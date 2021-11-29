人民网北京11月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

法新社记者：为应对新冠病毒变种奥密克戎，中方是否计划采取进一步边境限制措施？

汪文斌：中方注意到有关新冠变异病毒情况。新冠肺炎疫情发生以来，中方始终密切关注全球疫情形势变化，对来华人员采取科学、必要的防疫措施，并保持动态调整。

总台央视记者：习近平主席近期提出全球发展倡议，得到各方积极支持和响应。我们注意到，日前发布的中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会联合声明表示，认同中方提出的全球发展倡议。你能否进一步介绍倡议有关情况？

汪文斌：今年9月21日，习近平主席在第76届联合国大会一般性辩论期间提出全球发展倡议，呼吁国际社会加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，为国际发展合作擘画了蓝图，为推进全球发展事业指明了方向。

两个月来，国际社会积极呼应有关倡议，联合国秘书长古特雷斯表示，全球发展倡议对促进全球平等和平衡可持续发展具有重要积极意义，联合国方面完全支持，愿同中方就此加强合作。今年10月，中国—太平洋岛国外长会联合声明指出，太平洋岛国欢迎全球发展倡议，愿意支持和加入这一重要倡议，并将该倡议同太平洋可持续发展路线图和蓝色太平洋2050战略相衔接。此次中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会再次将全球发展倡议纳入成果文件，充分说明全球发展倡议顺应世界各国发展大势，契合广大发展中国家需求，彰显了强大的生命力和感召力，获得国际社会高度认同。

发展是解决一切问题的总钥匙。2015年，联合国发展峰会通过2030年可持续发展议程，成为国际发展合作的纲领性文件。全球发展倡议聚焦全球发展，坚持发展优先、以人民为中心等理念主张，提出八个重点合作领域，为加快落实2030年议程、推动构建人类发展命运共同体提供强大助力，体现了中国对国际发展事业的贡献和大国担当。

全球发展倡议秉持开放、包容、透明原则，欢迎所有志同道合的伙伴参与，共同汇聚落实2030年议程的强大合力。中方愿意继续加强倡议同区域、次区域合作机制协同增效，共同推进全球可持续发展事业。

彭博社记者：第一个问题，可否介绍中非合作论坛第八届部长级会议开幕式何时举行？第二个问题，在洪都拉斯总统选举中，初步计票结果显示希奥马拉·卡斯特罗将获得压倒性优势，她已宣布胜选。她曾提出与台湾断交转与大陆建交的想法。请问外交部对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，中方已经发布了习近平主席将以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲的消息，请你继续保持关注。

关于第二个问题，一个中国原则是公认的国际关系基本准则和国际社会普遍共识。反对“台独”分裂、坚持一个中国原则是大势所趋、人心所向。制造“两个中国”、“一中一台”没有前途。我们愿在坚持一个中国原则基础上，发展同世界各国的友好合作关系。

《澳门月刊》记者：我们注意到，25日匈牙利外长西雅尔多对美国主办的“民主峰会”提出批评称，该“峰会”具有美国国内政治特征。我们也注意到，中国驻美大使秦刚和俄罗斯驻美大使安东诺夫近期也联名撰文，指出美国自行决定谁是“民主国家”、谁不是，是典型的冷战思维，将在世界上煽动意识形态对立和矛盾，制造新的分裂。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：一段时间以来，国际上对美国主办所谓“民主峰会”的批评之声一浪高过一浪，这体现了国际社会对美国此举的普遍质疑和反对：

一是美国举办“民主峰会”有没有道义性和合法性？美国自身民主状况千疮百孔。有关民调显示，全球44%的人认为美国是全球民主的最大威胁，81%的美国民众认为美国民主面临来自国内的严重威胁。美国是民主的信用透支者，“美式民主”早已破产。美国却还继续打着民主旗号干涉别国内政、侵犯别国主权，违反国际法基本原则和国际关系基本准则。美国举办“民主峰会”既不合理，也不合法，不过是“内病外治”、对外转移美国内问题和矛盾的惯用伎俩。

