫困问题；中国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。这50年，中国国家面貌、中国人民面貌、中华民族面貌发生了翻天覆地的变化。

50年春华秋实，见证了中国人民同世界人民加强团结合作的伟大历程。尤其是党的十八大以来，习近平主席在联合国等国际场合倡导弘扬全人类共同价值，推动构建人类命运共同体，为建设美好世界提供伟大理念指引。中国以自身发展促进世界繁荣，连续多年对全球经济增长作出最大贡献，通过高质量共建“一带一路”，为伙伴国家插上发展的翅膀。中国提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和目标，出资成立昆明生物多样性基金，为全球应对气候变化采取有效行动，承担应尽责任。中国助力全人类抗击新冠肺炎疫情，实施了新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动，2021年将对外提供20亿剂以上疫苗。这50年，中国同世界的联系、对世界的贡献、在世界上的影响发生了翻天覆地的变化。

50年携手同行，见证了中国深化同联合国合作的伟大历程。中国始终恪守联合国宪章宗旨和原则，坚决维护联合国权威和在国际事务中的核心作用。中国始终牢记安理会常任理事国的使命担当，坚持多边主义理念，倡导以和平方式化解争端，派出5万余人次维和人员支持联合国和平行动。中国始终履行最大发展中国家责任，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中国始终遵循《世界人权宣言》精神，坚持把人权普遍性同中国实际结合起来，为中国人权进步和国际人权事业作出突出贡献。在联合国舞台上，中国实现了从旁观者到参与者再到引领者的巨大转变。这50年，中国与联合国交往、同联合国合作、在联合国地位发生了翻天覆地的变化。

三、深刻总结了从过去50年波澜壮阔历程得出的重大启迪

人类历史总是在起伏曲折中前进，没有任何力量能够阻挡历史车轮驶向光明的未来。习近平主席指出，世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。强调应该顺应历史大势，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对一切形式的单边主义和保护主义。习近平主席的重要讲话洞察历史大势，把握时代潮流，清晰揭示其中的演进规律和原则要义，并提出“五个共同”的重大主张，为后疫情时代建设更加美好的世界贡献了中国思路。

（一）大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同为建设一个更加美好的世界提供正确理念指引。理念引领行动，正确理念是开展有效行动的遵循和指南。全人类共同价值是习近平主席2015年出席联合国成立70周年系列峰会期间首次提出，体现了“大道之行，天下为公”的博大胸怀，得到国际社会普遍认同。此后，习近平主席在多个场合呼吁弘扬全人类共同价值。在此次纪念会议上，习近平主席进一步指出，和平与发展是我们的共同事业，公平正义是我们的共同理想，民主自由是我们的共同追求。和平、发展、公平、正义、民主、自由六大要素贯通了个人、国家、世界多个层面，蕴含着不同文明对价值内涵和价值实现的共通点。习近平主席强调，世界是丰富多彩的，多样性是人类文明的魅力所在，更是世界发展的活力和动力之源。非黑即白不是地球真实的颜色，对立对抗更不符合人类文明发展潮流。评判一国社会制度好不好、发展模式行不行，实践最有说服力，人民最有发言权。要秉持“和而不同”的相处之道，尊重不同社会制度，平等相待，不干涉别国内政；要秉持“各美其美”的包容心态，尊重不同文明文化，互学互鉴，不搞意识形态输出。以真诚对话消弭隔阂与误解，以兼容并蓄实现共同进步，才能绘就人类历史的宏伟画卷。

