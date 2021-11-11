高歌

近日，美国总统拜登在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会期间甩锅指责中国称，中方在应对全球气变问题上“一走了之”是“很大的问题”。事实上，对于这种荒谬的指责，中国的实际行动是最有力的反驳。

积极应对气候变化是中国的国家战略。从碳达峰到碳中和，发达国家普遍将用40至70年。中国作为世界上最大发展中国家，向世界做出2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的郑重承诺，间隔只有30年。这意味着中国将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。

2011年-2020年煤炭占中国能源消费总量的比重(%) 。制图：崔译戈

中国以切实行动践行着承诺，中国提出一系列国家自主贡献目标及具体政策举措，制定明确“时间表”“路线图”和“施工图”，先后密集发布一系列纲领性政策文件，明确阶段目标，并提出“碳达峰十大行动”，加快构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系。近期集中组织开工的一批大型风电光伏项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工的序幕。

2016年-2021年6月中国新能源汽车保有量（万辆）。制图：崔译戈

国际能源署指出，如果要在2050年达到净零碳排放，那么全球90%的发电应该来自可再生资源。在这方面，中国已成为全球表率。中国生产的太阳能光伏和风力发电机比任何一个国家都多，2020年光伏和风电装机容量较2005年分别增加了3000多倍和200多倍。2020年，中国碳排放强度比2005年下降48.4%，超额完成到2020年下降40%－45%的目标，累计少排放二氧化碳约58亿吨，非化石能源发电量占全社会用电量的比重也达到三分之一以上……作为气候治理的“行动派”“实干家”，中国不断自我加压，提高应对气候变化行动力度，取得实实在在的成绩，赢得国际社会广泛赞誉。

2020年三次产业增加值占中国国内生产总值的比率。制图：崔译戈

气候变化是全球面临的共同挑战，终究需要全人类的共同努力以寻求解决之道。作为当今时代的“根本性问题”，应对气候变化是推动构建人类命运共同体的责任与担当。中国一直主动承担与国情相符的国际责任，同时践行真正的多边主义，不断推进全球气候治理体系向更加公平合理、合作共赢方向发展。

《巴黎协定》是继《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》之后，人类历史上应对气候变化的第三个里程碑式的国际法律文本，其意义之重大不言而喻。中国不仅直接推动了《巴黎协定》的签署和生效，为协定完善不断贡献中国智慧，还在美国退出之后对执行协定发挥着关键作用。

中国主动引导多边合作形式创新，大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，持续开展气候变化南南合作。近年来，中国积极在气候变化南南合作框架下为其他发展中国家提供力所能及的帮助和支持，向近40个国家赠送节能和新能源产品与设备，帮助有关国家发射气象卫星，为120个发展中国家培训近1500名相关领域的官员和技术人员。

作为全球最大的发展中国家，中国克服自身经济、社会等方面困难，为推动全球气候治理、应对气候变化作出了实实在在的贡献。在应对气候变化问题上，到底是中国，还是美国“一走了之”，不言而喻。

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(责编：崔越、常红)