人民网北京12月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持15日例行记者会。记者会实录如下：

香港电台记者：第一个问题，英国政府发布《香港问题半年报告》称，香港国安法出台一年多来，中国内地和香港当局借此打压香港反对力量，并要求中方遵守《中英联合声明》规定的法律义务。中方对此有何回应？第二个问题，英方报告还提到，截至今年9月底，已有8万多香港居民根据英方有关计划申请签证。中方有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，英方年复一年发表所谓报告，出于意识形态偏见对中国进行攻击抹黑，对香港事务指手画脚。中方对此强烈不满，坚决反对。

我要强调的是，香港国安法实施一年多来，香港实现了由乱转治、由治及兴的积极转变。广大香港居民和外国在港公民享有的各项合法权利和自由在更加安全的环境下得到了更好保障。中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，绝不是《中英联合声明》。随着香港回归，《中英联合声明》中与英方有关的条款均已履行完毕。英国对回归后的香港无主权、无治权，也无监督权。英国屡屡把《中英联合声明》挂在嘴边，这样刷存在感毫无意义。英国试图通过曲解《中英联合声明》无理干涉中国香港事务，这严重违背相互尊重主权和领土完整、不干涉内政等国际法原则和国际关系基本准则。

在人权问题上，英国绝不是什么“优等生”，更没有资格当“教师爷”。在数百年殖民历史中，英国在世界各地犯下了无数罪行。英国国内针对少数族裔的系统性歧视、暴力挑衅和仇恨犯罪有增无减。英国移民拘留中心条件恶劣，移民权利受到严重侵犯。

英国如果真正关心人权，就应当去调查英国军人在阿富汗、伊拉克等多地军事行动中滥杀平民、实施酷刑的行径，对他们进行追责。英国如果真正关心人权，就应当尽快落实国际法院2019年就查戈斯群岛案作出的咨询意见，早日将查戈斯群岛交还毛里求斯，完成毛里求斯的非殖民化进程。英国如果真正关心人权，就不应该任由新冠肺炎疫情反弹蔓延，导致近15万英国民众被疫情夺去生命。英国在动辄指责他国之前，应先好好反省并纠正自身的问题。

关于第二个问题，中方已多次阐明立场。英方无视中方严正立场，公然违背国际承诺，试图将大批港人变成二等英国“公民”并从中渔利。英方反复炒作、搞政治操弄是伪善的，也注定是徒劳的。中方不承认英国国民（海外）护照作为有效旅行证件和身份证明，要求英方立即纠正错误，否则只会搬起石头砸自己的脚。

彭博社记者：据报道，消息人士称，美国政府正考虑对中芯国际公司实施更严厉的制裁。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对有关报道提到的情况表示严重关切。经济全球化是客观现实和历史潮流。中方始终认为，科技成果应该造福全人类，而不应成为限制、遏制其他国家发展的手段。美方个别政客泛化国家安全概念，将科技和经贸问题政治化、工具化、意识形态化。这违背市场经济和公平竞争原则，只会威胁、损害全球产业链供应链安全，破坏国际贸易规则，是典型的损人不利己的政治操弄。

美方应同国际社会一道，维护开放、公平、公正、非歧视的科技发展和国际营商环境。我们奉劝美方一些人摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止滥用国家力量无理打压中国特定领域和企业的做法，停止违背市场经济原则和国际贸易规则的行径。中方将一如既往坚决捍卫中国企业的合法、正当权益。

总台CGTN记者：有维权组织称，与美国司法部、联邦调查局和其他联邦机构发起“中国行动计划”相关起诉反映了美国针对亚裔族群的种族偏见逐渐加剧，并导致2019—2020年针对亚裔美国人的暴力事件上升71％。美国加州民主党籍众议员赵美心也说，美政府将“中国行动计划”变成种族定性的工具。中方对此有何评论？

赵立坚：你提到的所谓“中国行动计划”是先设办案指标，然后再调查取证。据媒体报道，过去两年中，该计划的“典型案件”中绝大多数不涉及知识产权和商业窃密。全美各大学近2000名学者联名致函美司法部长质疑该计划。这表明已经有越来越多的人认识到，这个所谓计划的实质，是美反华势力滥用国家安全概念、对华进行遏制打压的工具。这无异于翻版“麦卡锡主义”。麦卡锡主义曾带给美国“白色恐怖”的惨痛记忆，早已被美国人民唾弃，教训深刻，绝不应重蹈覆辙。