二是美国举办“民主峰会”到底是为民主还是反民主？一个国家是否民主，归根到底应该由这个国家的人民来评判，而不是由某个外国指手画脚、妄加评论。衡量民主的标准应该看是否符合本国人民的需要，是否使本国人民有足够的参与感、满足感、获得感。美国根据自己的好恶来断定哪些国家民主，哪些国家不民主，用美国一国的尺度来衡量各国民主的好坏，这是把民主“私有化”，是对民主精神的背叛，是地地道道的反民主行径。

三是美国举办“民主峰会”是真民主还是伪民主？民主是全人类共同价值。各国不仅应在国内提倡民主，也应当支持国际关系民主化和法治化，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。美国打着民主旗号在世界上划分阵营、制造分裂，是醉翁之意不在酒，企图将民主工具化、武器化，借以推进自身地缘战略，是披着民主外衣、行推进霸权之实。

今年是冷战结束30周年。美国举办“民主峰会”是复活冷战思维的危险之举，引起国际社会高度警惕。我们呼吁各界有识之士共同抵制反民主、伪民主行径，共同维护国际团结与合作，共同推动世界和平与发展。

《中国日报》记者：日前共同社报道，在视频出席第十三届亚欧首脑会议时，日本首相岸田文雄对中国香港、新疆人权问题深表关切，并强烈反对单方面改变东海、南海现状的企图。请问中方对此有何评论？

汪文斌：在第十三届亚欧首脑会议非正式会议发言中，日本领导人就所谓中国香港、新疆人权问题表达关切。中方当即发言予以驳斥。

中方指出，日方在发言中就所谓涉港、涉疆问题对中国进行无理指责，中方坚决反对。涉疆问题根本不是什么人权问题，而是反恐怖、去极端化和反分裂问题。中国政府依法打击暴恐活动，恰恰是对新疆各族人民人权的最好维护。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国政府维护国家主权安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻一国两制方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港内部事务的决心坚定不移。日方应该做的是深刻反省自身历史和人权劣迹，而不是横加干涉中国内政。日本将福岛核污染水排海的决定极不负责任，将给全球生态和人类健康造成严重危害。日方必须给国际社会一个负责任和令人满意的交代。

在这次亚欧首脑会议上，中国与许多东盟国家都表达了积极推进“南海行为准则”磋商，尽早达成有效、富有实质内容、符合包括《联合国海洋法公约》在内国际法的“准则”的意愿。日方立场显然同地区国家愿望和行动格格不入。

钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中方对上述岛屿及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方坚定维护国家领土主权和海洋权益。日方要反省历史，正视现实，停止挑衅，拿出对话解决问题的诚意和实际行动。

日本广播协会记者：波罗的海三国议员团访问台湾，今天与蔡英文举行会谈。中方对此有何评论？

汪文斌：中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方和政治往来，这一立场是一贯、明确的。我们敦促有关方面谨言慎行，停止向“台独”势力释放错误信号。我们也正告台湾当局，妄想勾连外部势力进行谋“独”挑衅，是打错算盘，注定以失败告终。

《环球时报》记者：据报道，拜登政府可能于11月下旬宣布美政府官员将不出席北京冬奥会，以在不影响美运动员的情况下“回应中方侵犯人权的行为”，个别西方国家称正考虑是否一道发起抵制活动。中方对此有何评论？

汪文斌：北京冬奥会是全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。一届成功精彩的奥运会需要的是冬奥大家庭的共同努力，而不取决于个别国家官员是否出席。我们希望个别国家摆正自己的位置。而且根据奥运规则，各国政要出席奥运会是由本国奥委会发出邀请。

美国等个别国家一些人拿冬奥会做文章，将是否派政府官员出席北京冬奥会的决定同所谓人权问题挂钩，实质是打着人权旗号进行抹黑炒作，将体育政治化。这明显违背《奥林匹克宪章》特别是“体育运动政治中立”原则，与“更团结”的奥林匹克新格言更是背道而驰。这注定将受到国际社会的坚决反对。

当前，北京冬奥会筹备工作已进入倒计时冲刺阶段，包括国际奥委会在内的国际社会高度认可筹办工作，外国运动员热切期待来华参赛，其中包括为数众多的美国运动员。我们相信，在奥林匹克精神指引下，在各方共同努力下，我们一定能为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会，共同推动国际奥林匹克事业的健康发展。

