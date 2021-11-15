一横

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

2001年“9·11”事件后，美国国防部成立了负责海外宣传的“战略影响办公室”，宣传虚假消息，美化美国的“反恐战争”。

“战略影响办公室”通过与五角大楼没有明显关系的机构向外国媒体发布消息，向外国记者或领导人发送宣传美国观点和攻击敌对国家政府的电子邮件。不久后，有美国媒体指出，五角大楼通过这些方式向海外发送了很多虚假消息，发送对象包括美国的敌对国家及其盟国。

在巨大舆论压力下，2002年2月，时任美国国防部长拉姆斯菲尔德宣布关闭该办公室，但同时又声称美国军方不会放弃战时宣传工作。2004年12月，《纽约时报》报道说，美国国防部仍在讨论能否以及如何操纵信息，以影响其他国家民众对美国的看法。

美国政府想尽办法控制公共信息，为其战争目标服务，极力掩盖发动战争的真实目的，通过虚假宣传，打造自己所谓“为了正义与和平”的形象。

部分资料来源：新华网

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