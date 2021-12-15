高歌 刘宁 赵晨 吕强 李安娜 吴超岚 彭昱凯

“敦，大也。以其广开西域，故以盛名。”唐人李吉甫编撰《元和郡县图志》中如是说。敦煌是世界四大文明交汇地，境内史前文化、边塞文化、北方少数民族文化、丝绸之路文化资源丰富，是名副其实的中华民族文化资源宝库，堪称华夏文明的地理坐标。近日，人民网多语种报道团队走进敦煌，探索这颗丝路明珠的神秘魅力。

筚路蓝缕描绘传奇 莫高精神代代传承

大泉河水奔流千年，见证了莫高窟的兴衰往事，也见证着莫高精神的薪火相传、生生不息。

坚守大漠、勇于担当、甘于奉献、开拓进取，70余年来，敦煌研究院在这片承载着千年历史的厚土上从小到大，从弱到强。一代代莫高窟人筚路蓝缕，以赤忱初心书写出莫高精神。而莫高窟人不只是常书鸿、段文杰、樊锦诗，也是无数甘于寂寞的奉献者，我们或许并不知道他们的名字。

敦煌研究院文物保护修复工作者刘涛在工作现场。人民网 吕强摄

“我从1986年开始在莫高窟工作，今年已经35年了。”敦煌研究院文物保护修复工作者刘涛说，“辛苦是肯定的，洞窟里面气温比较低，有时候也比较脏。但是最终把破败的遗迹修复以后，成就感特别强。看到最后的成果，前面吃的苦都是值得的。”

正是刘涛这样的莫高窟人，将莫高精神代代传承。究其起源，或许早在千年之前，莫高精神就渗透于莫高窟人的骨血之中。

“莫高窟这些真正的绘画专家，没有留下任何自己的东西。”在修复工作中，刘涛从未停止过对古代匠人技艺的赞叹，也不时在陷入深思后感慨，“古时候的技师留下了杰出的作品，却都没有留下名字。对我们来说，留下名字也不重要，重要的是把它修好，一代代传承下去。”从古至今，是数不清的莫高窟人用虔诚的心，在烈日沙尘、风霜雨雪中创造了恢弘的遗迹，也正是敦煌凛冽的风，磨砺出莫高窟人虔诚的心。

光热发电助力“双碳”目标 “一带一路”合作创新机

阳光，或许是沙漠和戈壁最不缺的东西。如今，在敦煌的茫茫戈壁上，阳光给了我们另一种关乎未来、超越想象的答案。

敦煌向西约20公里处，被称为“超级镜子发电站”的敦煌100兆瓦熔盐塔式光热电站在戈壁滩上闪耀。电站内的1.2万多面定日镜以同心圆状围绕着260米高的吸热塔，镜场总反射面积达140多万平方米，设计年发电量达3.9亿千瓦时，每年可减排二氧化碳35万吨，是我国目前建成规模最大、吸热塔最高、可24小时连续发电的100兆瓦级熔盐塔式光热电站。

敦煌光电产业园区内景。人民网 彭昱凯摄

在敦煌这片土地上，现代科技的起源也在历史中有迹可循。“这个项目的技术原理是凹面镜，我们祖先3000多年前就已经在大量使用这种技术。”首航高科能源技术股份有限公司董事长黄文博说，古代的“阳燧”即是如今光热电站的起源。“这种技术不只是简单停留在故事里面，现今已经有大量的出土文物。从文字记载来看，当年它被用来起火。我们现在的大型技术的原理相同，只不过用了很多现代化的设计工具、制造工具和控制技术。这实际上就是老祖先运用太阳的一种智慧，我们只不过用现在的技术来放大，这是对祖先技术的一种传承，也是现在科技的一种发展和应用。”

“太阳能热发电是一种清洁的可再生能源发电方式，因其良好的储热性能和类似于火电的电力品质，对构建新能源电力系统至关重要。”黄文博认为，作为一种清洁电力，光热发电将在推进实现“双碳”目标中扮演重要角色。

