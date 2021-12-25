本报记者 贾平凡

同济大学中国战略研究院院长、政治与国际关系学院院长 门洪华

总体国家安全观研究中心办公室主任、中国现代国际关系研究院世界政治所所长 陈向阳

中国社会科学院世界经济与政治研究所外交政策研究室首席研究员 薛 力

2022年的脚步越来越近了！在新年的钟声即将敲响之际，“世界怎么了，我们怎么办”的时代之问依然萦绕世界。回望2021年，新冠肺炎疫情深刻改变世界，国际格局加速演变，全球治理面临前所未有的挑战。展望2022年，世界形势将往何处去，国际格局将如何裂变，全球治理将如何推进？岁尾年初，本报将推出“年终专稿”系列稿件，敬请垂注。

——编者

世界多极化深入发展既是历史发展的大势，也是国际社会的普遍期待。虽然新冠肺炎疫情深刻改变人类社会，但世界多极化、经济全球化、国际关系民主化的大方向没有改变。随着新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，国际力量对比正加速朝着趋于均衡的方向发展。中国是世界多极化的坚定支持者和积极推动者，倡导各方共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

2021年，哪些国际事件深刻影响世界多极化进程？2022年，国际局势又有哪些趋势值得关注？围绕世界多极化的一系列问题，本报记者采访3位专家，一一为您解读。

2021年，世界多极化进程有哪些新变化？

日本《读卖新闻》刊文称，未来20年将是由美国一个超级大国主宰世界向着“多极化时代”过渡的时期。今后15到20年，不太可能发生某一特定国家实力崛起取代美国并主导构建国际新秩序的事情。新兴国家预计优先考虑的将是保持经济增长维持政治稳定。美国很可能会应其他国家的要求继续介入冲突或全球性课题，但态度并不积极。

门洪华：2021年，世界百年变局深入发展，新冠肺炎疫情持续肆虐，国际形势和外部环境加速演变。一方面世界仍处于动荡变革期，国际力量对比深刻调整，单边主义、保护主义、霸权主义和强权政治对世界和平与发展威胁上升，逆全球化思潮上升，不稳定性不确定性显著上升，世界还会继续呈现乱象。另一方面，世界多极化加速发展，美西方已不能维持在国际格局上的许多主导权。世界多极力量对比向更加均衡方向发展，发达国家主导的国际政治经济秩序越来越不适应国际关系新现实。

2021年，一些国际事件深刻影响国际格局：一是美国大搞“小圈子”，美英加澳新“五眼联盟”、美日印澳四方机制、美英澳三方安全伙伴关系和所谓“民主峰会”，大搞团团伙伙，纠集盟友围堵中国；二是拜登政府上台之后，美、俄、欧三边的紧张互动，美俄和俄欧矛盾持续加剧，再次把俄罗斯逼到墙角；三是RCEP顺利推进，为亚洲经济合作注入新动力；四是美国从阿富汗仓促撤军，将更多精力投入印太地区大国博弈，增加了中东地区和印太地区局势动荡的风险。

陈向阳：2021年，世界局势错综复杂，积极和消极的因素并存。这主要体现在以下几个方面：中国共产党隆重纪念建党百年，宣布实现第一个百年奋斗目标，召开十九届六中全会和出台《国家安全战略（2021—2025）》，开启第二个百年奋斗目标新征程，民族复兴扎实推进，彰显国际正能量；全球疫情持续，气候变化加剧，非传统安全挑战在国际安全格局中的地位持续上升；美国仓促撤军阿富汗，同时加紧在印太方向拉帮结派围堵中国，加剧中美博弈和地缘角逐。

新冠肺炎疫情对国际格局演变产生了重大影响：一是重塑大国力量对比，疫情不仅全面检验了各大国的综合实力，而且加速了多极化进程。美国抗疫相当失败，持续严重的疫情及政治极化内耗重创美国霸权。今年是冷战结束30年，持续多年的多极化取得实质性突破，冷战后形成的“一超多强”格局正在被“不均衡的多极”新格局取代。在美、中、俄、欧四大力量中，美国的分量仍然相对最大；二是催生大国关系组合新变化，美国顽固地以中国为主要对手，包括将抗疫政治化，围堵排挤中国，致使大国竞争日趋激烈。

薛力：2021年，美国拜登政府上台后，外交上改变特朗普时期单打独斗的做法，改为拉帮结派、联合盟友和伙伴国，构筑新的铁幕，打压其认为的战略竞争对手。当前，世界格局的显著特征是，不同文明之间呈现出既竞争又合作（简称“文明竞合”）的状态。

一是拜登政府接任后，整体上延续了美国前任政府在全球战略收缩的态势，强化在部分地区的选择性投入，同时要求其盟国和伙伴国承担更多责任和义务。在国际事务中，美国不再“兜底”。这意味着作为全球唯一的超级大国，美国的角色正从世界的领导者转变为世界的协调者。对于一些地区事务，美国会选择性介入，但不是冲在第一线，而是更多在幕后操盘，通过提供信息情报、实施经济制裁等方式达到目的。

