敦煌守护者：走向世界的敦煌文化

诗与远方，如梦敦煌。

敦煌，以其悠久厚重的历史文化，大漠边塞风光，名扬天下。几个世纪以来，敦煌作为丝绸之路上的重镇和中西经济、文化交流的荟萃和集散之地，诞生了享誉中外、独具特色的文化。近年来，随着人们对传统文化的传承和保护的重视不断提高，敦煌这座古老的城市吸引了无数致力于文化遗产保护的人。他们用自己的努力和付出，让敦煌的千年文化永葆生机。近日，六位“敦煌守护者”向人民网多语种报道团队分享了他们守护敦煌的故事。

敦煌研究院文物修复师刘涛：将文物价值传承下去

他是敦煌研究院文物修复师刘涛，他参与莫高窟壁画和雕塑的修复工作已经超过35年。

刘涛有时会将自己比作医生，每日“诊断”导致文物损坏的罪魁祸首，并寻找“治疗”方法。

对刘涛来说，进行修复工作就像是在和几千年前的文物对话。“在修复这些壁画时，我们也在逐渐了解它们的美和其中的文化，”刘涛说，“我们通过文物修复工作，将其中的价值传承给后代。”

刘涛和他的同事每天要在洞窟里工作近七个小时。与办公室相比，洞窟的工作环境相对苛刻，温度比外面低得多。即使是夏日，他们在洞内也得穿棉袄。

尽管如此，刘涛也为自己参与这份工作感到幸运。“不是每个人都有机会修复这些千年文物，很辛苦也很有挑战性，给了我很大的成就感。”刘涛说，“每当我欣赏我们修复完成的壁画时，我就会觉得我们的努力得到了回报。”

(责编：高歌、常红)