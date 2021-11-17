今年8月10日，习近平主席给“国际青年领袖对话”项目外籍青年代表回信，对他们积极到中国各地走访、深化对华了解表示赞赏，鼓励他们加强交流互鉴，为推动构建人类命运共同体贡献青春力量。我们邀请其中的五位青年，一起读信，分享感悟。

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