新华社记者：据报道，26日，王毅国务委员兼外长以视频方式出席中俄印三国外长第十八次会晤。能否介绍会议成果及中方提出的倡议主张？

汪文斌：11月26日，王毅国务委员兼外长同俄罗斯外长拉夫罗夫、印度外长苏杰生以视频方式举行中俄印三国外长第十八次会晤，会后发表了联合公报。

这次会晤及时、重要、成功。外长们围绕抗击疫情、多边主义、地区热点等问题进行了深入交流，确认了加强合作的重要性，扩大了政治共识。中俄印三方最大的共同点，一是坚持和践行真正的多边主义，都反对以多边主义为旗号搞霸凌和霸权主义。二是支持抗疫国际合作，都愿意在做好各自抗疫的同时，为全球抗疫，特别是发展中国家疫苗供应作出共同努力。三是支持通过对话协商和平解决国际地区热点问题。

王毅国务委员兼外长就践行真正的多边主义、打造人类命运共同体，尊重各国正当权益和自主选择的发展道路、跳出个别国家的“民主陷阱”，加强全球抗疫合作、共同构建人类卫生健康共同体，推动疫后经济复苏、共同参与全球发展倡议，通过对话协商应对阿富汗、伊朗核等热点问题提出五点看法。拉夫罗夫和苏杰生认为三国应坚定维护联合国核心地位，坚定维护主权平等原则，支持真正和有效的多边主义。当前形势下，三国应加大协调，发出一致声音，释放三国合作潜力。

三国外长一致同意保持密切沟通，携手应对时代挑战。俄印支持中国担任明年轮值主席国，愿同中方一道，以会晤举办20周年为契机，进一步提升中俄印合作水平和影响。

彭博社记者：台湾方面上周五宣布，明年将在华盛顿设立退伍军人事务办公室；台“国防部”称，27架中国飞机周日进入台湾“防空识别区”；蔡英文今天表示，立陶宛预计将于明年初在台湾开设代表处。请问外交部对以上动向有何回应？

汪文斌：关于第一个问题，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中方维护自身主权和领土完整的决心坚如磐石，中国实现统一的历史大势不可阻挡。我们奉劝美方一些人不要打“台湾牌”，不要抱薪玩火，否则只会引火烧身、自食其果。我们也正告台湾当局，企图挟洋自重、倚美谋“独”、以武拒统，注定是死路一条。

你提到的第二个问题不是一个外交问题，请你向主管部门询问。

关于第三个问题，中方已对立陶宛制造“一中一台”错误行径做出了正当、有力回应。中国主权不容侵犯，损害中国主权必将付出应有代价。任何人对此都不应抱有幻想。我们再次正告立方，以实际行动纠正错误，切实履行在涉台问题上所做的政治承诺。

中新社记者：所罗门总理索加瓦雷28日发表全国讲话称，所近期骚乱系精心策划所为，意在无端解除其总理职务。所政府永不会向少数人的邪恶意图低头。中方对所当前局势有何评论？

汪文斌：中方已多次就所罗门群岛当前局势表达立场。我想再次强调，中方高度关注事态发展，支持所罗门政府止暴制乱的努力，谴责破坏财产和公共设施的暴力行为。我们相信，在索加瓦雷总理领导下，所政府有能力尽快恢复社会秩序，稳定内部局势。中方正在采取一切必要措施，维护在所中国公民和机构安全和合法权益。

巴通社记者：中国海外港口控股有限公司负责人日前接受采访时表示，瓜达尔将在5年之内成为地区的物流枢纽。中方对此有何评论？

汪文斌：中巴经济走廊是“一带一路”标志性工程和先行先试项目。自2013年启动以来，中巴经济走廊建设取得丰硕成果。瓜达尔港是中巴经济走廊的龙头项目，始终坚持聚焦发展，惠及民生，已建成的法曲尔学校、瓜达尔职业技术培训学校、中巴博爱医疗中心等为当地民众享受教育机会、提升就业技能、应对新冠肺炎疫情等发挥了重要作用，作出了中国贡献。中方愿同巴方共同推动走廊高质量发展，建设好、运营好包括瓜达尔港在内的各走廊项目，为中巴两国社会民生改善发挥更大积极作用，助力构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

