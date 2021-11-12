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漫评美国捏造事实打击对手罪行之五：

强行指控“银河号” 蓄意挑衅中国

陈籽
2021年11月12日09:16 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

1993年，美国将霸权的黑手伸向了中国“银河号”货轮。

当时，美方以获得情报为由，声称“有确凿证据”证明“银河号”货轮向伊朗运送“化学武器原料”，并威胁要对中国进行制裁。同时，美国向“银河号”所在的国际公海，派出了军舰和直升机。

面对美方这一无端指控，中方断然否认。在经过调查后，中方明确告诉美国：“银河号”没有违禁化学品。但美方仍不依不饶，声称情报绝对准确，坚持要对“银河号”进行检查。此后，有第三方参与的联合调查得出结论，“银河号”上没有化学武器原料。未得到自己想要的调查结果后，美国最后竟称这次行动“基于对不同情报来源的信任，尽管这些情报都是假的”。

国际社会纷纷谴责，伊朗《伊斯兰共和国报》评论说，美国政府一手制造“银河号”事件纯属“海盗行径”。《印度教徒报》说，美国这个自封的“世界首席法官”故意制造事端，结果自取其辱。

部分资料来源：新华网

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(责编：崔越、常红)

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