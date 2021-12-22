本报记者 杨 迅 张远南 周 輖 于景浩

2021年，新冠肺炎疫情形势依然严峻，世界经济在脆弱中艰难复苏。“我们要坚持开放合作，促进贸易和投资自由化便利化，推动构建开放型世界经济，推动世界经济早日走出危机阴影。”习近平主席把握经济全球化发展大势，倡议各国扩大开放，共同反对单边主义、保护主义，为全球经济早日走出阴霾、推动人类走向更加美好的未来指明了方向。

不断改善营商环境，推动自由贸易试验区持续扩围；率先完成《区域全面经济伙伴关系协定》国内核准，申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》；提出全球发展倡议、推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效……中国坚持开放发展、合作共赢，推进范围更大、领域更宽、层次更深的开放，与各国共享发展机遇，共谋发展繁荣。

凝聚全球共识，彰显大国责任与担当

今年以来，面对一些国家搞单边主义、保护主义，中国对外开放没有止步。习近平主席在多个重要场合为经济全球化进程指明方向，为全球开放合作注入信心。

“要建设开放型世界经济，坚定维护多边贸易体制，不搞歧视性、排他性标准、规则、体系，不搞割裂贸易、投资、技术的高墙壁垒。”今年1月，在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上，习近平主席提出解决好时代课题的中国主张，引发国际社会热烈反响。

联合国贸发会议资深经济学家梁国勇表示：“中国始终支持经济全球化，坚定扩大对外开放，对增强各界信心、推动世界经济复苏具有重要意义。”南非金砖国家研究学者加亚·乔西认为，中国坚定维护多边主义和经济全球化，以实际行动推动构建人类命运共同体，彰显了负责任大国的担当。

南海之滨，万泉河畔。“开放是发展进步的必由之路，也是促进疫后经济复苏的关键。”“在经济全球化时代，开放融通是不可阻挡的历史趋势，人为‘筑墙’、‘脱钩’违背经济规律和市场规则，损人不利己。”习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上发表视频主旨演讲，为全球经济复苏开出“良方”。

“坚持发展优先”“坚持以人民为中心”“坚持普惠包容”“坚持创新驱动”“坚持人与自然和谐共生”“坚持行动导向”……在今年9月举行的第七十六届联合国大会一般性辩论上的重要讲话中，习近平主席提出全球发展倡议，强调携手应对全球性威胁和挑战，推动构建人类命运共同体。国际舆论普遍认为，这一倡议表明中国致力于推动全球发展迈向平衡协调包容的新阶段。

“中方提出全球发展倡议，是在向全世界分享中国发展经验。”马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，各方期待分享中国的发展成果和理念。在比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹看来，全球发展倡议必将为各国经济发展提供新的机遇，有力推动疫后全球经济复苏。

11月的上海，黄浦江畔，丹桂飘香。在第四届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中，习近平主席郑重宣示：“中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。”

一年来，中国以实际行动推动开放的大门越开越大，拿出一份份亮丽的“成绩单”：海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单出台，自由贸易试验区改革创新不断推进；从提出抓紧制定全国版跨境服务贸易负面清单，并在全国范围推进实施，到公布稳外资措施，推进数字经济、互联网等领域持续对外开放，外资准入持续放宽……

“中国将坚定不移同世界共享市场机遇，坚定不移推动高水平开放，展现了中国的决心和担当。”赞比亚大学“一带一路”联合研究中心主任桑德·恩加兰德称赞，中国主张和行动将为世界经济复苏注入强大动能，推动人类走向更加美好的未来。

推动对外开放，加快构建新发展格局

改革开放40多年特别是加入世界贸易组织20年来的实践表明，中国过去的经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展，也必须在更加开放的条件下进行。这是中国基于发展需要作出的战略抉择，同时也是在以实际行动推动经济全球化造福世界各国人民。

推动贸易和投资自由化便利化，深化区域经济一体化，巩固供应链、产业链、数据链、人才链，构建开放型世界经济，将在履约和谈判进程中继续压减外资准入负面清单，推动农业和制造业全方位开放，加大服务业开放力度……今年以来，中国推动更高水平对外开放的步履坚定、力度不减。

开放已经成为当代中国的鲜明标识。美国哈佛大学教授约瑟夫·奈表示，中国市场扩大开放让中国受益，也让其他国家从中受益。

今年是中国加入世贸组织20周年。

20年来，中国守信践诺，迈向更高水平开放。中国关税总水平由15.3%降至7.4%，低于9.8%的入世承诺；中国中央政府清理法律法规2300多件，地方政府清理19万多件，激发了市场和社会活力。经济总量从世界第六位上升到第二位，货物贸易从世界第六位上升到第一位……

20年来，加快自身发展的同时，中国积极同世界分享机遇。加入世界贸易组织以来，中国不断扩大开放，激活了中国发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水。中国已成为50多个国家和地区的最大贸易伙伴、120多个国家和地区的前三大贸易伙伴。近年来，中国经济对世界经济增长贡献率稳定在30%以上……

联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘说，加入世贸组织为中国经济发展带来巨大红利，中国履行入世承诺不仅助推国际多边经贸机制建设，也造福全球经济发展，这样的结果令人赞叹。

14亿多人口、超4亿中等收入群体，一个潜力巨大、持续升级的超大规模市场，是中国吸引外资的硬实力；着力推进高质量发展，坚定不移扩大对外开放，持续构建市场化、法治化、国际化营商环境，展现了中国引进外资的软实力。