（二）携手推动构建人类命运共同体，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。习近平主席指出，推动构建人类命运共同体，不是以一种制度代替另一种制度，不是以一种文明代替另一种文明，而是不同社会制度、不同意识形态、不同历史文化、不同发展水平的国家在国际事务中利益共生、权利共享、责任共担，形成共建美好世界的最大公约数。今天，人类交往的世界性比过去任何时候都更深入、更广泛，各国相互联系和彼此依存比过去任何时候都更频繁、更紧密。习近平主席2017年在日内瓦出席“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上首次提出关于构建人类命运共同体的“五个世界”总体布局，“五个世界”不是相互割裂孤立，而是彼此紧密关联，是对“建设什么样世界、怎么建设世界”的科学回答。这一重大构想紧扣人类命运，胸怀天下大局，同少数国家本国优先、利己排外思维和强权政治、霸权主义逻辑形成鲜明对比。地球只有一个，人类的未来也只有一个。共建美好世界呼吁共商共建共享，呼唤开放包容合作。任何以邻为壑的做法，任何单打独斗的思路，任何孤芳自赏的傲慢，都不符合时代潮流，也有悖人类进步。构建人类命运共同体是顺应历史发展大势的必然选择，是世界各国相互依存形势下应对全球性挑战的必然要求，是经济全球化持续发展背景下谋求合作共赢的必然路径。

（三）坚持互利共赢，共同推动经济社会发展更好造福人民。江山就是人民、人民就是江山。中国共产党始终代表中国最广大人民的根本利益，为实现中国人民对美好生活的向往不懈努力。习近平主席指出，为了人民而发展，发展才有意义；依靠人民而发展，发展才有动力。发展是人类社会的永恒主题，其出发点必须是人民，落脚点也必须是人民。发展的意义在于增强人民的获得感、幸福感、安全感，更好满足人民日益增长的美好生活需要。发展必须坚持以人民为中心，而不是服务特定利益集团。共同发展才是真发展，高质量发展才是好发展。这些重要理念对各国都会有所启示。习近平主席提出全球发展倡议，呼吁构建全球发展共同体，这是针对世界经济复苏艰难、疫情加剧“发展鸿沟”、2030年可持续发展议程落实受阻、气候变化挑战增多等现实难题给出的中国思路，是从根本上破解全球发展不平衡不充分的中国方案。

（四）加强合作，共同应对人类面临的各种挑战和全球性问题。历史告诉我们，社会发展、文明进步从来都不是一马平川，人类正是在一次次战胜困难中变得更加强大。当今世界，恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性问题层出不穷，任何一方都不能单打独斗，也不可能独善其身。习近平主席强调，只有形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作，才能有效加以应对。气候变化问题是最突出的全球性挑战之一，不仅事关当下，更关乎未来。在新的发展时期，我们要统筹好国家间发展均衡和代际发展公平，协调好人与自然、发展与自然的关系。绿水青山就是金山银山，要把建设生态文明视作发展社会生产力，真正让发展成果公平惠及各国人民和后代子孙。总之，挑战和困难本身并不可怕，关键在于加强团结，携手合作，以守望相助的诚意和共克时艰的勇气，继续书写人类不断战胜挑战和困难的史诗。

（五）坚决维护联合国权威和地位，共同践行真正的多边主义。联合国是多边主义的象征，承载着世界人民历经两次世界大战后对和平发展的殷切期望和不懈追求。习近平主席指出，推动构建人类命运共同体，需要一个强有力的联合国，需要改革和建设全球治理体系。面对百年变局和世纪疫情，面对形形色色的困难挑战，面对人类对美好未来的向往，联合国作用不可替代，多边主义理念不可替代。必须忠实践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。少数势力打着“正义”旗号行“霸权”之实、借“多边”之名行“单边”之实、搞小圈子、小集团的做法必须被抵制。联合国属于193个会员国，联合国地位和作用需要193个会员国共同维护，国际规则也应当由193个会员国共同制定、共同遵守。迷信例外主义、奉行唯我独尊没有出路，更将危害人类共同利益。

四、全面擘画了新时代中国特色大国外交的发展蓝图

当前，世界格局以及中国同世界关系正发生历史性变化，国际体系转型过渡期同中国发展历史交汇期相互交织。面对新形势新任务，习近平主席统筹中国发展与世界发展，统筹中国人民的利益和世界人民的共同利益，就新形势下中国发展方向和中国特色大国外交前进方向作出战略指引。