敦煌适宜的气候和地形地貌，为光热电站的发展创造了有利环境。“一带一路”沿线很多地方也同样具备这种条件。“敦煌是‘一带一路’的一个重要节点，又是一个国际热门的旅游目的地，我们希望通过这些‘机遇’，把这项技术带到全世界进行推广。未来我们会在更多太阳能充沛的地方进行合作，让更多‘一带一路’沿线国家和地区运用上清洁稳定的能源。”黄文博说。

丝绸之路咽喉重镇 文明交汇传播中国故事

丝绸之路开通后，以丝绸为代表的中国古代文明，冲破了大漠冰峰、火洲风库的地理阻隔，开始向西域及中亚西亚各国传播。敦煌，丝绸之路的咽喉，是四大文明的交汇地，是中西交往的历史见证。

自张骞通西域后，公元前111年汉武帝建立敦煌郡以来，敦煌就是一个多民族并存、多元文化共处的地区。亚欧大陆诸文明及多重交通网络在此交汇，是中国一体多元的区域文化重镇，也是古代中国与世界文明交往最频繁、影响最深远的地区，被誉为“华戎所交大都会”。也正是在此，孕育了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。

悬泉置、玉门关作为丝绸之路上重要的驿站、关隘，留存的大量丝绸、纸张、铁器等文物，见证了丝绸之路上中西经贸交流的兴盛，构勒出一幅波澜壮阔的多民族生活画卷。“这些遗产真正体现了自古以来我们国家强大的治理能力，和中华民族在国际上的大国责任和担当。”敦煌博物馆馆长石明秀说，“敦煌文化的确在古代传播了中国声音，讲述了中国故事，成为四大文明的交汇之地实至名归。”

敦煌博物馆馆长石明秀。敦煌博物馆供图

“敦煌博物馆生动讲好中国故事、传播好中国声音，就是因为敦煌文化拥有国际交流的底色。”石明秀认为，文明交流互鉴的理想境界是“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”，敦煌文化开放包容、崇高唯美、向善守正、谦恭和谐的特质正是这一境界的生动体现。“中西方文明通过丝绸之路交流互鉴，中国的文化和思想也深刻影响着人类文明的进程。”石明秀说。

播撒敦煌文化的种子 民心相通“美美与共”

“做敦煌文创的这几年，我深深感觉到文创产品对于文化传承的重要性。莫高窟以至于敦煌文化博大精深，专业度非常高，大部分普通人怎样去触摸这种文化呢？通过文化创意产品就是最有效、最直接、最受欢迎的一种方式。”敦煌文旅集团董事、敦煌工美文化创意有限责任公司总经理刘霞霞说。

“飞天”元素文创产品。敦煌文旅集团供图

近年来，文创产品在年轻人中不断走俏，不仅让博物馆等机构一改略显严肃的旧貌，也让传统文化焕发生机。“我们做敦煌文创产品的初心就是传统文化的现代复兴，让传统文化产品化、生活化、用品化，真正让文化能够穿在人的身上，用在生活当中。”刘霞霞说。

“我认为文创产品是文化的重要载体，我们要把它带到千家万户，带到年轻人心中，播撒敦煌文化的种子。”石明秀认为，人民群众对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。作为文保工作者，探索能够为经济社会发展服务的优质文化产品，是肩上的责任。也正是因为他们的努力，让文物、博物馆成功融入当今经济社会发展。“数年来，在文物保护事业中我发现，原来博物馆也能够融入到经济和社会发展大潮中，尤其是得到了年轻一代的关注，这也颠覆了我们对传统文化的认识。”

丝绸之路，是一条民心相通之路。文化的传播能够影响到人民的融通，但民心相通不只是文化的交流，还基于彼此欣赏和理解。“我始终认为，文化的传播不仅影响当下，而且一定是跨越时空、全方位的影响。我们注重传播的建设，就是要把敦煌文化深入到国内国际，把饱含文化的正向的产品奉献给人民大众，让文化之美为大众共享。”石明秀说。

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