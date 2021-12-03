人民网联合国12月2日电 （记者李晓宏）当地时间12月2日，第76届联大协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，173个国家参与共提，创下近几届冬奥会休战决议共提国数量新高。中国常驻联合国代表张军大使在会上介绍了决议草案内容，并在会后向媒体进行吹风，强调联大协商一致通过休战决议并获得广泛支持，体现了国际社会对北京冬奥会成功举办的热情和信心。

张军表示，这是中国继2008年北京奥运会休战决议后，时隔14年第二次向联大提交休战决议。决议呼吁会员国以体育促进和平、对话与和解，在奥运会开幕前7日至闭幕后7日遵守奥林匹克休战。决议亮点是增加了北京冬奥会和冬残奥会的愿景和理念，还针对严峻的新冠肺炎疫情形势发出了加强抗疫合作的呼吁。

张军强调，当前新冠肺炎疫情持续肆虐、全球性挑战层出不穷，办好北京冬奥会和冬残奥会具有更加特殊、更为重要的意义。我们比以往更需要坚持奥林匹克精神，更需要维护团结，更需要加强合作。联大协商一致通过休战决议并获得广泛支持，向世界发出了强有力信号，充分体现了国际社会对中国成功举办北京冬奥会的信心，体现了对各方共同努力向世界展现一场高水平冬季奥运盛会的期待，体现了各国人民团结合作、共同构建和平美好世界的决心和追求。

张军表示，奥运会是运动员的主场，是全人类的盛会，不同国家、不同种族、不同宗教的人们同台竞技，相互竞争，更彼此帮助，共同提高，目标就是追求“更快、更高、更强、更团结”。《奥林匹克宪章》早就明确提出“体育运动政治中立”原则。我们愿同各国人民一道，摒弃一切有悖于奥林匹克精神、有损于奥林匹克运动发展的错误言行，呼吁各国以北京冬奥会为契机，以对话消弭分歧，以合作替代对抗，增进相互理解，维护世界和平与发展。

张军强调，再过64天，奥林匹克火种将在国家体育场“鸟巢”再次点燃。北京将成为全球首个举办夏季和冬季奥运会的“双奥之城”。中国政府高度重视北京冬奥会和冬残奥会筹办工作。在国际奥委会和各国大力支持下，各项工作进展顺利。中国有信心有能力为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

张军表示，我们坚持安全办奥。面对疫情威胁，中国政府坚持以人民为中心，本着对中国本土民众、全体运动员和参赛人员生命健康高度负责的态度，坚守安全底线，把疫情防控放在首位，制定科学精准的防疫政策。中方同国际奥委会发布了第一版防疫手册，将采取远端防控、闭环管理、疫苗接种等必要措施，确保各方安全。同时，我们将尽力提供周到服务，为参赛各方创造良好赛事体验。

张军强调，我们坚持绿色办奥。北京冬奥会致力于实现碳中和，创造了多项“第一”：将是首届在经济、环境、社会三方面全面推进国际奥委会可持续性政策的赛事；在奥运历史上首次实现全部场馆100%使用绿色电力；在奥运历史上首次大规模使用碳排放趋近于零的二氧化碳制冰技术。85%的赛事用车为清洁能源车辆。

张军表示，我们坚持共享办奥。冰上场馆中仅国家速滑馆“冰丝带”为新建场馆，其余均为改造北京2008年夏奥会既有场馆，实现冬夏项目双转换。北京首钢搬迁后，现已改造为冬奥会比赛场地滑雪大跳台。各赛区场馆均已制定赛后利用计划，将为当地民众和奥林匹克运动带来长久收益，北京冬奥会“带动三亿人参与冰雪运动”的愿景正逐渐变为现实。

张大使强调，我们坚持开放办奥。中国在筹办过程中与各国和国际体育组织通力合作，就场馆建设、赛事组织等保持密切沟通。今年10月至12月，北京将举办10场国际测试赛、3次国际训练周，预计有2000名境外运动员和工作人员参与实测，对北京冬奥会进行实战检验。

张军表示，我们坚持廉洁办奥。中国政府自申办之日起即严格预算管理，控制办奥成本，加强反腐倡廉，强化过程监督，并对使用兴奋剂、违反体育道德等行为“零容忍”，致力于把北京冬奥会办成一届像冰雪一样干净、纯洁的体育盛会。

张军强调，“一起向未来”是北京冬奥会和冬残奥会的主题口号，也是中国践行奥林匹克新格言的行动方案。让我们共同期待，奥运圣火的再次点燃，让我们共同期待，奥运健儿的精彩时刻，让我们携手前行，弘扬奥林匹克精神，点燃人类的希望之火，一起迈向更加美好的未来。2022年2月，北京冬奥会欢迎你。

俄罗斯、法国、巴基斯坦、埃及、卡塔尔、摩纳哥、希腊、摩洛哥、新加坡、委内瑞拉、白俄罗斯、马尔代夫、柬埔寨、越南、哥伦比亚、塞浦路斯、埃塞俄比亚、津巴布韦、巴林、厄瓜多尔、叙利亚、尼加拉瓜等20多个国家在会上发言支持中方提交的奥林匹克休战决议，赞赏中方在磋商中展现的包容、透明和建设性态度，祝贺休战决议顺利通过，相信在中国出色的组织下，北京冬奥会一定会取得圆满成功。

俄罗斯、白俄罗斯、叙利亚等还强调，北京冬奥会的口号“一起向未来”，体现出当前国际社会需要的团结和韧性，少数政客鼓噪“抵制冬奥会”，实质是政治操弄，违反奥林匹克精神，呼吁各方反对体育政治化，以北京冬奥会为契机增进对话，化解矛盾，促进合作。

国际奥委会常驻联合国观察员莫里诺宣读了因疫情无法与会的国际奥委会主席巴赫的讲话。巴赫表示，感谢中方提交奥运休战决议，感谢参与共提的国家。决议的顺利通过，象征着各国对于奥林匹克精神的支持，对和平的渴望，这也是当前维系分裂世界的人性纽带。“体育运动政治中立”原则对奥运会的成功至关重要。感谢中方作为东道国为冬奥会所作的精心筹备。中国的高效组织和绿色理念让人印象深刻，所有冬奥会场馆都将使用清洁能源，并将在赛后延续，带动三亿中国人参与冰雪运动。国际奥委会对北京冬奥会成功举行充满信心，北京冬奥会将开启冬季运动新时代。

联大会议前，联合国“体育之友”小组举行会议。国际奥委会主席巴赫以视频连线方式出席并发言。巴赫表示，我们正处在前所未有的时代，在这样的时刻，我们对北京冬奥会的举办充满期待。中方提出的奥运休战决议，向世界传递奥林匹克精神，即超越纷争与差异，人类和谐共处，运动员和平竞赛。决议也明确认可，奥运会超越政治，让人们紧密相连。当前，北京冬奥会筹备进展顺利，北京奥组委工作成效显著。各项测试赛成功举办，场馆条件超越最高水平，采用全新可持续标准，为运动员提供了最佳竞技条件和周到的服务。面对严峻的疫情形势，中方积极采取一系列有效应对举措，为参赛者和观众营造安全健康的环境。

奥林匹克休战是国际奥委会根据古希腊奥运会神圣休战的传统发起的一项国际和平活动。1993年，第48届联大通过了国际奥委会倡议提交的决议草案，呼吁联合国会员国在奥运会开幕和闭幕前后各一周以及奥运会期间，根据国际奥委会的要求遵守奥林匹克休战。此后，联大连续14次以协商一致方式通过休战决议。

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