今年以来，中国吸收外资持续保持两位数增长。前11个月，中国实际使用外资金额10422亿元人民币，同比增长15.9%，继续延续了稳中向好态势。外国在华企业真诚表示，中国市场潜力巨大、前景广阔。

德国汽车制造商宝马集团董事彼得说：“市场在哪里，我们的工厂就会设在哪里。”今年上半年，宝马在中国市场销售量同比大增42%。因为看好中国市场，近年来宝马持续加大对华投资，在沈阳构建起宝马全球最大生产基地。

中国美国商会和中国欧盟商会调查均显示，60%以上的受访企业计划增加对中国投资。来自中国美国商会、中国欧盟商会和中国日本商会的报告显示，2020年3个商会分别有56%、73%、63.5%的成员单位在中国实现盈利，不少企业在中国的收益高于他们全球市场的平均水平……

疫情背景下，服贸会、广交会、进博会，一个个开放合作平台彰显了中国开放市场、与全球共享机遇的诚意，成为中国畅通国内国际双循环的生动实践，勾勒出加快构建新发展格局的壮阔图景。

今年的服贸会，世界500强、行业龙头企业占比18%，比去年提高了9个百分点。今年服贸会首次将冬博会及体育文化融合展纳入体育服务专题，意大利作为主宾国受邀参展。意大利对外贸易委员会北京办事处首席代表布鲁诺表示，中国“对我们来说是首选的市场。希望借助服贸会，将意大利的冰雪运动文化带到中国”。

今年的广交会，重启线下展览，2.6万家企业和全球采购商线上线下参展。法国跨国零售集团欧尚的采购团队如愿找到了环境友好型产品和与5G相关的科技产品。采购经理安·卡索说：“这里展示了中国科技和产品的最前沿，我们能通过广交会更好地预测未来市场。”

今年的进博会，为更多高科技企业进入中国市场搭建了桥梁。以色列“便携式农场”、德国生物可降解设备、瑞士碳减排服务系统、意大利无人驾驶果汁贩售车、乌克兰不含反式脂肪人造黄油……多国企业看好中国正在实施的乡村振兴战略蕴含的巨大商机。来自发展中国家的特色产品也在这里找到前所未有的商机。卢旺达农民咖啡公司不仅在线卖空了备好的咖啡现货，还完成了超过4万包的预售。卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥当起了“带货主播”。该公司首席执行官戴维·恩加兰贝兴奋地说：“过去我们的产品出口量非常有限，现在通过中国电商平台，产品常常很快就销售一空。”

深化国际合作，践行真正的多边主义

今年11月，习近平主席出席亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议并发表重要讲话时强调：“要践行真正的多边主义，坚持对话而不对抗、包容而不排他、融合而不脱钩，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。”

深化区域与双边经贸合作，商签更多高标准自贸协定，创造性地设立中外人员往来“快捷通道”、物资运输“绿色通道”……一项项务实有力的举措，彰显中国进一步扩大开放的气魄和决心。

在全球疫情反复、全球供应链遭遇梗阻的背景下，今年前11个月，中国货物贸易进出口总值35.39万亿元人民币，同比增长22%。其中，对东盟、欧盟、美国等主要贸易伙伴进出口均保持两位数增长。中欧班列已实现月行千列、年行万列。1至11月，中欧班列共开行13817列，运送133.2万标箱，同比分别增长23%、30%，几年来已累计开行超4.7万列，成为贯穿欧亚大陆的国际贸易“大动脉”。

今年是“一带一路”倡议提出第八个年头。8年来，梦想的种子已成长为促进全球合作的繁茂大树。

因为开放合作，在中国公司参与运营和管理后，希腊最大港口比雷埃夫斯港摆脱困境，重焕生机。在这里工作了快50年的“老码头”瓦姆瓦基季斯见证了比港的复苏之路，他深有感触地表示：“中国倡议的‘一带一路’不是口号和传说，而是成功的实践和精彩的现实。”

因为开放合作，历经5年建设的中老铁路今年12月全线开通运营。从往昔马帮奔波在茶马古道，到如今铁路穿梭于崇山大川，这是中国西南地区与中南半岛超越时空的握手。老挝国家工商会执行副会长道旺·帕占塔冯激动地说，老中铁路帮助老挝实现“陆锁国”变“陆联国”，是老挝人民冀望已久的梦想坦途。

因为开放合作，中国的菌草技术不断走出国门，进入斐济、莱索托、南非等国，产生了显著的经济、社会、环境效益。在巴布亚新几内亚东高地省戈罗卡近郊，家庭主妇扎卡阿博里每天到自家菌草地采摘蘑菇。去年，仅种菇一项，扎卡阿博里年收入就翻了几番。她说：“通过种植蘑菇，我的生活得到了很大改善，再也不用为孩子缴学费、购置新衣物和其他日常用品感到为难了。”

…………

截至目前，中国已与145个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件，有关合作理念和主张写入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织等重要国际机制的成果文件。“一带一路”的国际影响力、合作吸引力不断释放，“朋友圈”越来越大，合作质量越来越高，发展前景越来越好。

埃及前总理谢拉夫认为，共建“一带一路”是一个所有合作伙伴共同思考、共同努力、共同受益的综合性国际合作机制，已成为中国坚持对外开放的生动证明。

孤举者难起，众行者易趋。在新冠肺炎疫情持续冲击世界经济的当下，阴霾未散，世界经济复苏前路坎坷，开放包容、合作共赢才是各国携手战胜疫情、推动世界经济复苏的人间正道。中国坚持高水平对外开放，致力于同各国共同发展，让开放的春风温暖世界。

《 人民日报 》（ 2021年12月22日 03 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)