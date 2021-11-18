本报记者 严 瑜

图为今年六月，试运行的复兴号列车行驶在西藏山南市境内。

新华社记者 觉 果摄

中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议日前落下帷幕。对于这次在重要历史关头召开的具有重大历史意义的会议，国际社会高度关注。国际舆论普遍认为，六中全会指明了中国未来发展方向，中国共产党将带领中国人民走向新的胜利。

“为今后发展指明方向”

俄罗斯列格努姆通讯社近日报道称，中共十九届六中全会对中国共产党的建设具有关键意义。历史上，中共中央委员会全体会议曾多次讨论党的最重要问题并决定中国发展的道路。

埃菲社称，六中全会公报不仅回顾了中共迄今为止取得的成就，也强调要推进党的自我革命、提高全党斗争本领和应对风险挑战能力，尤其是在“外部环境更趋复杂严峻”的背景下。

美国《纽约时报》在报道中引述全会公报内容称，中共在经济、外交政策、治理污染和防控新冠肺炎疫情等方面取得成功，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。报道特别援引公报中有关外交工作的内容称，中国外交在世界大变局中开创新局、在世界乱局中化危为机，中国的“国际影响力、感召力、塑造力显著提升”。

美国全国广播公司指出，六中全会召开的背景，是中国的国际影响力不断上升，“该国将在10年内成为世界最大的经济体”。

在西班牙《世界报》看来，六中全会不仅回顾了中共百年来的治理历程，也为未来的政策方向铺平道路，为包括经济在内的各项事业发展规划路径、指明方向。

《日本经济新闻》也认为，六中全会为中国今后的发展指明了方向。该报注意到，公报再次提出“推动高质量发展”，表明将不拘泥于增长率指标，探索平衡增长模式。同时，公报还提到要“全面深化改革开放”、“推进科技自立自强”、“促进共同富裕”等。

赞比亚政策监测与研究中心首席分析研究员姆万巴在接受媒体采访时表示，在中国特色社会主义制度下，中国共产党能够制定国家发展的长远规划，确保各项政策的稳步实施。这一制度优越性使得中国能够迅速高效地应对挑战、抓住机遇。

“发出新的重要动员令”

近日，中共中央举行新闻发布会，介绍中共十九届六中全会精神。中央宣传部分管日常工作的副部长王晓晖介绍，六中全会最重要的成果是审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》（以下简称《决议》）。

俄罗斯《消息报》网站发表文章称，决议是对中共百年历史的极具象征意义的总结。

日本《朝日新闻》在提及这项历史性决议时指出，这是过去40年来首次通过这样的决议。历史上，中共中央只发表过两次历史性决议，分别在1945年和1981年。该报引述分析人士的观点称，历史决议不仅仅是对过去的总结，也影响着党现在和未来的思路和方向。

意大利媒体安莎社报道称，决议在中国实现民族复兴的“关键时刻”起到了“统一思想、坚定信心”的作用。该社引述全会公报称，“党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”，“对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义”。

英国广播公司称，第三份历史决议出炉之际，中国已经成为一个世界强国，这在几十年前是不可想象的。

“100年来，中国共产党深刻改变了中国，取得了辉煌成就。”波黑“一带一路”促进与发展中心主任法鲁克·博里奇在接受媒体采访时指出，实事求是、专心谋发展、有明确计划，是中国共产党取得成功的重要原因。中国已发展成为世界第二大经济体，中共的领导是中国取得巨大发展成就的关键。

塞尔维亚与亚洲国家合作中心主任左兰·司巴西奇表示，中国共产党始终致力于为中国人民谋幸福，为民族振兴而努力。六中全会审议通过的决议实际上确认了中国共产党从未偏离这些历史目标。这一历史性决议鼓舞人心，富有远见。过去100年历史已经证明，中国共产党领导中国人民创造了新的历史，并且将继续引领中国迈向新的征程，取得新的胜利。

路透社称，今年是中国共产党成立100周年，也是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点。在这一时间点上，决议在全面总结中共百年来重大成就和历史经验的同时，也发出了新的重要动员令。

“发挥更重要的引领作用”

德国电视一台称，随着历史性决议的出台和六中全会的闭幕，中共开启了为明年党的二十大做准备的过程。与以前的“消除绝对贫困，突出经济增长”相比，未来中国将更注重“科技进步和共同富裕”，“全球经济将从中国经济发展中受益”。

“今年是对党和国家都十分重要的阶段，中国消除了绝对贫困，全面建成小康社会，中国现在需要看得更远。”俄罗斯《莫斯科共青团员报》网站刊文称，对于未来，中共已制定清晰的目标和任务。在中共领导下，中国将克服阻碍，不断向前迈进。

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万表示，中国共产党领导下的中国取得巨大发展成就。中国应对疫情的经验为全球作出了示范。中国在消除贫困方面的方法、理念和举措，为发展中国家提供了借鉴。中国的高质量发展将促进全球经济共同增长。

西班牙《国家报》引述分析人士的观点称，进入新时代的中国将加速推进经济、社会等改革计划。这些计划不仅将造福中国社会，而且能让中国和中国共产党变得更加强大。

埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅·希勒米表示，中国坚定不移地走和平发展、共同繁荣的道路，比如中国向世界提供抗击新冠肺炎疫情的医疗援助、积极推进“健康丝绸之路”。她认为，中国共产党始终维护中国人民的利益，也造福世界人民，赢得了人民的深切信任和真诚支持。

“中国倡导的构建人类命运共同体是一个非常好的理念，准确指明了人类文明发展的方向。未来，中国共产党将发挥更重要的引领作用，促进世界共同繁荣。”日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景说。

(责编：胡永秋、杨光宇)