新华社北京11月10日电 近日，国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛接受联合国教科文组织《信使》杂志特刊书面专访。

彭丽媛表示，消除贫困和实现性别平等是全人类的共同理想，更是全世界女性的共同企盼。经过不懈努力，中国实现了消除绝对贫困的目标，教育减贫是其中十分重要的措施。我们应该更加坚定推动女童和妇女教育的决心，努力让更多女性接受良好教育，为实现联合国2030年可持续发展目标贡献力量。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，不让一个女童因疫情掉队，是我们的共同心愿。我们要团结合作、加大投入、探索创新，共同应对挑战。

彭丽媛表示，教科文组织发起“教育的未来”倡议很有意义。未来的教育可以着重帮助人们提高人与自然和谐共生的能力，与不同国家、不同文化背景的人和谐相处的能力，以及学习创新和运用新科技的能力，相信未来的世界将因教育而更加精彩。女性是推动人类文明发展、共创人类美好未来的重要力量，希望各国政府以及越来越多的国际组织、民间机构、热心人士积极行动起来，通过教育为女性赋能，推动女童和妇女教育取得更大发展，为推动构建人类命运共同体注入源源动力。

彭丽媛表示，2015年，中国同教科文组织合作设立女童和妇女教育奖。近年来，这一奖项正持续发挥着积极影响力。中国将继续同教科文组织合作办好第二期女童和妇女教育奖。作为联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使，我愿继续履行好特使职责，与大家携手同行，让更多的孩子和姐妹们心中有爱、眼中有光、脚下有力量。

《信使》杂志是联合国教科文组织创办的旗舰刊物。今年是联合国教科文组织成立75周年，《信使》杂志出版特刊，旨在聚焦当今世界教育面临的主要挑战并提出因应方略。

《 人民日报 》（ 2021年11月11日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)