塔斯社记者：俄罗斯和中国总理11月30日以视频形式举行第26次定期会晤。中方如何评价疫情对俄中经贸合作、人文交流等领域的影响？

汪文斌：面对新冠肺炎疫情起伏反复，中俄两国密切协作，积极克服疫情影响，创造性开展合作，推动各领域务实合作总体平稳有序发展，显示出中俄合作的巨大韧性和强劲内生动力。今年前10个月，两国双边贸易额达1156亿美元，增速超过30%，年内还将再创新高。中俄双方大项目合作稳步推进，线上线下的人文交流热度不减。中俄科技创新年的成功举办，更为深化两国全方位合作注入新能量。

明天中俄两国将举行第26次总理定期会晤，双方将全面梳理和总结一年来中俄各领域务实合作进展成果，为推动双边关系实现新发展和互利合作迈上新台阶做出新的指引规划。届时会发布相关消息，请你保持关注。

深圳卫视记者：日前，国际原子能机构理事会应中方建议首次专门讨论了新设的关于美英澳核潜艇合作相关问题的议题。会后，中、俄常驻维也纳代表还就此举行联合记者会并接受采访。发言人能否介绍相关情况？

汪文斌：11月26日，国际原子能机构理事会首次专题讨论了应中方建议新设的美英澳核潜艇合作相关议题。

中方代表在会上全面阐述了中方立场，指出美英澳三国合作以意识形态划线，打造新的军事集团，推高军事冲突风险，将加剧地缘紧张，是典型的“冷战”思维。美英两个核武器国家向澳大利亚这个无核武器国家转让成吨的核武器材料，而且国际原子能机构现行保障监督安排无法实施有效监管，这明显违反了《不扩散核武器条约》的目的和宗旨。三国合作暴露了其在核不扩散问题上赤裸裸地奉行双重标准，将导致其他无核武器国家群起效尤，对地区核热点问题的解决造成严重负面影响。

中方从政治、法律和技术层面提出50多个问题，指出三国合作的非法性和危害性，我们期待美英澳三方对这些问题做出正面回答。中方并建议国际原子能机构尽早成立所有成员国均可参加的特别委员会，妥善寻求各方均可接受的解决办法。在各方就此达成共识之前，美英澳不得推进相关合作，机构秘书处也不得擅自同三国商讨所谓的核潜艇合作保障监督安排。

理事会成员对中方的发言反应热烈。俄罗斯、埃及、巴基斯坦、马来西亚、伊朗、古巴等10多个国家发言支持中方立场和主张，还有许多国家对美英澳核潜艇合作表达了关切。

在会后举行的联合记者会上，中、俄代表重申，美英澳核潜艇合作危及国际核不扩散机制、全球战略平衡与稳定以及战后国际安全秩序。俄方代表指出，如果澳大利亚获得大批武器级核材料，将严重冲击国际核不扩散体系。三国合作不仅违反全面保障监督协定相关准则，也将对美俄《新削减战略武器条约》、《南太平洋无核区条约》造成严重消极影响。三国对国际社会隐瞒核潜艇合作进展，极其不透明，必须及时通报有关情况。

需要强调指出的是，国际原子能机构理事会增设有关美英澳核潜艇合作的议题，反映了广大机构理事会成员国对此事的严重关切，是朝着妥善解决相关问题迈出的正确一步。中方敦促三国倾听国际社会呼声，撤销有关错误决定，重视履行国际核不扩散义务，多做有利于地区和平稳定的事。

印度广播公司记者：据巴基斯坦媒体报道，上周瓜达尔地区暴发抗议，反对向中方拖网渔船发放过度捕鱼权，称此举无益于当地居民，并对当地渔民生计造成负面影响，你对此有何评论？

汪文斌：我不掌握你提到的具体情况。

我想再次强调，中巴经济走廊建设长期聚焦民生发展，惠及当地百姓民生和福祉，受到当地人民热情欢迎。中方愿同巴方一道，推进走廊建设继续高质量向前发展，为当地民众带来更多福祉。

总台央视记者：近日，中国援助建设的非洲疾病预防控制中心总部一期项目主体结构封顶仪式在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴南郊的项目现场举行。发言人能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：11月26日，中国援建的非洲疾病预防控制中心总部一期项目主体结构封顶仪式成功举行。该项目去年12月开工，总建筑面积达2.35万平方米。大家应该能感受到，在短短不到一年时间里，中方施工人员和当地民众密切配合，克服疫情影响，取得这样的进展十分不易，也是中非合作深入推进的范例。该项目建成后，将成为非洲大陆第一所拥有现代化办公和实验条件、设施完善的全非疾控中心，为加强非洲疫情防控作出重要贡献。

