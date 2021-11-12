徐祥丽

在近期的G20领导人罗马峰会和格拉斯哥气候变化大会上，一些发达国家政客试图转嫁对地球未来的责任。这种无视不同国家的责任高低和能力大小的做法，不仅不公平不合理，也势必将损害控制全球温升这一人类共同目标。

事实上，发达国家对累积和转移的碳排放负有更大的责任。

首先，碳排放的历史累积责任不可推卸。二氧化碳可以在大气层中停留数百年，也就是说，百年前排放的温室气体，今天仍然在让全球变暖。美国有线电视新闻网文章指出，中国的碳排放增长是从21世纪开始的，而早早开启工业化进程的美西方发达国家，此时已经在这个星球上排放了近200年的二氧化碳。

根据英国能源研究机构“碳简报”的数据，自1850年至今，美国的累积碳排量为5090亿吨，是中国的2倍。研究公司荣鼎咨询的数据则表明，2019年，美国的人均碳排放量是中国的近2倍。气候透明组织2021年研究报告指出，这部分是生活方式的原因。“美国人更多使用汽车，人均飞行数据也高于中国。”

其次，碳排放的转移责任不容忽视。近几十年来，正是处于产业链底端的发展中国家的碳排放，支撑起了发达国家舒适的生活方式。据日本综合地球环境学研究所准教授金本圭一朗等人估算，在2015年中国排放的温室气体中，有5.8亿吨来自向美国出口的商品，有5.3亿吨来自向欧洲出口的商品，有2.4亿吨来自向日本出口的商品。可以说，中国等发展中国家的碳排放，很多是发达国家“出口”而来的。

各国承诺从碳达峰到碳中和的过渡期对比 制图：崔译戈

思考气候公平问题，还需要关注不同国家的发展差距。美国亚利桑那州立大学副教授索尼娅·克林斯基撰文指出，随着碳排放的升高，其与人的生活必需品的关联会逐渐减少。因此，富裕国家可以在不降低人的生活水平基础上降低排放，而较低收入国家则不能。

近日，中国驻美大使秦刚描述的一幅漫画，形象地展示了要求处于不同发展阶段的国家对气候变化承担相同责任的不公和荒谬。漫画中，一个衣衫褴褛、身材消瘦的人在拾柴烧火做饭，旁边一个大排量豪车的车主指着他说，“你烧火做饭的碳排放导致了全球变暖”。海外网友Ubong Essien说：“发达国家真是搞笑，它们偷走了资源、阻碍了发展，现在又在到处说气候变化。要想让我们跟你同等减排，先把我们的黄金、矿产和石油还给我们！”

中国驻美大使秦刚在“全球行动倡议2021——气候变化”气候周特别活动上与中美青年交流时，描述的一幅漫画 图源：新浪微博

低收入国家缺乏用以应对气候变化的资金和技术。美国等发达国家曾承诺，到2020年前将每年提供给发展中国家1000亿美元的气候资金，然而这一承诺迟迟没有兑现。

应对气候变化是人类共同的议题，需要各国承担起“共同但有区别的责任”。作为世界上最大的发展中国家，中国已经作出“自我加压式”的重大承诺。从碳达峰到碳中和，发达国家普遍将用40—70年，而中国给自己规定的时间只有30年。

中国向来一诺千金，并业已付诸行动。一些发达国家也应拿出履行承诺的能力和决心，而不是反复横跳、随意甩锅。

(责编：徐祥丽、常红)