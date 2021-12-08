张薇薇

近日，美国官方正式表态要“外交抵制”2022年北京冬奥，这是美国政府上演的又一场国际政治秀。

自今年初上任以来，美国利用七国集团、四方安全对话、美欧峰会等多边机制反复炒作涉疆、涉港的所谓“民主”“人权”问题。从竞选开始就大造声势要召开所谓“民主峰会”。此次“外交抵制”北京冬奥与上述操作同属一脉，本质就是煽动国际反华舆论，大搞意识形态对抗。不过，不管换着锅炒还是夹着酱炒，拜登政府兜里的那点底料终究还是那几颗空洞、干瘪的“豆子”。那些涉疆、涉港的污蔑和谎言看似蹦跶一时，在铁证如山的事实面前也终将归于冷却，被扫入历史的故纸堆。

奥运会是全球体育界的盛事，其遭遇政治操弄，并非首次。冷战期间，规模不同的“抵制奥运”行为发生过数次，其主要结果，是给运动员和大众心中留下永远的遗憾和创伤。

冷战后，国际政治极大缓和，利用奥运煽动政治对立的情况几乎消失。不仅如此，1992年国际奥委会和联合国还根据古希腊奥运会神圣休战的传统共同发起名为“奥林匹克休战”的国际和平倡议。1994年利勒哈默尔冬奥会时，巴尔干地区、苏丹和格鲁吉亚都达成停火协议。1996年亚特兰大奥运会期间，在阿富汗和伊朗实现了小范围停火。2000年悉尼奥运会、2004年雅典奥运会和2008年北京奥运会，朝韩体育代表团高举“朝鲜半岛旗”共同入场，传为佳话。这些奥林匹克精神超越政治纷争的高光时刻，给人们带来鼓舞，永载史册。今年12月2日，第七十六届联合国大会再次以协商一致的方式通过173个会员国联名签署的“北京冬奥会奥林匹克休战决议”，敦促各国在本届冬奥会开幕前7天至闭幕后7天的时间内实施奥林匹克休战。

不过，美国似乎从不在意“奥林匹克休战”。1998年日本长野冬奥会时，美伊关系紧张。1月，美国总统克林顿发表声明称准备对伊拉克采取军事行动，还表示不会因奥运会而延迟袭击伊拉克。后经国际奥委会主席萨马兰奇和冬奥承办国日本反复劝说，美国才终于同意休战。但到2004年雅典奥运会时，美国再懒得顾及什么奥林匹精神，自己签署的“休战决议”墨迹未干，就出尔反尔，对伊拉克大打出手，成为永远抹不去的污点。

奥林匹克不仅是体育的盛会，更穿越时空承载了人类对促进和平、友谊、团结和公平竞赛的追求。美国政府满脑子政治博弈，屡屡将体育运动政治化，终究不得人心。这次美国自知理亏，搞出个“外交抵制”的新名词。美国运动员照常参赛，但美国官员不参加，这摆明了是既要享受奥运的实惠又要赚足“抵制”的噱头。美国的官员并未收到邀请，却高调宣布不参加，是不是太过矫情？

接下来一段时间，美国的“死党”们可能还会跳出来，把“外交抵制”的调调再抬一抬，但义不正终究言难顺，那些基于意识形态偏见和赤裸裸谎言的政治秀最终只会是一场小规模的闹剧，遭到人民厌弃，在奥运史上终将留下笑柄。

中国反对用竞争定义中美关系，更坚决反对利用全球体育盛事煽动国际政治对立，达到政治图谋。无论如何，中国都会办一届成功的冬季奥林匹克运动会，为全球顶级运动员带去顶级的赛事体验，将奥林匹克精神弘扬光大。

从确定承办2022冬奥会的那一刻起，北京就在精心准备，从高标准冰雪场馆的建设到大众冰雪兴趣的培养，从审慎制定疫情防控措施到为运动员提供精致贴心的保障服务，北京冬奥会的筹备工作获得包括国际奥委会在内的国际社会的高度认可。

北京将兑现承诺，向世界呈现一台简约、安全但绝对精彩的冬奥盛会，一如2008年北京奥运会那样，在奥运史上刻下中国人的热情和努力。

（作者系中国国际问题研究院国际战略研究所副所长、副研究员）

(责编：王禹蘅、常红)