（一）中国将坚持走和平发展之路，始终做世界和平的建设者。历史上确有国家因强成霸，但国强必霸不是历史定律，更不符合当今时代潮流。中国走和平发展道路，源于中华文明的深厚底蕴，源于对中国发展目标条件的清晰认知，源于对世界发展大势的深刻把握。近代以来，中国人民饱受帝国主义、殖民主义侵略压迫，深知和平安宁之宝贵。新中国成立后，中国从未主动挑起过一场战争，从未侵占过别国一寸土地。放眼当今世界，中国是唯一将走和平发展道路写入宪法的国家。无论处于何种历史方位，中国都将始终站在公理一边，坚持主权平等，反对干涉内政和霸权强权；始终站在正义一边，坚持客观公道，反对地缘争夺和拉帮结伙；始终站在和平一边，坚持政治解决，反对使用武力和单边制裁。任何人不要幻想让中国向强权弯腰、向霸权低头。

（二）中国将坚持走改革开放之路，始终做全球发展的贡献者。开放带来进步，封闭必然落后，这是中国在总结近代以来180多年经验教训基础上，在社会主义革命、建设特别是40多年改革开放的伟大实践中，得出的一条珍贵历史启示。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。无论发展到任何阶段，中国将始终秉持合作共赢理念，将本国发展寓于世界共同发展之中。中国将坚定不移推动高水平开放，致力于在新发展格局下，同世界各国共同构建开放型世界经济，不断促进疫后世界经济复苏，助力各国人民实现对美好生活的向往。

（三）中国将坚持走多边主义之路，始终做国际秩序的维护者。中国一贯认为，以联合国为核心的国际体系将平等尊重作为前提，总体维持了世界和平稳定。以国际法为基础的国际秩序将公平正义作为要旨，有效制约了战争冲动与强权逻辑。以世界贸易组织为核心的多边贸易体制将互利共赢作为目标，有效促进了各国经济发展互动。中国相信并支持多边主义，选择走多边主义道路，这是时代要求，也是国家利益使然。无论国际形势如何变幻，中国都将高举多边主义旗帜，践行真正的多边主义，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动国际关系民主化、法治化、合理化。中国将忠实履行自身国际义务，坚定支持联合国在国际事务中发挥更大作用。

五、进一步丰富了中国特色大国外交理论体系

习近平主席高度重视联合国各项事业，始终支持深化中国同联合国合作。党的十八大以来，习近平主席多次亲自出席联合国峰会，围绕构建人类命运共同体这一重大命题发表一系列重要讲话。2015年在第七十届联大一般性辩论上就构建人类命运共同体提出“五位一体”总路径，2017年在联合国日内瓦总部演讲中提出建设“五个世界”的总布局，2020年在第七十五届联大一般性辩论中提出新冠肺炎疫情对人类的“四点启示”，今年第七十六届联大一般性辩论上就如何彻底战胜疫情、复苏世界经济、加强国际团结、完善全球治理等重大课题提出明确答案。

习近平主席在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上的重要讲话中提出的“五个共同”重大主张，既同习近平主席近年来面向世界的多次重要讲话精神一脉相承，也针对新形势、新问题、新要求对人类命运共同体重要理念进行了新的完善发展，实现了历史使命与时代潮流、民族精神与国际主义、中国气派与世界情怀的高度统一，为中国特色大国外交在国际变局中育先机、开新局提供了与时俱进的理论指引和行动指南，成为习近平外交思想的重要内容。

新中国恢复联合国合法席位50年来，中国的综合国力和国际地位有了质的飞跃。中国对联合国事业的参与，从未像今天这样全面深入；中国对全球治理变革的引领，从未像今天这样自信沉稳；中国对世界和平与发展的贡献，从未像今天这样成果斐然。中国正以崭新姿态、昂扬精神走近世界舞台中央。

站在新的历史起点，外交战线将继续在习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想指引下，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，开拓进取，敢于斗争，为全面推进新时代中国特色大国外交，推动构建人类命运共同体不断作出更大努力。

《 人民日报 》（ 2021年11月09日 06 版）

(责编：白宇、赵欣悦)