二是欧洲近年来在国际事务上，更强调在多边合作中发挥自身作为规范性的力量的作用，以展示其比较优势。

三是民族主义思潮在全球崛起。越来越多的国家开始强调自己的文化独特性，提升自身文化在世界的影响力。随着美国战略收缩政策的逐步实施，暂时没有一个国家或者文明能领导世界，世界进入多文明竞争时代。但和平与发展仍是时代的主流。

四是随着大国博弈不断加剧，美西方国家试图在不同议题上构筑排他性俱乐部，“新西方主义”的色彩越来越明显。

近年来，推动国际格局演变的主要因素有哪些？

美国《国家利益》杂志网站刊文称，美国向印太地区的转向可能进一步分裂全球。文章称，公开的竞争只会迫使世界分裂成不同阵营。承认多极化而不是两极化，才是美国所处的当前和未来的现实，反而符合美国的利益。认识到这一点就意味着放弃战略竞争。

门洪华：近年来，美国推动大国竞争回归，但和平发展大势未改；全球化进程虽受挫折，但其趋向仍然是积极的，新型全球化必将体现超越性和先进性；新冠肺炎疫情持续肆虐，使得全球性问题越来越突出，联袂应对全球挑战的呼声愈加强烈；地区合作受到更大关注，地区意识和地区认同愈加强烈。

在地区合作更被看重的同时，两种全球化主张正在角力，一种是美国以贸易保护主义为主导的俱乐部式全球化，一种是中国所主张的以多元一体、共生包容为主要特征的新型全球化。世界正在发生从旧全球化向新全球化的转换，中美战略博弈成为焦点所在。在全球化前景未明的时期，是各方力量博弈以发挥自身建设性作用的最佳时机。与此同时，世界经济衰退情势会催生新的发展动力，新技术新产业加速发展为下一轮经济增长准备了条件。

陈向阳：国际格局多极化是一个长期而复杂的历史进程，推进其深入发展的因素有很多。首先是多极化进程的自身逻辑和内因，各主要力量采取的战略和政策引发了各不相同的发展走势，总体呈现为新兴大国相对上升、西方大国相对下降的态势；其次是经济全球化，顺应全球化并且趋利避害的国家地位上升，故步自封乃至逆流而动的国家地位下降；再次是新科技革命，拥抱新科技革命、自强不息的国家地位上升，反之地位下降；最后则是新冠肺炎疫情的加速器作用，严格与科学抗疫的国家经济复苏成效卓著，放任自流、抗疫不力的国家社会发展出现混乱，中美抗疫形成鲜明对照。

薛力：2008年全球金融危机爆发后，美国做世界领导者的主观意愿与客观能力都明显下降，导致多极化趋势加速。

近年来，推动国际格局演变的主要因素：一是文明认同的力量加剧了文明内卷。越来越多的文明强化自己的文化认同，导致不同的国家采取一些竞争手段强化本文明的力量；二是逆全球化思潮正在推动全球化重组。长远来看，即使出现一些旋涡和逆流，世界经济全球化的大潮依然难以阻挡；三是随着美国推行“印太战略”，印太地区的军事对抗态势不断上升；四是覆盖全球的国际组织的作用正在弱化，包括联合国、世贸组织等。而随着共同利益的变化，一些功能领域正在诞生新的国际机制，如气候变化、能源安全等。

新冠肺炎疫情并没有从根本上改变国际格局，只是催化了原有格局的演化。疫情在有些方面减少了合作，在有些方面推进了合作，在有些方面减少了竞争，在有些方面又强化了竞争。

2022年，国际局势有哪些趋势和事件值得关注？

据法新社报道，12月20日，世卫组织总干事谭德塞呼吁全世界团结起来，“2022年必须是我们结束这场疫情大流行的一年。”

新加坡《联合早报》12月12日刊发国际特稿，分析当下全球形势，指出全球面临严重的、迫在眉睫的人道主义危机，其中，阿富汗形势最为严峻。据联合国预计，2022年，全球每29人中，就有约1人需要人道援助，创下新高纪录。新冠肺炎疫情大流行对发展中国家造成沉重打击、平民百姓依旧最受冲突影响，赤贫人数正在急剧上升。

门洪华：展望未来，随着疫情管控的加强，新科技革命将进入拓展期，新一轮全球化浪潮必然到来。新科技革命和产业革命将导致新的分化组合，发达国家与发展中国家的关系将迎来新的挑战和机遇。在传统的地缘战略博弈依旧积累的情势下，技术政治的导入将重塑国际关系，使得大国在科技前沿创新和国际规则标准两个领域展开深度竞争，并推动产业革命的升级提速。

此外，随着中美战略博弈的深化，大国关系迎来新变革。当前，大国竞争主要在中国、美国、俄罗斯、日本、印度和欧盟之间展开。随着美国针对中俄的战略竞争全面展开，日本进一步与美国实现“战略捆绑”，欧盟的“战略自主”倾向和印度的战略调整方向愈发引起各界关注。大国关系的复杂性将进一步展现。

