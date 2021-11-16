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漫评美国捏造事实打击对手罪行之七：

“唐宁街备忘录”揭露发动战争谎言

一横
2021年11月16日09:25 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

2005年5月1日，英国《星期日泰晤士报》披露了一份关于英国政府内部会议的秘密文件——“唐宁街备忘录”，揭开了伊拉克战争爆发的内幕。

“备忘录”中记录了英国前军情六处负责人理查德·迪尔洛夫2002年访问美国后所作的“成果介绍”。迪尔洛夫说，当时小布什政府已下决心采取军事行动推翻伊拉克萨达姆政权，理由是其涉嫌支持恐怖主义并拥有大规模杀伤性武器，但美方几乎没有讨论军事行为可能带来的后果。

2013年，《纽约时报》刊发文章指出，伊拉克战争爆发是蓄意歪曲，“唐宁街备忘录”就是最好的证据。萨达姆政权没有大规模杀伤性武器，与“9·11”事件也无关联。

无数的事实，血淋淋的过往，美国明知萨达姆政权拥有大规模杀伤性武器的证据不足，仍肆意编造借口发动战争，靠谎言进行的战争霸权显露无疑。

部分资料来源：新华网

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(责编：王禹蘅、常红)

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