一横

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

2003年，美国以伊拉克藏有“大规模杀伤性武器”并暗中支持恐怖分子为由，发动伊拉克战争。

2003年2月5日，时任美国国务卿鲍威尔在联合国安理会会议上拿出一个装有白色粉末的试管，信誓旦旦地说这是伊拉克正在研制的“大规模杀伤性武器”。俄罗斯总统普京2014年谈及此事时说：“那瓶装有不明物体的试管，里面搞不好是洗衣粉。”鲍威尔在接受美国媒体采访时表示，“我代表美国向全世界展示了这些证据，这一记录将永远伴随我。我现在感到很痛苦。”

美国以一管“洗衣粉”为由，联合盟友绕过联合国，单方面入侵伊拉克，令这个国家陷入长期动荡，约20万至25万平民死于战乱。

这是美国公然在国际场合招摇撞骗的伎俩，荒唐的理由，让全世界看到了它“丑恶”的嘴脸。美国这种不负责任的行为，不仅对无辜的平民造成巨大的伤害，也让其建立在一己之私上的所谓“民主人权”沦为笑柄。

部分资料来源：新华网

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(责编：王禹蘅、常红)