人民网华盛顿11月21日电 （记者吴乐珺）11月19日，中国电影《长津湖》在美国主要城市上档，受到各界知名人士的广泛好评。

《长津湖》在正式登陆北美院线前，已经引发好莱坞电影业知名人士和主流媒体的广泛关注。英文《洛杉矶邮报》认为，这是一部值得好莱坞电影界人士高度关注的现象级电影制作，也是兼具中国电影审美品质和市场成就的典范。好莱坞知名制片人、亚洲国际电影节首席执行官乔治斯·查丘在接受采访时表示，这部电影通过大师级的镜头描写，以及宏大的战争场面呈现，达到了史诗般的电影境界，更能打动人们内心，可以称之为电影审美的巨大成功。这部电影的三位导演都是在好莱坞业界具有高知名度的中国电影领军人物，而这部电影演员们的表现也令好莱坞对中国演员、特别是青年演员的表演印象深刻，期待这部电影的票房可以让好莱坞对中国电影的整体水平和国际影响力有重新的诠释。

美国华人精英团体“百人会”的创会理事、全美首位华裔市长陈李琬若女士表示，这部今年全球票房榜冠军的电影值得全球华人骄傲，在海外数十年，她对这部电影带来的家国情怀有特别深切的体会。

洛杉矶当地主流媒体《洛杉矶邮报》董事任向东在观影后表示，这部电影是世界战争电影史中一个里程碑式的作品，不仅获得了票房的肯定，而且作品整体制作、艺术价值等各方面都达到了国际一流水准，非常成功地通过平实的电影叙事，激扬起观众强烈的人文情怀共鸣，是成功讲述中国故事的代表性案例。

《长津湖》在北美上映，更引起了中国留学生群体的高度期待。来自山东、在北亚利桑那大学就读的中国留学生任益超通过媒体了解到这部电影19日在洛杉矶上映，难掩兴奋之情，立即通过网络提前订票，利用周末时间与四位同学驾车5个小时专程来洛杉矶观影。他说由于受疫情的影响，已经有两年没有回国了，这次有机会和同学一起在影院共同感受这部电影带来的心灵激荡。南加州大学毕业的留学生白晨阳在观影后表示，非常喜欢影片对战争中普通士兵个人情感的描写，感人至深。

目前电影《长津湖》已经成为今年全球票房榜冠军，并暂列中国影史票房榜第二名，总票房突破56亿元人民币。

(责编：高歌、常红)