众所周知，华人为美国经济社会发展作出了重要贡献。但遗憾的是，美国对华裔的歧视现象并未随着经济社会发展得到有效纠正。这与美反华势力大肆散布涉华虚假信息、抹黑攻击中国密不可分。

在美华裔等少数族裔的辛苦付出换来的不是尊重和保护，而是持续不断的歧视和不公。这与美国一贯标榜的所谓“人权”和“平等”背道而驰。这是美国民主的耻辱。美方应该采取行动，纠正自身严重的种族歧视问题，维护和保障包括华裔群体在内的少数族裔的正当权益。

香港中评社记者：据报道，15日，法国国民议会“友台小组”主席戴扈杰等议员抵达台湾访问。发言人对此有何评论？

赵立坚：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方和政治往来。有关方面应切实恪守一个中国原则，停止向“台独”势力释放错误信号，用实际行动维护双边关系健康稳定发展。

彭博社记者：据《金融时报》报道，消息人士称，美方近期将以涉嫌参与在新疆“监视”少数民族为由，将8家中国企业列入“投资黑名单”。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。我想强调的是，中方一贯反对美方泛化国家安全概念、无理打压中国企业的行径。中方也多次介绍了涉疆问题的事实和真相。中方将密切关注事态发展，一如既往坚决捍卫中国企业的正当、合法权益。

《环球时报》记者：14日，美国国务卿布林肯在印尼访问期间发表演讲称，从东北亚到东南亚、从湄公河到太平洋岛屿，很多人担心中国的“侵略性行为”。美国决心“确保”南海航行自由。布林肯演讲中还提及“南海仲裁案裁决”。中方对此有何评论？

赵立坚：我想先说几个简单的事实。长期以来，打着“航行自由”的旗号，在南海兴风作浪，对地区和平稳定构成严重威胁和重大风险的，不是中国。蓄意挑动南海争议，挑拨地区国家关系的，不是中国。动辄派大规模先进舰机到南海搞军事侦察、军事演习，非法闯入有关国家领海领空及岛礁邻近海域空域的，也不是中国。惯于采取上述行径的是哪个国家，在座各位心里都非常清楚。希望美方官员不要颠倒黑白。

美国喜欢拿《联合国海洋法公约》和所谓“南海仲裁案”说事，言必称“基于规则的秩序”，那么请美国先加入《公约》再说。“南海仲裁案”严重违反国家同意原则，所谓“裁决”严重违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，是非法的、无效的。美国动辄以国际法“卫道士”自居，请美国先执行好国际法院的判决、咨询意见以及联大决议再说。美国对国际法和国际规则合则用、不合则弃，这套利己主义和双重标准的做派早已丧失了信誉，也越来越行不通。

美国言必称维护南海“航行自由”，那不过是美国先进军机军舰在南海耀武扬威、寻衅滋事的“横行自由”罢了。美国在国际上横行霸道，动辄单边制裁、长臂管辖、滥用国家安全理由无理打压别国企业，大搞经济胁迫，早已成为霸权霸凌霸道的典型。

美方应该尊重事实，尊重国际法和国际关系基本准则，停止破坏南海和平稳定、损害地区国家互信合作的错误言行。

中新社记者：据日本共同社报道，日本海洋研究开发机构主任研究员熊本雄一郎日前发布的研究结果显示，因2011年福岛核事故而流入海洋的放射性物质铯134在经过大约8年后，已经抵达了北冰洋内部。中方对此有何评论？

赵立坚：这不是第一份研究报告确认在北冰洋发现福岛核电站事故泄漏的放射性物质了。11月，日本筑波大学研究人员发布的研究成果也发现，在北冰洋检测到源自2011年福岛核电站事故的放射性物质铯137。

日方学者的这些研究成果清晰地说明这样一个事实，即福岛核电站事故泄漏的放射性物质已扩散至太平洋、北冰洋，影响范围极可能是全球海域。如果按日方计划，120多万吨福岛核污染水人为排入太平洋，对海洋环境的影响将是区域性乃至全球性的。这个后果是日方一家可以承担的吗？

我要重申的是，福岛核污染水排海不是日本一国私事，不能由日方自己说了算。日方应认真倾听周边邻国与国际社会关切，本着对海洋环境和人类健康负责的态度，撤销向海洋排放核污染水的错误决定，停止推进排海准备工作。