陈向阳：2022年，有以下国际大事值得关注：一是中国主办冬奥会，召开中共二十大，主办金砖国家峰会，进一步向国际社会传递正能量；二是美国将举行中期选举，民主党面临严峻挑战，美国为内政需要可能对外挑事，包括加大对华施压；三是乌克兰与俄罗斯剑拔弩张，俄欧、俄美博弈激烈；四是全球疫情总体逐步缓和，但局部不时反弹，世界有望迎来“后疫情时代”，但疫情“后遗症”严重。

根据中国现代国际关系研究院即将发布的《国际战略与安全形势评估2021/2022》，“2022全球十大趋势”课题组提出了2022年的十大国际趋势：全球疫情趋缓多艰，带疫发展竞争突出；世界经济复苏多舛，新兴市场处境堪忧；大国竞合阴晴多变，中美博弈进入相持；阿富汗局势后患凸显，地区冲突危机潜伏；气候变化危害增大，减排博弈形势复杂；科技革命加速演进，前沿竞争更趋激烈；印太军备竞赛升温，国际军控较量复杂；多国选举轮番登场，内顾加重外溢加大；美国加紧拉帮结伙，秩序规则角逐加剧；中国崛起承前启后，大国担当引领世界。

薛力：2022年，新冠肺炎疫情可能会慢慢过去，世界多极化势头也会向更深入推进。而美国对华战略竞争势头也会更加强化和细化。

疫情冲击加剧了各国内部的矛盾、主要经济体之间的贸易摩擦、围绕后新冠肺炎疫情时期地缘政治主导权的博弈等，极大增加了2022年全球经济复苏的不确定性。在贸易和科技领域，发达国家将以所谓的国家安全为借口，不断增加与大型新兴经济体在经贸、金融和科技等方面交流的障碍，极大增加了国际局势演变的不确定性。

面对百年变局中的机遇和挑战，中国应如何应对？

彭博社称，2022年是具有深远政治意义的一年，摩根士丹利经济学家认为，过去的经验表明，中国将设法在政治改组之年超额完成经济成长目标。经济学家预计中国政府将采取更多措施确保经济增速达到5%左右，这足以使中国实现到2035年经济总量翻番的目标。

俄罗斯REGNUM通讯社12月7日刊文称，在世界范围内，应对众多全球性挑战，中国有最好的答案。

门洪华：鉴于百年变局的风云激荡，中国应推进全方位、多层次、立体化的战略布局：一是以塑造21世纪第二个重要战略机遇期为抓手，丰富、完善和统筹不同国家、地区和全球的国家战略体系；二是以深化国际合作为主轴，以推动国际共同发展为主线，以加强国际统一战线为抓手；三是全力应对美国的战略聚焦，以此为基础重组国际关系，提高国际合作、协调行动的水平；四是以经略周边、共建“一带一路”、深化与发展中国家的战略合作为基础，不断提高对外开放水平；五是以塑造新型全球化为抓手，积极发展全球伙伴关系，引领全球治理体系变革；六是强调文明互鉴，加强文明对话，促进中外民心相通。

陈向阳：当今世界正经历百年未有之大变局，多极化是大势所趋。美西方的国际主导权正在历史性地式微，以中国等为代表的新兴大国的战略主动权不断增强，导致世界地缘板块“东升西降”。面对加速多极化的国际格局，中国应直面挑战、拥抱机遇：一是顺应多极化大势，坚持国际关系民主化，反对唯我独尊、本国优先、倒行逆施的霸道强权，积极参与全球治理，提倡共同应对疫情、气候变化等全球性挑战和非传统安全威胁；二是呼吁国际社会加强团结合作、反对分裂，反对拉帮结派、党同伐异，共同推动构建人类命运共同体；三是从“后疫情时代”的多极新格局出发，积极运筹“多极外交”，均衡发展大国关系，稳步推进新兴大国合作，坚决反制霸道强权的围堵打压，不断扩大战略回旋空间。

薛力：冷战时期，美西方国家自认为是一种世界性的主导力量，因此对苏联及其盟友采取进攻性遏制政策。而现在，随着“东升西降”的态势显现，美西方国家无力采取进攻性遏制政策，转而构筑不同议题的防御性铁幕以保护自己与盟友。

面对美西方国家的围堵和打压，中国要做好以下几方面：一是保持战略定力，坚定推进经济全球化，推动全球发展倡议落地生根，不被美西方国家牵着鼻子走。二是聚焦发展，要坚持对内改革，不断提升经济发展质量和人民生活水平；要扩大开放步伐，在虚心学习国际先进经验的同时，学会用自己的比较优势去开展对外合作，即与其他国家互利共赢，比如，通过共建“一带一路”，帮助其他国家特别是发展中国家的发展。三是在与美西方国家缠斗的过程中，既要坚决捍卫中国的核心利益，如台湾问题、香港问题等，也要在大国博弈中展现灵活性，如通过适当的妥协让步促成不同功能领域的国际合作。

(责编：岳弘彬、牛镛)