中方始终奉行真实亲诚对非政策理念和正确义利观，同非洲国家在发展道路上团结合作、携手同行。新冠肺炎疫情无法阻挡中非合作的脚步。非洲疾控中心总部大楼项目的顺利封顶，就是疫情形势下中非兄弟情谊和友好合作精神的真实写照。疫情发生以来，中方第一时间驰援非洲，目前已累计向非方提供了近2亿剂新冠疫苗，援助了120批次抗疫物资，覆盖非洲53个国家和非盟。中方积极支持减轻非洲国家债务负担，已同19个非洲国家签署了缓债协议或就此达成共识。

中非合作论坛第八届部长级会议即将在论坛非方共同主席国塞内加尔召开。中方将同论坛54个非方成员共同评估2018年论坛北京峰会后续成果落实和中非团结抗疫成果，规划今后三年及更长一段时间中非关系发展方向，不断充实中非全面战略合作伙伴关系的时代内涵，为构建新时代中非命运共同体注入强劲动力。

彭博社记者：据当地媒体报道，乌干达正寻求修订与中方在2015年签订的一项贷款协议，以确保乌不会失去对本国唯一国际机场的控制权，外交部对此有何评论？

汪文斌：乌干达是中国在非洲的重要合作伙伴，中方同包括乌干达在内的非洲国家开展合作，一贯秉持公开透明、平等互利原则。中方根据乌方需求和意愿，在力所能及的范围内为两国合作项目提供融资支持，每一笔资金支持都经过深入的可行性研究和市场化论证，所有贷款协议均由双方通过协商自愿签订，所谓中国金融机构扣押并接管乌方项目和资产纯属恶意揣测，毫无事实依据。事实上，从来没有一个中非合作项目因为债务问题而被中方“接管”或“没收”。希望彭博社能够在报道中向广大读者阐明这一事实。中方愿继续在互利共赢基础上同乌干达和广大非洲国家开展基础设施等领域合作。

《北京青年报》记者：在中断了5个月之后，伊朗核问题全面协议恢复履约谈判将于今天在维也纳重启。中方对此有何期待？

汪文斌：中方欢迎重启伊朗核问题维也纳谈判。这是各方共同努力的结果，体现了各方维护全面协议的共同意志，符合国际社会的普遍期待。

中方坚定致力于维护伊核问题全面协议，高度重视恢复履约谈判。一段时间以来，中方在不同层面、通过各种方式，与俄罗斯、伊朗、英国、法国、德国、美国、欧盟等主要各方进行了密集沟通协调，目的就是推动谈判尽快重启并取得进展。

随着谈判重启，伊核问题政治外交解决迎来新的契机，同时也面临新的严峻挑战。中方希望有关各方抓住机遇，进一步加大外交努力，充分体现善意和灵活，争取早日取得积极成果。我们对推进谈判进程有以下四点主张：

一是要秉持正确的谈判逻辑。美国作为伊核危机的始作俑者，理应彻底解除所有对伊朗及中国等第三方的非法单边制裁，伊方则在此基础上恢复履行核领域承诺。所有各方均应坚持公平正义，为实现上述目标创造良好条件。

二是要尊重各方的正当权益和合理关切。谈判应坚持相互尊重，寻求互利共赢，恢复全面协议各方权利和义务的平衡，促进地区和平稳定。各方同伊开展正当经贸合作的权益应该得到尊重。

三是要采取务实灵活的谈判策略。中方赞同在既往谈判共识基础上推进谈判。同时，应坚持平等协商，发挥政治智慧，创造性地解决谈判未决问题，争取早日达成协议。

四是要坚持政治外交解决方向。各方均应保持客观理性，维护谈判进程，避免过激言行干扰外交努力。

中方将继续践行真正的多边主义，以建设性姿态参与下阶段谈判，全力推动全面协议早日重返正轨。我们愿在相互尊重和平等互利的基础上，同所有各方开展建设性合作。

(责编：于洋、刘慧)