香港电台记者：台湾当局外事部门负责人吴钊燮称，中国大陆趁美国举办“领导人民主峰会”之机，对台湾“邦交国”尼加拉瓜“下手”。外交部发言人对此有何回应？

赵立坚：我注意到个别“台独”分子的荒谬言论。这不过是在掩饰其分裂活动的失败。民进党当局参加所谓的“民主峰会”掩盖不了他们假“民主”、真谋“独”的本质。

坚持一个中国原则是人心所向、大势所趋，不可阻挡。台湾当局试图否认一个中国原则，纯属自欺欺人；同一个中国原则相对抗，更是死路一条。

彭博社记者：关于即将举行的中俄元首视频会晤，你能否介绍具体情况？

赵立坚：习近平主席将于今日同普京总统举行视频会晤。届时我们会发布消息，请你保持关注。

湖北广播电视台记者：据报道，第十三届“大爱无国界”国际义卖活动将于12月18日举行开幕式，发言人能否介绍有关活动安排？

赵立坚：自2009年以来，“大爱无国界”国际义卖活动已连续成功举办12届。它凝聚中外爱心，助力脱贫攻坚，增进中外交流，产生了广泛积极的社会影响。在此，我谨代表外交部对各国驻华使馆、国际组织和社会各界爱心人士以及在座各位的大力支持和爱心奉献表示感谢。

2021年，中国共产党迎来百年华诞，中国全面建成小康社会，脱贫攻坚取得全面胜利，乡村振兴全面推进。今年的义卖活动站在新起点上，主题定为“乡村振兴，健康先行”。活动善款将用于为云南省金平县、麻栗坡县改善医疗条件。

今年义卖活动开幕式将于12月18日在北京以线上线下结合的方式举行。王毅国务委员兼外长和夫人钱韦女士、外国驻华使节以及相关企业代表等参加。义卖活动将继续采用线上义卖和直播带货方式。线上义卖通过设立天猫平台“帮一把消费帮扶旗舰店”专题网页，于18日上午11时启动，并将持续一周；直播带货也将于当晚8时举行，届时部分驻华使节和高级外交官、外交部定点帮扶的云南省两县以及建立长期支持合作关系的河北省两县代表将在央视新闻客户端和淘宝“央视新闻”直播间与主播互动参与。

我们将在微信视频号、抖音、快手等新媒体平台开设“大爱无国界”官方账号，发布“我和我的大爱”系列短视频。各国驻华使节将讲述参与“大爱”的感人故事，推介本国文化和义卖产品。

欢迎朋友们继续关注“大爱无国界”，也欢迎大家积极参与有关活动，奉献爱心。

香港中评社记者：据报道，14日，美国国会众议院通过参众两院商定的“维吾尔强迫劳动预防法案”，并拟在参院审议后即提交总统签署。中方对此有何回应？

赵立坚：中方坚决反对美国国会借涉疆问题干涉中国内政。美国一些政客反复借涉疆问题造谣生事，这是打着“人权”旗号搞政治操弄和经济霸凌，企图“以疆制华”，遏制中国发展。他们的险恶图谋绝不会得逞，只会让美国政府和国会在中国的信誉和形象进一步崩塌。

强迫劳动的帽子非美国莫属。美国至今约有50万名从事农业劳作的童工，有24万到32.5万名妇女和儿童遭到性奴役。过去5年，每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万。美方应正视并解决好自身严重的强迫劳动问题。

我还要强调，美国政府对印第安人才是真正的种族灭绝。美国印第安人口从15世纪末的500万减少到现在的25万，只有原来的二十分之一。时至今日，印第安人在美国政治、经济、文化、社会生活等领域处于边缘地位，遭受长期、广泛、系统性歧视。印第安人保留地面积仅占美领土的2.3％，当地印第安人的生存条件极差。一些保留地甚至被美政府当作倾倒有毒或核废料的“垃圾桶”。仅以亚利桑那和新墨西哥两州交界的纳瓦霍族部落为例，该部落约四分之一的妇女和婴儿体内含有高浓度放射性物质。

中国有句俗话：泥人禁不起雨打，谎言禁不起调查。新疆存在所谓“种族灭绝”和“强迫劳动”是世纪谎言，但在美国正成为“政治正确”。我们对此深表遗憾。中方捍卫国家安全发展利益的决心坚定不移。如果美方一意孤行推进有关法案，中方必将作出坚决回应。

(责编：徐祥丽、刘慧)