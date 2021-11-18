一横

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

“白头盔”是叙利亚民间防卫组织，因其成员在救援活动中常常戴着一顶白色头盔，又被称为“白头盔”，该组织曾多次以视频造假方式抹黑叙利亚政府。多家美国媒体披露，美国是该组织的重要支持者。

2016年11月，非政府组织“白头盔”承认此前发布的该组织工作人员在叙利亚阿勒颇抢救伤员的视频为摆拍，并发表道歉声明。2018年9月，俄罗斯国防部发布声明说，叙利亚反政府武装人员再次上演“遭化武袭击”的假戏。

2018年，随着叙利亚政府军夺回越来越多领土，美国曾与盟友商议帮助“白头盔”撤出叙利亚。2019年，时任美国总统特朗普更是公开下令向该组织提供450万美元援助。

造假、摆拍、做戏，美国在幕后指挥着这一切。然而，不是科班出身，演技差的频频被人识破，露出马脚。所谓非政府的民防组织，其实就是一群打着人道主义旗号的美国仆从。美国试图通过资助非政府组织的方式干涉他国内政，其霸权主义实质昭然若揭。

部分资料来源：新华网

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